Осужденного в Южной Осетии грузинского врача передали Грузии

Приговоренный к году и девяти месяцам тюремного заключения в Южной Осетии грузинский врач-ортопед Важа Гаприндашвили отпущен на свободу из тюрьмы в Цхинвали. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщает «Эхо Кавказа».

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Важа Гаприндашвили был задержан российскими пограничниками у разделительной линии между Южной Осетией и Грузией 9 ноября 2019 года. 20 декабря он был осужден на 1 год и девять месяцев тюремного заключения, признав его виновным в нарушении границы.

Как заявил в субботу, 28 декабря, Комитет государственной безопасности непризнанной республики Южная Осетия, президент Анатолий Бибилов подписал указ о помиловании грузинского врача.

Сам Важа Гаприндашвили заявил журналистам, что это стало для него неожиданностью, а также поблагодарил всех, кто боролся за его освобождение. С освобождением Гаприндашвили поздравила президент Грузии Саломе Зурабишвили. «Окрепла и наша надежда на будущее!», — написала Зурабишвили в своем аккаунте в социальной сети.

Южная Осетия объявила о своей независимости после войны 2008 года между Грузией и Россией. Грузия не признала суверенитет республики и продолжает считать ее частью своей территории. Большинство стран мира также не признает независимость Южной Осетии.