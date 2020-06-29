Президент Польши и мэр Варшавы вышли во второй тур выборов главы государства

В Польше действующий президент, представитель правящей консервативной партии «Право и справедливость» Анджей Дуда прошел во второй тур выборов главы государства с 13-процентным отрывом от своего основного соперника, мэра Варшавы Рафала Тшасковского, кандидата оппозиционной «Гражданской коалиции. По итогам голосования 28 июня Дуда набрал 43,7% голосов.

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Либерал и центрист Рафал Тшасковский, которого выдвинула в президенты оппозиционная «Гражданская коалиция» во главе с партией «Гражданская платформа», получил в первом туре президентских выборов почти 30,3% голосов избирателей. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщила Национальная избирательная комиссия Польши. Явка на воскресных выборах составила 63%.

Третье место — с почти 14% голосов — занял журналист и внесистемный кандидат Шимон Головня, которого в Польше сравнивали с украинским президентом Владимиром Зеленским. Остальные восемь кандидатов не преодолели 10-процентный барьер, отмечает агентство France-Presse.

Второй тур выборов президента Польши пройдет 12 июля. Как отмечают политологи и социологи, исход второго тура голосования предсказать невозможно: шансы у двух кандидатов, судя по опросам, равны.

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