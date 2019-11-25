Митингующие в Тбилиси намерены остаться у здания парламента до утра

В центре Тбилиси проходит многотысячный митинг. Главные требования участников – отставка правительства и проведение внеочередных парламентских выборов. Митингующие собираются оставаться у здания парламента Грузии до утра, чтобы заблокировать намеченное на вторник заседание депутатов.

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Вечером в понедельник, 25 ноября, в центре Тбилиси начался многотысячный митинг протеста. Его участники объявили, что окружат здание парламента Грузии живой цепью с целью не допустить проведения завтрашнего пленарного заседания. Во вторник депутаты грузинского парламента должны начать обсуждение бюджета страны на следующий год. Как передает корреспондент RFI в Тбилиси Георгий Лебанидзе, если бюджет страны не будет принят, то парламент должен быть распущен. Именно этого и добивается оппозиция.

Протестующие намерены оставаться у здания парламента в течение всей ночи. Для этого вдоль тротуаров были расставлены палатки. На митинге перед зданием парламента выступили лидеры оппозиционных партий, объединившихся против правящей партии «Грузинская мечта» миллиардера Бидзины Иванишвили. «Мы не дадим возможности так называемым парламентариям войти в это здание, так как у них больше нет легитимного права быть во главе страны», – заявил член оппозиционной партии «Единое национальное движение» Акакий Минашвили в интервью телеканалу «Рустави-2».

Ранее днем в Тбилиси проходили мелкие стычки активистов с полицией у офисов правящей партии «Грузинская мечта» и резиденций президента и премьер-министра. В знак протеста они навешивали замки на здания госучреждений. За несколько часов до начала митинга полиция задержала двух членов оппозиционной партии «Европейская Грузия – движение за свободу» Бесо Шавадзе и Кобу Закареишвили.

Спецназ при помощи водометов и слезоточивого газа разогоняет протестующих у здания парламента Грузии, 18 ноября 2019. REUTERS/Irakli Gedenidze

Акции протеста в Тбилиси возобновились после того, как парламент Грузии 14 ноября проголосовал против изменений в Конституцию, касающихся проведения парламентских выборов по пропорциональной системе с нулевым избирательным порогом для партий. Выборы по новой — пропорциональной — системе должны были пройти в 2020 году. Против поправок в Конституцию выступила большая часть депутатов от правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия».

Ранее глава партии Бидзина Иванишвили обещал провести реформу избирательной системы до 2020 года. Поэтому после голосования депутатов гражданские активисты и оппозиционные политики вышли на митинг у стен парламента, чтобы выразить недоверие правящей партии и ее главе.

Оппозиция устраивала митинги протеста начиная с июня. Одним из главных требований было проведение парламентских выборов по пропорциональной системе. 17 ноября протестующие заблокировали парламент, повесив на ворота цепи с замками. На следующий день спецназ при помощи водометов и слезоточивого газа разогнал протестующих и открыл парламент для депутатов.