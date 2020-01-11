На фоне протестов суд отменил результаты выборов президента Абхазии

Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии отменила решение ЦИК республики признать победителем президентских выборов, прошедших в сентябре 2019 года, действующего главу государства Рауля Хаджимбу. Об этом в пятницу вечером, 10 января, сообщило издание «Кавказский узел».

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Коллегия Верховного суда отменила решение суда первой инстанции, ранее отклонившего иск оппозиционного кандидата Алхаса Квицинии, занявшего на выборах второе место с разницей в 1%. По заявлению адвоката истца, решение суда подлежит немедленному исполнению. В пресс-службе президента заявили, что суд принял решение в нарушение закона, поэтому оно будет оспорено, сообщает «Интерфакс».

Президентские выборы в Абхазии прошли летом 2019 года. По данным ЦИК, во втором туре на них победил действующий глава государства Рауль Хаджимба, набрав 47,39%. Представитель оппозиции Алахас Квинциния получил 46,17%. Оппозиция настаивала, что поскольку Хаджимба получил меньше 50% голосов избирателей, то не может быть избран президентом.

9 января оппозиция попытались взять штурмом администрацию президента. Парламент Абхазии призвал Рауля Хаджимбу добровольно уйти в отставку. Министерство обороны страны заявило, что вооруженные силы не будут вмешиваться в протесты. В администрации президента Абхазии назвали беспорядки в Сухуми попыткой переворота. Избранный президент Хаджимба пообещал в случае необходимости ввести режим чрезвычайного положения.

Абхазия объявила о своем государственном суверенитете по итогам российско-грузинской войны в августе 2008 года. Независимость республики признали Россия и еще пять стран-членов ООН. Абсолютное большинство государств мира считают Абхазию территорией Грузии.