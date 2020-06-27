Политзаключенные в Беларуси: уже семнадцать, но список открыт

Список людей, преследуемых по политическим мотивам, активно пополняется блогерами. Не исключено, что в ближайшее время в список политзаключенных правозащитники включат Игоря Лосика (телеграм-канал «Беларусь головного мозга») и Владимира Цыгановича (MozgON).

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В отношении задержанного 25 июня блогера Игоря Лосика, одного из администраторов популярного телеграм-канала «Беларусь головного мозга», возбуждено уголовное дело по статье 342 Уголовного кодекса: организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них. По этой же статье заведено дело и против Владимира Цыгановича. «Уголовное преследование блогеров носит политический характер», — считает юрист правозащитного центра «Вясна» Валентин Стефанович. По его словам, официальное признание (или непризнание) Лосика и Цыгановича новыми белорусскими политзкалюченными произойдет после того, как правозащитники узнают, «в рамках конкретно какого дела они проходят и в чем подозреваются».

Кто уже в списке

Сергей Петрухин — бресткий блогер, автор youtube-каналов «Народный репортер» и «Youtube-депутаты». Задержан в рамках уголовного дела по ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси: организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок. Дело заведено после событий в Гродно 29 мая.

Владимир Неронский — блогер, автор youtube-канала «Слуцк для жизни». С 8 мая 2020 года отбывал 40 суток административного ареста. Сейчас находится в СИЗО Минска, на него заведено уголовное дело по ст. 342 и ст. 369 (оскорбление представителя власти).

Виктор Бабарико — претендент в кандидаты на пост президента, задержан 18 июня вместе с сыном Эдуардом, когда направлялся в ЦИК для сдачи собранных подписей. 21 июня Виктору Бабарико было предъявлено обвинение по cт. 243: уклонение от уплаты сумм налогов и сборов в особо крупном размере; ст. 235: легализация средств, добытых преступным путем; ст. 210: кража в особо крупном размере; ст. 209: мошенничество, а также по ст. 430: получение взятки и ст. 431: дача взятки. Бабарико не согласен с предъявленным обвинением, его защитники настаивают «на его полной невиновности».

Эдуард Бабарико — руководитель инициативной группы претендента в кандидаты на пост президента Виктора Бабарико. Предъявлено обвинение за уклонение от уплаты сумм налогов и сборов в особо крупном размере.

Владимир Дударев — координатор инициативной группы Виктора Бабарико по Могилевской области, экс-заместитель главы Могилевского горисполкома.

Светлана Купреева — подруга семьи Виктора Бабарико и координатор его инициативной группы по одному из районов Минска. Купреева подозревается в «уклонении от уплаты сумм налогов и сборов в особо крупном размере».

Сергей Тихановский — блогер, автор youtube-канала «Страна для жизни». 8 июня Сергею Тихановскому и еще шести задержанным в Гродно 29 мая предъявлено обвинение по ст. 342 УК, позже ему предъявили обвинение еще по статье 191: воспрепятствование осуществлению избирательных прав граждан.

Дмитрий Фурманов — член инициативной группы по выдвижению в президенты Светланы Тихановской. Обвиняется по ст. 342.

Вергилий Ушак — оператор, который снимал пикет в Гродно 29 мая. Обвиняется по ст. 342.

Александр Аранович — член команды youtube-канала «Страна для жизни», водитель автодома. Обвиняется по ст. 342.

Артем Саков — член инициативной группы по выдвижению в президенты Светланы Тихановской. Обвиняется по ст. 342.

Андрей Новиков — гражданин Российской Федерации, волонтер группы Светланы Тихановской. Обвиняется по ст. 342.

Василий Бобровский — житель Гродно, задержан во время пикета по сбору подписей в родном городе. Обвиняется по ст. 342.

Владимир Наумик — член группы Светланы Тихановской. Задержан после пикета в Гродно, Обвиняется по ст. 342.

Иван Комар и Никита Емельянов — анархисты, осужденные 12 февраля этого года на 7 лет колонии усиленного режима. Анархисты в сентябре 2019 года бросили в здание Мингорсуда две лампочки с краской. Ночью 13 октября они же бросили емкость с зажигательной смесью в дверь СИЗО № 1 по улице Володарского (возгорания не произошло). Через неделю смесь загорелась на той же двери, покрытие было повреждено, экспертиза оценила общий ущерб на сумму менее 150 рублей (около 70 евро). По аппеляционной жалобе суд уменьшил срок Комару до 3,5 лет колонии усиленного режима, Емельянову до 4 лет колонии усиленного режима.

Михаил Жемчужный – общественный активист, осуждён в 2015 году судом Витебской области к 6,5 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях строгого режима и лишению права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей сроком на 2 года и 8 месяцев. Мнение правозащитников относительно этого запутанного дела можно узнать здесь.

Конвейер задержаний

Действия белорусских властей дают основания полагать, что список политзаключенных будет постоянно расширяться. Так, в пятницу 26 июня в разных городах страны произошли новые задержания членов инициативной группы Светланы Тихановской и участников акций «Цепь солидарности», сообщает правозащитный центр «Вясна». В Орше задержан еще один блогер, администратор телеграм-канала «Орша для жизни». В Минске задержан активист Иван Пруст, ранее он звонил в РУВД и интересовался, где можно ходить по городу, чтобы не попасть в автозак — причиной интереса стали массовые задержания людей в очереди за покупкой товаров с национальной символикой магазина Symbal.by. Запись телефонного разговора набрала популярность в сети, а Пруста задержали за «мелкое хулиганство».

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