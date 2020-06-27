Страна Шагала vs страна диктатуры: парижский митинг против репрессий в Беларуси
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Белорусы во Франции присоединились к международному движению солидарности с белорусскими полизаключенными и демонстрантами. На эспланаде Прав Человека недалеко от Эйфелевой башни в субботу, 27 июня, состоялся митинг против репрессий и за честные выборы президента.
В митинге приняли участие более полусотни человек. Участники акции вышли с бело-красно-белыми флагами и плакатами с призывами освободить политзаключенных. Среди надписей на плакатах: «Вместе мы — 97%», «Стоп таракан», «Хватит бояться», «Мы с тобой, Беларусь, даже если мы далеко». На одном из плакатов была надпись: «Беларусь — страна Шагала, страна диктатуры», сопровождавшаяся изображением картины Марка Шагала «Над городом» и фотографией с задержания протестующего в Минске.
Митинг организовал через соцсети неформальный коллектив «Белорусов во Франции». «Я так счастлива видеть белорусов, которые не боятся, — говорит организатор парижской акции Алиса Сыракваш. — Они соорганизуются, чтобы обеспечить медиков всем необходимым для борьбы с пандемией, как это делает bycovid19, чтобы в районы Минска, где плохая вода, привозить воду из других районов. Люди сорганизуются, люди солидарны. Они уже больше не могут терпеть эту власть. Сейчас выросло новое поколение людей, которые жили в основном только при Лукашенко, он уже 26 лет (у власти). У этих людей еще не разрушены надежды».
Некоторые из участников акции приехали в Париж издалека. Например, 19-летний уроженец Беларуси Женя специально приехал из Лилля, где он учится в университете. «Мне важно быть на этой акции, потому что я белорус. Я чувствую свой гражданский долг. Если мои ровесники будут видеть меня, будут видеть мой пример, они тоже захотят проявить свою гражданскую позицию. Мы вместе будем требовать лучшего от правительства и в первую очередь от самих себя. Потому что государство — это мы, это не правительство. Правительство — это всего лишь 0,01% населения», — говорит Женя в интервью RFI.
На митинге выступил посол Франции по правам человека Франсуа Крокетт, который от имени правительства Франции выразил поддержку белорусским демонстрантам. «Я думаю, Беларусь очень изолирована в Европе. И я думаю, очень важно, чтобы граждане (Беларуси) знали, что то, что происходит у них в стране, важно для нас», — отметил Франсуа Крокетт в интервью RFI. Он также призвал власти Беларуси прекратить преследования активистов.
На парижской акции зачитали обращение главы «Репортеров без границ» Кристофа Делуара, который не смог лично присутствовать на эспланаде Прав Человека. «Большое давление оказывалось на тех, кто пытался рассказать о реальном положении дел с эпидемией коронавируса, оно усиливается перед выборами. По меньшей мере 14 журналистов были жестко задержаны полицией на прошлых выходных», — отмечает глава «Репортеров без границ». Он снова призвал главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен поставить условием для любых переговоров с Минском «прекращение преследований журналистов и освобождение тех, кто сейчас находится в заключении».
На этой неделе тысячи человек вышли на акции солидарности с белорусскими демонстрантами по всему миру. Акции против политических репрессий в Беларуси прошли в Берлине, Гамбурге, Тель-Авиве, Вильнюсе, Варшаве, Гааге, Москве, Киеве, Сан-Франциско, Нью-Йорке и других городах. 1 июля коллектив «Белорусов во Франции» планирует провести пикет у посольства Беларуси в 16-м округе Париже.
В Беларуси на фоне мобилизации за альтернативных Лукашенко кандидатов усилились политические репрессии. В заключении находятся в частности желавшие выдвинуться в президенты экс-банкир Виктор Бабарико и блогер Сергей Тихановский. Недавно в Минске был задержан известный блогер, администратор телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик. В списке политзаключенных правозащитного центра «Вясна» сейчас 17 имен. Сотни человек задержали в Минске и других белорусских городах на предвыборных пикетах.
В посольстве Франции в Минске заявили, что арест Тихановского и Бабарико, а также задержания граждан и журналистов на демонстрациях в их поддержку «противоречат международным обязательствам Беларуси, являющейся членом ОБСЕ».
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