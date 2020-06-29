Хашим Тачи: косовский президент, обвиняемый в военных преступлениях

В минувшие выходные Хашим Тачи должен был побывать в Вашингтоне, чтобы принять участие в переговорах с Сербией при посредничестве США. Цель этих переговоров — возобновить процесс нормализации отношений двух бывших врагов. Однако ему пришлось отказаться от поездки. Специальный трибунал по Косову обвинил Хашима Тачи в военных преступлениях и преступлениях против человечности во время войны за независимость против Сербии в конце 1990 годов. Рассказывает журналист RFI Кристоф Паже.

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►Оригинал статьи на www.rfi.fr

«Прокурор опубликовал обвинительное заключение, потому что Хашим Тачи пытается помешать нашей работе», — заявил представитель специального трибунала по Косову. Пока от косовского президента, который уже более 20 лет играет центральную роль в истории бывшей сербской провинции, никакой реакции не последовало.

От «пассивного сопротивления» к вооруженной борьбе

Хашим Тачи родился 24 апреля 1968 года в деревне Брокна, в районе Дреница (центр страны). Этот регион считается колыбелью косовско-албанского сепаратизма. В начале 90-х годов, будучи студентом, Тачи участвовал в движении пассивного сопротивления сербским властям. Движение было создано «отцом нации» косовских албанцев Ибрагимом Руговой. Свое образование Тачи продолжил в Швейцарии, где он познакомился с многочисленной албанской националистической диаспорой.

Убедившись в том, что политика Ибрагима Руговы не дает никаких результатов, Хашим Тачи взялся за оружие, и вместе с другими борцами за независимость в середине 90-х принял участие в создании Освободительной армии Косово (ОАК), политическим лидером которой он стал.

Политик

Конфликт в Косове, жертвами которого стали 13 тысяч человек, прекратился в 1999 году бомбардировками НАТО, которые вынудили сербские войска отступить. Затем Хашим Тачи появился на мирной конференции во французском Рамбуйе, где — при поддержке США — он утвердил себя как лидер косовских албанских переговорщиков.

В 2008 году Тачи стал премьер-министром, а спустя три месяца провозгласил независимость Косово, которую Белград до сих пор не признал. И тем не менее, в апреле 2013 года — с помощью ЕС — Хашим Тачи заключил историческое соглашение о нормализации отношений с бывшим врагом. В апреле 2016 он был избран президентом, и теперь специальный трибунал по военным преступлениям в Косове обвиняет в «убийствах, насильственных похищениях, преследованиях и пытках».

Обвинение

Имидж Хашима Тачи был запятнан еще в 2011 году, когда доклад Совета Европы связал его с организованной преступностью и торговлей органами, осуществлявшейся во время и после войны. Авторы доклада сообщали о пропавших без вести во время войны более 1800 косовских албанцах и сербах, а также о похищениях после войны почти 500 косовских жителей, в основном сербов. Эти обвинения Хашим Тачи всегда отвергал. В 2018 он заявил, что готов предстать перед судом, так как ему нечего скрывать. Однако специальный трибунал по Косову утверждает, что если прокурор обнародовал обвинительное заключение в отношении Хашима Тачи, то именно потому, что косовский президент пытается «помешать и подорвать» работу трибунала.

Сторонники президента считают его единственным косовским политиком, способным вести эффективные переговоры с международным сообществом и добиться вступления Косова в Евросоюз и НАТО. Первым шагом на этом пути стало заключение в 2013 году соглашения о нормализации отношений с Сербией. С выдвинутыми против него обвинениями Хашим Тачи рискует стать главным препятствием на пути процесса нормализации. В апреле косовский президент заявил, что уходить в отставку не собирается.

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