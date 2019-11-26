В столице Грузии полиция вновь разогнала массовый митинг оппозиции

В столице Грузии в ночь на вторник, 26 ноября, полиция с применением спецсредств оттеснила от здания парламента сторонников оппозиции. Второй раз за неделю около 20 000 митингующих пытались заблокировать здание парламента, требуя отставки правительства правящей партии «Грузинская мечта» и внеочередных выборов в парламент. Группы протестующих остаются вблизи парламентского здания.

Реклама Читать далее

В понедельник вечером на проспекте Руставели собралось порядка 20 000 человек, которые по призыву оппозиции пытались заблокировать входы в парламент, чтобы помешать намеченному на вторник пленарному заседанию, сообщало France-Presse. Около 5 часов утра спецназ с применением водометов оттеснил протестующих от здания, передает «Кавказский узел».

Митинг сторонников оппозиции у грузинского парламента в #Tbilisi 25 ноября 2019 pic.twitter.com/meu5WLQplj — RFI на русском (@RFI_Ru) November 26, 2019

В МВД Грузии сообщили о задержании 28 человек. Утром все они были отпущены после составления протоколов об административных нарушениях под подписку о невыезде, сообщил телеканал «Рустави-2».

Лидеры оппозиционных партий второй раз за неделю призвали заблокировать здание парламента, требуя отставки правительства, отстранения от власти лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили и внеочередных парламентских выборов. Предыдущий митинг, начавшийся вечером 17 ноября, разогнали на следующий день.

Акции протеста в Грузии возобновились после того, как 14 октября «Грузинская мечта» провалила в парламенте голосование по реформе избирательной системы. Речь шла о переходе Грузии с нынешней смешанной мажоритарно-пропорциональной системы на голосование по партийным спискам с нулевым порогом для партий. Переход на пропорциональную систему уже на парламентских выборах 2020 года пообещал лидер «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили после летних массовых акций протеста в Тбилиси. Акции начались после инцидента с российским депутатом Сергеем Гавриловым на заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Движение переросло в протест против доминирующей роли партии «Грузинская мечта» и ее лидера Бидзины Иванишвили.

Полиция оттеснила манифестантов от здания парламента в #Tbilisi 26 ноября 2019 pic.twitter.com/j0YKxb05G6 — RFI на русском (@RFI_Ru) November 26, 2019

Оппозиция утверждает, что смешанная система выборов выгодна «Грузинской мечте», которая имеет конституционное большинство (115 из 150 мест в парламенте). 77% депутатских мест партия имеет за счет депутатов, избранных по мажоритарным округам. По партийным спискам «Грузинская мечта» получила на последних выборах 2016 года 48,7% голосов.

Переход на пропорциональную систему дает оппозиции шанс получить больше мест в парламенте. В ходе нынешних протестов звучит и альтернативное требование — провести выборы 2020 года по «германской модели». Избирательная система в Германии — смешанная, но число депутатов каждой партии в Бундестаге соответствует проценту голосов, полученных партией при голосовании по партийным спискам.