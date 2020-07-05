EncroChat мертв: правоохранители Европы накрыли систему связи оргпреступности

Пресс-конференция правоохранителей Франции и Нидерландов, представителей Европола и Евроюста 2 июля в Гааге. Взлом системы связи EncroChat дал властям беспрецедентный объем информации о транснациональной преступности

На минувшей неделе правоохранительные органы Франции, Нидерландов и Великобритании отчитались о завершении беспрецедентной по масштабу и успеху операции против транснациональных преступных группировок. Полиции удалось взломать систему зашифрованной коммуникации EncroChat, которой пользовались сети организованной преступности. В ходе операции задержаны сотни человек, изъяты тонны наркотиков и десятки миллионов наличности.

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Об успехе беспрецедентной операции, которая проводилась в последние месяцы, было объявлено 2 июля. Совместную пресс-конференцию в Гааге, в штаб-квартире европейского агентства Евроюст, дали руководители правоохранительных органов Франции и Нидерландов. 3 июля о своей части работы отчиталось в Великобритании Национальное агентство по борьбе с преступностью NCA (National Crime Agency).

В ходе операции правоохранители получили доступ к переговорам преступников, получив беспрецедентный объем информации о наркотрафике, отмывании денег, рэкете, подготовке убийств или похищений, отмечает France-Presse. Предотвращены многочисленные преступления, задержаны сотни человек, ликвидированы подпольные нарколаборатории, изъято оружие и крупные суммы наличных.

«Уникальной» назвала операцию глава полиции Нидерландов Жаннин ван ден Берг, отметив на пресс-конференции в Гааге, что правоохранители прослушивали переговоры и читали сообщения преступников в реальном времени.

Глава Национального департамента уголовных расследований Нидерландов Энди Крааг указал, что для получения такого объема информации классическими методами полиции понадобились бы годы работы. Взломав сервис EncroChat, правоохранители воспользовались «слепой уверенностью преступников в надежности шифрования коммуникации» и их «свободными разговорами».

100 миллионов сообщений и жандармы-хакеры

В ходе операции удалось перехватить и расшифровать «более 100 миллионов» разговоров преступников и сообщений, которыми они обменивались. Французским специалистам Национальной жандармери удалось внедрить в систему шпионскую программу, которая проработала несколько месяцев.

13 июня компания EncroChat, осознав масштаб хакерской атаки, объявила о сворачивании своей деятельности. Пользователям было разослано сообщение с советом «отключить и уничтожить» свои телефоны: «Сегодня наш домен незаконно захватили государственные структуры. (…) Из-за уровня сложности атаки и вредоносного кода мы больше не можем гарантировать безопасность вашего устройства».

У истоков операции

Использование специальных телефонов системы связи EncroChat было зафиксировано во Франции еще в 2017 году, сообщили на пресс-конференции французские правоохранители, прокурор Кароль Этьен и замглавы уголовного розыска Национальной жандармерии Жан-Филипп Лекуф.

Криптомессенджером занялся Институт криминологических исследований французской жандармерии. Расследование началось в 2018 году на севере Франции, в Лилле, где были размещены серверы компании EncroChat, предоставлявшей услуги зашифрованной и анонимной связи. В 2019 году Франция обратилась за поддержкой в европейские агентства Евроюст и Европол, а к работе подключились правоохранители Нидерландов.

В 2020 году платформа EncroChat обслуживала порядка 50 000 телефонов. Десять тысяч из них использовались на территории Великобритании, которая также приняла участие в операции под кодовым названием Venetic.

Клиентами платформы EncroChat почти исключительно («на 90%, а то и 100%») были люди, связанные с преступным миром, сообщили французские и голландские правоохранители.

После взлома

Французские правоохранители пока отказались раскрыть детали полицейской операции, которая продолжается во Франции с использованием полученной информации. Прокурор Кароль Этьен только сообщила, что задержания произведены в Испании, Швеции и Норвегии.

Полиция Нидерландов объявила о задержании «более 100 подозреваемых», изъятии 8 тонн кокаина и 1,2 тонны метамфетаминов, ликвидации 19 подпольных лабораторий по производству синтетических наркотиков. В ходе операции изъяты «десятки единиц огнестрельного оружия» и «порядка 25 миллионов евро наличными».

В Великобритании Национальное агентство по борьбе с преступностью NCA отчиталось о задержании 746 человек. Изъято 54 миллиона фунтов наличными, более двух тонн наркотиков (в т.ч. полторы тонны кокаина), 77 единиц оружия, а также 55 автомобилей премиум-класса.

Как работал EncroChat

Платформа зашифрованной коммуникации EncroChat работала легально, предлагая услуги полностью анонимной связи. Клиентам предлагали полностью модифицированные телефоны с операционной системой Android и аппараты Blackberry. Устройства и SIM-карты не имели привязки к учетной записи клиента и приобретались в условиях, гарантирующих невозможность отследить их происхождение. На аппаратах отсутствовали камера, микрофон, GPS-модуль и USB-порт.

На телефонах были установлены две операционные системы: наряду с обычной системой Android имелся скрытый интерфейс системы EncroChat.

Платформа предоставляла криптомессенджер и программу для VoIP-звонков (IP-телефония через интернет). Трафик шел через собственные серверы EncroChat. Телефоны имели функцию автоматического удаления сообщений, а также быстрого и полного обнуления устройства при вводе специального PIN-кода.

Специальный аппарат продавался за 1000 евро. Полугодовой абонемент стоил 1500 евро. Официально компания предлагала свои услуги людям, которым необходима полная конфиденциальность коммуникации по профессиональным причинам (юристам, адвокатам, журналистам-расследователям ит.д.).

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