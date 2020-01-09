Президент Абхазии не исключил введения чрезвычайного положения

В случае необходимости в Абхазии будет введено чрезвычайное положение. Такое заявление сделал в четверг, 9 января, президент самопровозглашенной республики Рауль Хаджимба в ответ на попытку оппозиции захватить здание администрации президента в Сухуми.

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Президент также призвал жителей страны сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации: «Как гарантом конституции, мною даны все необходимые поручения по недопущению развития ситуации вне правового поля. В этой непростой ситуации мы должны сохранять спокойствие и не ставить под угрозу существование нашего государства», – заявил он после заседания Совета безопасности. На этом заседании было решено, что все силовые структуры Абхазии будут переведены на усиленный режим несения службы.

Как передает агентство «Интерфакс», Рауль Хаджимба не намерен никуда скрываться и исполняет свои обязанности в столице. «Я нахожусь в Сухуми на рабочем месте в здании органов госвласти», – цитирует его слова «Интерфакс». Пресс-служба президента Абхазии заявила агентству, что «Рауль Хаджимба в настоящее время находится на государственной даче в Сухуми.

Ранее днем в Абхазии сторонники оппозиции попытались взять штурмом здание администрации президента, они протестуют против официальных результатов президентских выборов. Действующая власть назвала протесты попыткой государственного переворота.