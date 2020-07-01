Последний шанс для Меркель: чем займется Германия во главе Совета ЕС

Германия в среду, 1 июля, по ротации стала страной-председателем Совета Евросоюза, сменив на этом посту Хорватию на полгода. ФРГ, которая не возглавляла Совет с 2007 года, придется вывести Европу из одного из самых сложных экономических кризисов в истории ЕС: под председательством Ангелы Меркель институт европейской власти должен не только продолжить борьбу с коронавирусом, но и помочь членам союза в перезапуске экономики.

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Обычно политикам приходится представлять свою страну во главе Совета ЕС только один раз в жизни: ротация членов Евросоюза на этом посту происходит раз в полгода, а всего в ЕС сейчас входит 27 стран. Однако Ангела Меркель в 2007 году, когда Германия занимала этот пост, уже была федеральным канцлером Германии: тогда Европа активно обсуждала проект Конституции ЕС и реформу европейских институтов, но не переживала период серьезного кризиса.

Теперь Ангеле Меркель, которая заявляла об уходе из политики к 2021 году, предстоит возглавить руководящую инстанцию Европы в период экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. То, как ЕС справиться с ним на уровне союза, может усилить или, наоборот, ослабить веру жителей Европы в ее политическое будущее. Взгляды европейских столиц сейчас устремлены на Берлин, редко с каким председательством в Совете ЕС было связано столько надежд, отмечает французская газета Ouest-France.

Канцлер и ее политические партнеры давно и тщательно готовятся к этому шестимесячному периоду: Ангела Меркель намерена сделать все, чтобы оставить о себе добрую память в европейских анналах, пишет Libération. Как говорится в совместном заявлении политических партий, блок которых поддерживает Ангелу Меркель, Германия будет «прилагать все силы для того, чтобы сообща и думая о будущем справиться с этой задачей и вновь сделать Европу сильной». Вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном канцлер ФРГ выступает за единый европейский ответ на кризис COVID-19: в конце мая Еврокомиссия представила план перезапуска экономики на 750 миллиардов евро. Главное новшество плана — единый солидарный долг стран ЕС, связанный с общим бюджетом. Из всей суммы 250 миллиардов придется на кредиты особо пострадавшим от COVID-19 странам: ни Франция, ни Германия их не получит.

Еще одной сложностью для Германии во главе Совета ЕС станут переговоры по Брекзиту. До конца переходного периода — то есть 2020 года — Лондон и Брюссель должны заключить новую сделку. В ином случае торговля между ЕС и Великобританией будет облагаться пошлинами согласно правилам ВТО. Это далеко не полный перечень трудных вопросов, стоящих на повестке дня германского председательства в ЕС, от разработки общеевропейского экологического соглашения и европейской политики в отношении мигрантов до осложнившегося диалога с КНР и США.

Наконец, председательство в ЕС станет, как пишет La Croix, последним шансом для коррекция имиджа для завершающей карьеру Ангелы Меркель: "Мадам нет", как прозвали главу правительства Германии за жесткость в отношении Афин во время греческого кризиса 2011 г., назвала одним из своих приоритетов на предстоящие шесть месяцев утверждение масштабной программы помощи странам Евросоюза, пострадавшим от СОVID-19.

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