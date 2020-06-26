Выборы президента Польши: двое фаворитов и непредсказуемый исход

В это воскресенье, 28 июня, в Польше состоится первый тур президентских выборов. Лидерами гонки, согласно опросам, являются нынешний президент, представитель правящей консервативной партии «Право и справедливость» Анджей Дуда и его главный конкурент — либерал, мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Однако исход второго тура предсказать невозможно: шансы у кандидатов, судя по опросам, равны.

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Первый тур президентских выборов был назначен на 10 мая, но из-за пандемии COVID-19 его перенесли на 28 июня. Нынешний президент Анджей Дуда выдвигается на второй срок. По данным соцопросов, Дуда может рассчитывать на первое место в первом туре, но во втором — у него 50% шансов в соперничестве с мэром Варшавы Рафалом Тшасковским. Тшасковского выдвинула в президенты оппозиционная «Гражданская коалиция» во главе с партией «Гражданская платформа».

Опросы показывают, что перенос даты голосования негативно сказался на электоральном рейтинге действующего президента. До эпидемии коронавируса его называли главным фаворитом кампании. Однако подозрения в коррупции и ухудшение экономической ситуации сделали исход этих выборов непредсказуемым. К тому же явка обещает быть рекордно высокой.

Победа Анджея Дуды укрепит позиции консерваторов

Несмотря на ограниченные президентские полномочия, победа на выборах Анджея Дуды укрепит позиции правящей партии «Право и справедливость», политика которой неоднократно подвергалась критике Брюсселя. Это касается, например, судебной реформы. В ЕС полагают, что она дала возможность исполнительной власти оказывать давление на суд.

В ходе избирательной кампании Анджей Дуда обещал продолжать нынешнюю социальную политику, которая предусматривает не облагаемые налогами ежемесячные выплаты на детей в размере 500 злотых (110 евро), повышение пенсий и снижение пенсионного возраста. Эта политика импонирует многим полякам, особенно жителям небольших городов и людям со скромными доходами. Дуда также поддерживает нападки на ЛГБТ и ужесточение законодательства об абортах, что отвечает консервативным установкам партии «Право и справедливость». Противники видят в его популистской программе и заявлениях в том числе желание отвести внимание избирателей от подозрений в коррупции.

Президент Польши Анджей Дуда via REUTERS - AGENCJA GAZETA

Что касается международной политики, Анджей Дуда выступает за упрочнение сотрудничества с НАТО и США. За несколько дней до первого тура президентских выборов Дуда отправился в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом, который называет польского президента своим другом. Что касается Европейского союза, Анджей Дуда называл его «воображаемым сообществом».

Рафал Тшасковский обещает улучшить отношения с ЕС

Главная оппозиционная сила Польши «Гражданская коалиция» выдвинула в президенты мэра Варшавы, либерала и центриста Рафала Тшасковского только в середине мая, после того как вице-спикер Сейма Малгожата Кидава-Блоньская вышла из предвыборной гонки. Смена кандидата от оппозиции полностью изменила расстановку сил перед выборами.

48-летнему Тшасковскому прочат 30% голосов в первом туре и даже шансы выиграть второй тур. Он обвиняет правительство в невыполненных предвыборных обещаниях и неэффективной политике в условиях эпидемии.

Мэр Праги, кандидат в президенты Польши от оппозиционных сил Рафал Тшасковский via REUTERS - Agencja Gazeta

Политикой Тшасковский начал заниматься в 1989 году в качестве добровольца движения «Солидарность». Затем занимался вопросами европейской интеграции Польши. В 2009 году стал депутатом Европейского парламента, в 2014-м — вице-министром иностранных дел Польши в правительстве Дональда Туска. В должность мэра Варшавы вступил в 2018 году, одержав уверенную победу над своим оппонентом-консерватором Патриком Яким. В качестве мэра польской столицы подписал декларацию о защите прав сексуальных меньшинств, что вызвало недовольство правых. Кроме польского языка, он владеет французским, испанским, итальянским и русским.

Рафал Тшасковский вместе с мэрами Будапешта, Праги и Братиславы в декабре прошлого года заключил «договор свободных городов» против популизма.

Ожидается, что третье место в первом туре выборов займет журналист и внесистемный кандидат Шимон Головня. Его в Польше сравнивали с Владимиром Зеленским. Всего в президенты Польши выдвигаются 11 кандидатов.

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