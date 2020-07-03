МАГАТЭ связало повышение радиации у границы с Россией с работами на реакторе

МАГАТЭ связывает повышение уровня радиации на севере Европы у границ России с работами на реакторе

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что повышение уровня радиации, зафиксированное на севере Европы у границ с Россией, может быть связано с работами на ядерном реакторе.

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Повышение уровня радиоизотопов в Северной Европе, вероятно, связано с ядерным реактором, который или был в процессе эксплуатации, или находился на техобслуживании, — говорится в сообщении МАГАТЭ.

В агентстве объясняют, что из-за работ на ядерном реакторе могут происходить незначительные выбросы радиоактивных веществ. «Географическое происхождение выброса еще не установлено», — отмечает МАГАТЭ.

Агентство исключило, что причиной выброса могло стать неправильное обращение с радиоактивным источником. Маловероятно, что это могло быть связано с заводом по переработке ядерного топлива, хранилищем отработавшего топлива или использованием радиации в промышленности или медицине, поясняют в МАГАТЭ. К таким выводам специалисты пришли, проанализировав состав выброса.

Эксперты уточняют, что зафиксированная концентрация радиоактивных веществ в воздухе была очень низкой и не представляла угрозы для здоровья людей и окружающей среды.

К четвергу, 2 июля, 37 стран «европейского региона», предоставивших информацию в МАГАТЭ, заявили, что на их территории не было событий, которые могут объяснить присутствие в воздухе радионуклидов. Среди этих стран — Россия. Еще десять стран добровольно предоставили соответствующую информацию в МАГАТЭ (США, Канада, Япония, Грузия, Таджикистан, Алжир, Марокко и другие).

Ранее исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо у себя в твиттере опубликовал карту района, где мог находиться источник выброса.

22 /23 June 2020, RN #IMS station SEP63 #Sweden🇸🇪 detected 3isotopes; Cs-134, Cs-137 & Ru-103 associated w/Nuclear fission @ higher[ ] than usual levels (but not harmful for human health). The possible source region in the 72h preceding detection is shown in orange on the map. pic.twitter.com/ZeGsJa21TN — Lassina Zerbo (@SinaZerbo) June 26, 2020

В июне Норвегия, Швеция и Финляндия сообщили, что обнаружили небольшое превышение радиации в воздухе. Речь идет об изотопах йода, цезия, рутения и кобальта. В Росгидромете утверждают, что не зафиксировали превышение радиации в районе Балтийского моря. В Росэнергоатоме заявили, что не выявили происшествий на Ленинградской и Кольской АЭС, а выбросы изотопов на станциях не превышали контрольных показателей.

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