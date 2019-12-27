2019 в Грузии: год ожидания перемен

Минувший год запомнился бурными событиями и важнейшими процессами в кавказской стране, вновь оказавшейся на распутье в преддверии «судьбоносных» парламентских выборов 31 октября 2020 года, когда будет решатся вопрос о власти.

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Столкновения в т.н. «ночь Гаврилова», отказ правящей партии «Грузинская мечта» от обещанной реформы избирательного законодательства, смена владельца главного оппозиционного телеканала «Рустави-2», скандальные обвинения церковных иерархов в адрес главы ГПЦ и «дескарализация» Грузинской православной церкви, а также ряд других важных событий, свидетельствуют о запросе наиболее активной части общества на существенные перемены после восьми лет правления партии «Грузинская мечта» миллиардера Бидзины Иванишвили.

«Ночь Гаврилова» и санкции Москвы

Одним из важнейших событий минувшего года в Грузии стали ожесточённые столкновения на центральном столичном проспекте Руставели между частями спецназначения МВД и демонстрантами, выражавшими недовольство визитом в страну членов Государственной думы РФ и попыткой «православного коммуниста», депутата ГД Сергея Гаврилова, усесться в кресло спикера грузинского парламента во время сессии Межпарламентской Ассамблеи православия (МАП).

Десятки тысяч тбилисцев посчитали это оскорблением в условиях, когда между РФ и Грузией нет дипломатических отношений, а российские войска находятся на территории Абхазии и Южной Осетии. Несколько сот активистов оппозиции попытались прорваться во двор законодательного органа, после чего спецназ начал стрелять в протестующих каучуковыми пулями и применять слезоточивый газ. В том числе против тех демонстрантов, кто не участвовал в штурме парламента.

В итоге 240 человек получили увечья различной степени тяжести, а два мирных демонстранта (в том числе 18-летняя Мака Гомури) потеряли глаз в результате попадания «нелетальной полицейской пули».

Глава Центра стратегических исследований (ЦСИ), Нана Девдариани, выразив сожаление трагическими итогами июньских столкновений, во многом предопределивших характер политических процессов в стране, тем не менее, заметила в беседе с RFI, что оппозиция, по её мнению, «попыталась воспользоваться ситуацией вокруг заседания МПА, хотя проведение этого форума в Тбилиси было обговорено и согласовано ещё несколько месяцев назад». «События 20-21 Июня серьёзно повлияли на отношения России и Грузии. Причём не в лучшую сторону», — заметила Нана Девдариани, имея в виду, в том числе и решение Москвы о приостановке прямых авиарейсов из РФ на грузинские курорты.

При этом глава ЦСИ напомнила, что именно после столкновений на Руставели, председатель правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ) Бидзина Иванишвили выступил с инициативой о проведение глубокой реформы избирательного законодательства «но не сдержал обещания».

Действительно, 24 июня, когда в столице всё ещё бушевали страсти, а число арестованных демонстрантов достигло трёхсот человек, миллиардер Иванишвили, считающийся неформальным руководителем правительства, предложил перейти на полностью пропорциональную систему выборов (по партийным спискам) уже в 2020 году, отказавшись от нынешней, смешанной «мажоритарно-пропорциональной модели», когда примерно половина депутатов избирается по партийным спискам, а вторая половина — в одномандатных избирательных округах.

Гнев пробудившегося гражданского общества

Инициатива Иванишвили во многом способствовала смягчению напряжённости, но 14 ноября во время голосования за соответствующую конституционную поправку многие депутаты-мажоритарии от «Грузинской мечты» проголосовали против, либо отказались участвовать в заседании. Оппозиция почувствовала себя обманутой и оскоблённой. Оппозиционные лидеры объявили пресловутый «бунт мажоритариев» «спектаклем миллиардера Иванишвили», призвав сторонников вновь выйти на улицы.

В ноябре протестующие несколько раз пытались мирно и ненасильственно блокировать здание парламента, устраивали «коридоры позора» для депутатов от правящей партии, проголосовавших против обещанной реформы. МВД два раза применяло те же части спецназначения, а число арестованных по административному кодексу превысило тридцать человек.

Тем не менее, как заявил RFI ведущий эксперт грузинского центра стратегического анализа (ГЦСА) Гела Васадзе, «Оппозиция обрела моральное преимущество». «Отказ от обещанной реформы стал тем камушком, который привёл к очень серьёзному политическому кризису в стране и этот кризис лишь усиливается», — отметил Васадзе.

Собеседник RFI выразил уверенность, что массовый протест «благотворно сказался на формировании гражданского общества и её институтов через противостояние власти и общества». «Все, что нас не убивает, делает нас сильнее», — напомнил известный афоризм Ницше Г. Васадзе, подытожив, что перспективы у движения протеста в Грузии «весьма положительные», поскольку гражданское общество «сумело хорошо артикулировать требование демократии, выразило запрос на отказ от «вождизма» и власти одной личности — кем бы он не был и как бы его не оценивали в прошлом».

