В Абхазии власти обвинили оппозицию в попытке госпереворота

В Абхазии сторонники оппозиции попытались взять штурмом здание администрации президента, они протестуют против официальных результатов президентских выборов. Действующая власть назвала протесты попыткой государственного переворота. Об этом в четверг, 9 января, сообщает интернет-издание «Кавказский узел».

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Президентские выборы в Абхазии прошли еще летом 2019 года. По данным ЦИК, на них победил действующий глава государства Рауль Хаджимба, набрав 47,39%. Представитель оппозиции Алахас Квинциния отстал от победителя всего на один процентный пункт, получив 46,17%.

Оппозиция не признала итоги голосования и обратилась в Верховный суд республики. В декабре суд подтвердил победу действующего главы государства. 9 января, жалобу оппозиции начала рассматривать кассационная коллегия по административным делам Верховного суда.

Одновременно в Сухуми начался массовый митинг сторонников проигравшего кандидата, на который, по данным ТАСС, вышло около тысячи человек. После протестной акции сотни протестующих выломали дверь и выбили окна в здании администрации президента и ворвались в помещение. Протестующих выгнали из здания охранники и полиция.

В руководстве республики назвали происходящее попыткой госпереворота и призвали недовольных «держаться в конституционных рамках». Представители оппозиции, в свою очередь, призвали президента уйти в отставку. Министерство обороны заявило, что не будет вмешиваться в ситуацию.

Сепаратистский регион Грузии Абхазия объявила о своем государственном суверенитете по итогам российско-грузинской войны в августе 2008 года. Независимость республики признали Россия и еще пять стран-членов ООН. ООН и абсолютное большинство государств мира считают Абхазию территорией Грузии.