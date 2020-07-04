В Каталонии из-за новой вспышки коронавируса 200 тысяч человек оказались на карантине

С 4 июля въезд и выезд из района будут ограничены. Жителей призвали не выходить из дома без крайней необходимости

Более 200 тысяч человек в районе Сегриа в Каталонии помещены в строгий карантин из-за резкого роста числа новых выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 4 июля, сообщает испанская телерадиокорпорация RTVE.

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Карантин объявлен в городе Льейда, являющемся столицей одноименной провинции, а также в его окрестностях в районе Сегриа. Ограничения вводятся на неопределенный срок. Такое решение принял глава правительства Каталонии Ким Торра после того, как суточное число выявленных случаев заражения превысило 60 человек.

С 4 июля въезд и выезд из района будут ограничены. Жителей призвали не выходить из дома без крайней необходимости. Снова закрываются все торговые центры и вводится запрет на мероприятия с численностью более 10 участников. Медики скорой помощи и врачи университетской больницы города Виланова занимаются обустройством мобильного госпиталя для заразившихся.

Это первый случай введения повторных ограничений в Испании после отмены 21 июня чрезвычайного положения. По данным властей автономного сообщества Каталонии, с начала эпидемии в регионе выявлено 62 тысячи случаев заражения коронавирусом. От последствий COVID-19 скончались 5,6 тысяч больных.

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