Без главного оппозиционного телеканала, но с важной победой гуманистического фильма

С интересами укрепления демократии и гражданского самосознания напрямую связана ситуация в грузинских СМИ. Оппозиционная телекомпания «Рустави-2» (Р2), более двадцати лет считавшаяся самым популярным медиа-ресурсом страны, в июне все же сменила владельца после многолетних судебных процессов, инициированных одним из прежних хозяев.

Бывший гендиректор «Рустави-2» Ника Гварамия сказал RFI, что смена владельца «инициирована властями для подавления свободы слова». Вскоре телекомпанию покинули все ведущие журналисты, создававшие её контент в течении многих лет.

«Рустави-2» был важнейшей «платформой» либеральных сил страны, активно защищая принципы толерантности, права меньшинств, а также свободу творчества. Эти ценности вновь оказались под угрозой, когда группы религиозных фанатиков попытались сорвать премьерный показ фильма шведского кинорежиссёра грузинского происхождения Левана Акина «А потом мы танцевали».

Фильм, рассказывающий об однополой любви танцоров грузинского ансамбля народного танца, получил доброжелательный отклик после внеконкурсного показа на Канском кинофестивале. И то, что фундаменталистам, в конечном счёте, не удалось сорвать тбилисскую премьеру, стало ещё одним «прорывным» успехом толерантности и либерализма в традиционно консервативном грузинском обществе: ещё несколько лет назад, о такой премьере в Тбилиси не могло быть и речи.

Так же, как об отмене любого наказания за употребление марихуаны: согласно решению Конституционного суда 2018 года, любые санкции за курение каннабиса сочтены противоречащими правам человека. Тем самым, Грузия стала первой страной в регионе, где, по сути, легализовано курение марихуаны, но с условием её «нераспространения».

«Десакрализация грузинской Церкви»

Грузинская православная церковь (ГПЦ), как и правящая партия, всячески противились либерализации антинаркотического законодательства. В минувшем году ГПЦ пережила события, которые в очередной раз показали всю остроту подковерной борьбы, разворачивающейся внутри церкви. Напомним, что глава ГПЦ, 86-летий Католикос-Патриарх Илия II находится на этом посту с 1977 г. Преклонный возраст предстоятеля, который остается самой авторитетной личностью в стране, ставит вопрос о преемнике. И хотя Илия II три года назад назначил личным указом местоблюстителя, борьба «внутрицерковных партий» не утихает и порой принимает формы совсем уж сомнительных личностных выпадов в адрес престарелого Патриарха. По мнению конфликтолога Пааты Закареишвили, эти события привели к частичной «десакрализации» церковных иерархов в глазах значительной части общества, хотя сама церковь остается одним из самых влиятельных институтов в стране: «Иерархи церкви мощно влияют на паству, а паства — это ведь избиратели. Поэтому всё что происходит в церкви и вокруг церкви — отражается на развитии грузинского государства, приковывает к себе внимание прессы и всего общества», — уверен Закареишвили.

По его словам, в 2019 году в ГПЦ начался глубокий кризис. «Там явно появились внутрицерковные партии, борющиеся за власть. Эта борьба чувствовалась и раньше, то есть было заметно, что в церкви есть определённые подводные течения, но в минувшем году всё вышло наружу и мы увидели довольно мрачную средневековую картину, как некоторые церковные иерархи борются друг с другом, оскорбляют друг друга, пользуются низменным словарём и так далее», — развил свою мысль конфликтолог и подытожил: «Всё происходящее, конечно, воздействовало на общественное мнение — впервые за много лет церковь уступило первенство в рейтинге самых авторитетных институтов армии. Это конечно влияет на общество. Тем более перед выборами, — ведь в будущем году грядут решающие парламентские выборы», — напомнил Паата Закареишвили.

«Европейский путь Грузии» не обсуждается

Среди других важных событий минувшего года: отказ ГПЦ признать автокефалию Украины, нарастание противоречий между Тбилиси и Баку вокруг средневекового монастыря Давид Гареджа, — на границе двух дружественных государств, продолжение процесса бордеризации, то есть строительства заграждений на линии разделения Грузии с Южной Осетией. Впрочем, этот процесс, как и постоянные аресты мирных грузинских граждан по обвинению в «незаконном нарушении границы», к счастью, не может помешать активному сотрудничеству страны с Европейским союзом. Консенсус, существующий по данному вопросу среди политической элиты Грузии, в прошедшем году лишь укрепился.

Важными вехами на пути дальнейшего сближения кавказской страны с ЕС стало участие в Франкфуртской книжной выставке, в которой Грузия впервые участвовала в качестве почётного гостя, а также, очень почётное и ответственное председательство в «Совете Европы». Пусть символическое, в течении шести месяцев и в соответствии с алфавитом, но очень важное для самосознания грузин, как партнёров Европы.