«Вторая волна»: в Испании вернули карантин еще в одном регионе, на побережье

Накануне карантинные меры вернули в Каталонии. На фото: сотрудник полиции проверяет документы у водителя машины, въезжающего в закрытый на карантин город Льейда. 04.07.2020

В Испании с понедельника, 6 июля, снова будет введен карантин для жителей курортного района на северо-западе страны. Накануне карантинные меры были возвращены в Каталонии.

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Как сообщает AFP, с полуночи 6 июля, карантинные ограничения введены для жителей 14 муниципалитетов, расположенных в провинции Луго (Галисия). В них проживают примерно 70 тысяч человек. «Сейчас у нас 106 случаев заболевания, на 21 больше, чем день назад», — объявил накануне на пресс-конференции в больнице Луго господин Хесус Васкес Алмуина, главный санитарный врач автономной области Галисия.

Карантин пока введен на 5 дней, решение о его возможном продлении будет принято в зависимости от санитарной ситуации. Как сообщает издание Heraldo, на это время, помимо прочего, будет закрыто побережье.

Накануне на северо-востоке страны карантин был возвращен примерно для 200 тысяч человек, проживающих в Каталонии: в городе Льейда (столице одноименной провинции), а также в его окрестностях в районе Сегриа.

Напомним, чрезвычайное санитарное положение в Испании было отменено всего две недели назад, 21 июня. Карантинные меры в стране действовали более 3 месяцев. Испания — одна из самых пострадавших от коронавируса стран мира, от COVID-19 здесь умерло 28325 человек.

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