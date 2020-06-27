Страна Шагала vs страна диктатуры: парижский митинг против репрессий в Беларуси

Белорусы во Франции присоединились к международному движению солидарности с белорусскими полизаключенными и демонстрантами. На эспланаде Прав Человека недалеко от Эйфелевой башни в субботу, 27 июня, состоялся митинг против репрессий и за честные выборы президента.

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В митинге приняли участие более полусотни человек. Участники акции вышли с бело-красно-белыми флагами и плакатами с призывами освободить политзаключенных. Среди надписей на плакатах: «Вместе мы — 97%», «Стоп таракан», «Хватит бояться», «Мы с тобой, Беларусь, даже если мы далеко». На одном из плакатов была надпись: «Беларусь — страна Шагала, страна диктатуры», сопровождавшаяся изображением картины Марка Шагала «Над городом» и фотографией с задержания протестующего в Минске.

Плакаты на митинге против репрессий в Беларуси: «Вместе мы 97%», «Беларусь — страна Шагала, страна диктатуры», «Мы с тобой, Беларусь, даже если мы далеко». © Ксения Гулиа/RFI

Митинг организовал через соцсети неформальный коллектив «Белорусов во Франции». «Я так счастлива видеть белорусов, которые не боятся, — говорит организатор парижской акции Алиса Сыракваш. — Они соорганизуются, чтобы обеспечить медиков всем необходимым для борьбы с пандемией, как это делает bycovid19, чтобы в районы Минска, где плохая вода, привозить воду из других районов. Люди сорганизуются, люди солидарны. Они уже больше не могут терпеть эту власть. Сейчас выросло новое поколение людей, которые жили в основном только при Лукашенко, он уже 26 лет (у власти). У этих людей еще не разрушены надежды».

Некоторые из участников акции приехали в Париж издалека. Например, 19-летний уроженец Беларуси Женя специально приехал из Лилля, где он учится в университете. «Мне важно быть на этой акции, потому что я белорус. Я чувствую свой гражданский долг. Если мои ровесники будут видеть меня, будут видеть мой пример, они тоже захотят проявить свою гражданскую позицию. Мы вместе будем требовать лучшего от правительства и в первую очередь от самих себя. Потому что государство — это мы, это не правительство. Правительство — это всего лишь 0,01% населения», — говорит Женя в интервью RFI.

Митинг против политических репрессий в Беларуси © Ксения Гулиа/RFI

На митинге выступил посол Франции по правам человека Франсуа Крокетт, который от имени правительства Франции выразил поддержку белорусским демонстрантам. «Я думаю, Беларусь очень изолирована в Европе. И я думаю, очень важно, чтобы граждане (Беларуси) знали, что то, что происходит у них в стране, важно для нас», — отметил Франсуа Крокетт в интервью RFI. Он также призвал власти Беларуси прекратить преследования активистов.

Посол Франции по правам человека Франсуа Крокетт на митинге против репрессий в Беларуси, Париж, 27 июня 2020 г. © Ксения Гулиа/RFI

На парижской акции зачитали обращение главы «Репортеров без границ» Кристофа Делуара, который не смог лично присутствовать на эспланаде Прав Человека. «Большое давление оказывалось на тех, кто пытался рассказать о реальном положении дел с эпидемией коронавируса, оно усиливается перед выборами. По меньшей мере 14 журналистов были жестко задержаны полицией на прошлых выходных», — отмечает глава «Репортеров без границ». Он снова призвал главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен поставить условием для любых переговоров с Минском «прекращение преследований журналистов и освобождение тех, кто сейчас находится в заключении».

На этой неделе тысячи человек вышли на акции солидарности с белорусскими демонстрантами по всему миру. Акции против политических репрессий в Беларуси прошли в Берлине, Гамбурге, Тель-Авиве, Вильнюсе, Варшаве, Гааге, Москве, Киеве, Сан-Франциско, Нью-Йорке и других городах. 1 июля коллектив «Белорусов во Франции» планирует провести пикет у посольства Беларуси в 16-м округе Париже.

В Беларуси на фоне мобилизации за альтернативных Лукашенко кандидатов усилились политические репрессии. В заключении находятся в частности желавшие выдвинуться в президенты экс-банкир Виктор Бабарико и блогер Сергей Тихановский. Недавно в Минске был задержан известный блогер, администратор телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик. В списке политзаключенных правозащитного центра «Вясна» сейчас 17 имен. Сотни человек задержали в Минске и других белорусских городах на предвыборных пикетах.

В посольстве Франции в Минске заявили, что арест Тихановского и Бабарико, а также задержания граждан и журналистов на демонстрациях в их поддержку «противоречат международным обязательствам Беларуси, являющейся членом ОБСЕ».

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