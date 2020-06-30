Центризбирком Беларуси выбивает из предвыборной гонки создателя ПВТ Цепкало

Борьбу за пост президента страны продолжат 6 человек. Валерий Цепкало, дипломат и экс-помощник Александра Лукашенко, по данным ЦИК, сдал 75 249 действительных подписей вместо положенных 100 000.

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Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов опубликовала сведения о количестве действительных подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты.

У Александра Лукашенко признаны действительными 1.939.572 подписи.

ЦИК признал действительными 165 744 подписи за выдвижение кандидатом в президенты Виктора Бабарико; 143 109 подписей за Сергея Черечня, 146 588 — за Анну Канопацкую, 106 841 — за Андрея Дмитриева, 104 757 — за Светлану Тихановскую.

Виктор Бабарико в настоящее время находится в СИЗО КГБ, в отношении Валерия Цепкало проводится доследственная проверка МВД. 29 и 30 июня территориальные комиссии массово признавали подписи за этих претендентов недействительными, но Бабарико все же продолжит участие в гонке.

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