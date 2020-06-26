В Глазго неизвестный напал с ножом на людей на входе в отель

В Глазго неизвестный напал с ножом на людей у входа в гостиницу

Три человека предположительно погибли в результате нападения с ножом на входе в гостиницу в центре Глазго в пятницу, 26 июня. Минимум шесть человек получили ранения. Нападавшего застрелила полиция, сообщает BBC.

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Отмечается, что среди пострадавших — полицейский, находящийся в «критическом, но стабильном» состоянии.

Шотландская полиция заявила, что ситуация под контролем, и опасности для населения нет. Около гостиницы Park Inn в центре города, где произошло нападение, остаются вооруженные сотрудники полиции.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен назвала это нападение ужасающим. По ее словам, ее информируют о деталях произошедшего. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что «глубоко огорчен ужасным происшествием в Глазго».

Власти не связывают нападение с терроризмом. Известно, что в гостинице Park Inn проживали просители убежища.

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