Беларусь: массовая отбраковка подписей, еще одного претендента проверяет МВД

Очереди подписантов за конкурентов действующего главы государства, видимо, впечатлили белорусскую власть. Фальшивыми, как считают в территориальных комиссиях, следует признать не сотни и даже тысячи подписей избирателей — десятки тысяч. С подписями за Александра Лукашенко пока все в порядке — процент недействительных минимален.

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По белорусскому законодательству, гражданин, желающий побороться за пост президента, сначала должен собрать в поддержку своей кандидатуры не менее 100 000 подписей сограждан. Затем эти подписи проверяются территориальными комиссиями. В шестую президентскую кампанию многочасовые очереди по всей стране удивили как экспертов, ранее ожидавших традиционно предсказуемых выборов, так и власти. Аресты, обыски, уголовные дела и как следствие постоянно обновляющийся список политзаключенных — сейчас к силовому набору мер противодействия излишне популярным претендентам подключилась арифметика избиркомов.

Чьи подписи неправильные?

Центризбирком не предоставляет информацию о проверках подписей по стране на своем портале «Выборы-2020», новости же из территориальных комиссий в городах Беларуси позволяют судить о возможных проблемах с регистрацией двух наиболее популярных альтернативных претендентов — экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико (подано более 360 000 подписей) и дипломата, создателя Парка высоких технологий Валерия Цепкало (подано 160 000 подписей).

По белорусским законам, если 15% подписей не проходят проверку территориальной комиссии, то аннулируются все поданные по этому району, городу и т. д. Итак, вечером 30 июня только в двух районах Минска были отвергнуты более 70 000 подписей за Бабарико, по стране — более 100 000, подписи Цепкало бракуются столь же интенсивно.

У Светланы Тихановской, жены популярного блогера Сергея Тихановского, который сейчас находится под следствием в тюрьме, особых проблем с проверкой подписей пока не замечено. Как считает политический обозреватель Александр Класковский, власти ее не так опасаются, как двух вышеупомянутых претендентов. «Массовая отбраковка подписей за выдвижение Виктора Бабарико и Валерия Цепкало — симптом того, что их могут банально не зарегистрировать. Не факт, что зарегистрируют Светлану Тихановскую. У нее невелик запас подписей. Если же и зарегистрируют, то ее команда разгромлена, сама она не оратор и не политик и вряд ли готова к решительной мобилизации сторонников», — пишет Класковский в своем телеграм-канале.

«Это была моя подпись. Это была подпись моего соседа. Это была ваша подпись и подпись ваших друзей. Государство признало недействительным меня. Государство признало недействительным моего соседа. Признало недействительным вас и ваших друзей, — сказала во время видеообращения член штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова. — Цена моей подписи в глазах государства — ноль. Все, что происходит сейчас, — не результат действий одного или двух человек, это результат действий целой системы». Штаб призывает людей, «которые считают голоса вопреки законам математики», «увольняют коллег за майку и тащат в автозак за мирный протест», «пишут, что больные умерли от хронических заболеваний, а не от коронавируса», очнуться. Сторонников же убеждают «не впадать в отчаяние и не опускать руки», «набраться терпения, ждать» и «распространять информацию».

Серьезных претензий нет к подписям за претендентов Анну Канопацкую, Андрея Дмитриева, Сергея Черечня, заявляющих себя оппозицией, но, как считают многие эксперты, в случае регистрации им будет отведена роль спарринг-партнеров для бессменного с 1994 года Александра Лукашенко.

Криминальный фактор

Сергея Тихановского отправили за решетку первым, затем под следствие попал Виктор Бабарико. Сейчас в фокус внимания правоохранителей попал Валерий Цепкало, который, кстасти, еще неделю назад в интервью РБК не исключил, что с ним власти могут поступить так же, как с Тихановским и Бабарико.

29 июня несколько анонимных телеграм-каналов сообщили, что заявление о противоправной деятельности Валерия Цепкало написал проживающий в Беларуси турецкий бизнесмен Седат Игдеджи, владелец группы строительных компаний, подрядчиков при создании Парка высоких технологий. Игдеджи утверждает, что Цепкало не заплатил ему за услуги проектирования и строительства дома. В заявлении Игдеджи также рассказывает о якобы ему известных деталях интимной жизни Цепкало, по мнению заявителя, представляющих интерес для правоохранительных органов.

В отношении Цепкало проводится доследственная проверка МВД, но, как сказал сам претендент на участие в выборах телеканалу «Настоящее время», «пока никто не связывался, пока никто не просил у меня никаких пояснений».

Охота на блогеров и не только продолжается

Блогер, один из администраторов телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик признан белорусскими правозащитниками еще одним, восемнадцатым, политзаключенным. Сейчас Лосик переведен в СИЗО № 1, в отношении блогера возбуждено дело по статье 342 УК: организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них.

Еще один блогер Дмитрий Козлов (Серый Кот) стал новым фигурантом дела по 342-й, самой популярной «политической» статье этого лета в Беларуси. Youtube-блогер из поселка Барань был задержан 10 июня и осужден за участие в несанкционированной акции. 30 июня на свободу он не вышел, остается в ИВС в Минске.

Марина Адамович, жена экс-политзаключенного и кандидата в президенты-2010, политика Николая Статкевича, сообщила, что в отношении супруга возбуждено уголовное дело. Статкевич должен был выйти на свободу 30 июня после отбытия 30 суток административного ареста, но он, как написала на своей странице в Facebook Марина Адамович, «задержан по подозрению в осуществлении преступления по ч. 1 ст. 342, будет находиться в ИВС».

29 июня «Международная амнистия» признала Бабарико, Тихановского, их соратников и блогеров узниками совести. В заявлении отмечается, что эти люди «преследуются исключительно за мирное выражение своих политических взглядов».

Шестые выборы президента Беларуси состоятся 9 августа.

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