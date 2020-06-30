ЕС откроет с 1 июля свои внешние границы только для граждан 15 стран

С 1 июля ЕС откроет свои внешние границы для граждан всего 15 стран. Среди них есть Грузия и Канада, но нет США и России.

Евросоюз опубликовал список стран, гражданам которых вновь будет разрешен въезд в единую Европу и Шенгенскую зону с 1 июля. Закрытые в марте внешние границы ЕС начнут постепенно открываться для жителей государств с благоприятной эпидемиологической обстановкой. В списке ЕС, который имеет рекомендательный характер, — всего 15 стран. Европейские границы пока останутся закрытыми, в том числе, для гостей и туристов из США, России, Бразилии, Индии, Турции, Израиля.

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ЕС начнет открывать свои внешние границы для граждан Канады и Австралии, Грузии, Сербии и Черногории, а также Японии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Таиланда. В список, опубликованный 30 июня, также вошли Алжир, Марокко, Тунис, Руанда и Уругвай.

В европейский список — но на определенных условиях — включен и Китай. Однако китайские граждане смогут возобновить путешествия в Европу тогда, когда КНР снимет ограничения на въезд для выходцев из стран ЕС.

Перечень одобрен т.н. «квалифицированным большинством» стран ЕС (при голосовании его должны были поддержать не менее 55% стран союза, на которые приходится не менее 65% европейского населения).

В середине марта Евросоюз закрыл свои внешние границы для въезда иностранных граждан (исключение было сделано лишь для приезжающих по веской и неотложной причине). В борьбе с пандемией коронавируса были введены жесткие ограничения трансграничных перемещений внутри ЕС. Внутренние границы в единой Европе были открыты 15 июня.

Список стран, с которыми ЕС готов открыть границы начиная с 1 июля, был согласован по итогам долгих и непростых переговоров. Главным критерием при составлении перечня, который будет обновляться каждые две недели, стала эпидемиологическая обстановка в зарубежных странах. В список включаются страны, в которых показатель числа зараженных коронавирусом в течение последних двух недель был ниже 16 человек на 100 000 населения. Такой максимальный показатель зафиксирован сейчас в самом ЕС.

По каждой стране будут также учитываться данные о развитии эпидемии (стабилизация, снижение числа выявленных случаев), а также действующие санитарные меры и масштабы тестирования.

Наконец, решение об открытии границ ЕС должно приниматься на основании принципа взаимности — для зарубежных стран, которые сами разрешают въезд на свою территорию европейским гражданам.

Гражданам Соединенных Штатов, занимающих первое место в мире по числу выявленных случаев COVID-19 и числу смертей, въезд в ЕС пока не разрешен. Закрыты границы для выходцев из Бразилии (второе место в мире), а также России и Индии, входящих в первую четверку стран по числу заболевших.

Согласованный 27 странам Евросоюза список имеет рекомендательный характер, поскольку вопросы границ и пограничного контроля относятся к суверенным правам государств. Европейцы, тем не менее, согласились с необходимостью выработать общую позицию, учитывая свободу передвижения внутри Шенгенской зоны.

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