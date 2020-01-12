Повторные президентские выборы в Абхазии назначены на 22 марта

Центральная избирательная комиссия Абхазии назначила повторные выборы президента республики на 22 марта. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает информационное агентство «Апсныпресс» со ссылкой на главу ЦИК республики Тамаза Гогию.

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«Нам удалось срочно собрать кворум, некоторые члены избирательной комиссии приехали из Москвы», — цитирует слова главы ЦИК «Кавказский узел».

При этом в избирательной комиссии республики отметили, что у действующего президента есть шанс отменить перевыборы, если ему удастся оспорить решение Верховного суда и доказать свою легитимность. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на члена ЦИК Гиви Габнию.

Президентские выборы в Абхазии прошли летом 2019 года. По данным ЦИК, во втором туре на них победил действующий глава государства Рауль Хаджимба, набрав 47,39%. Представитель оппозиции Алахас Квинциния получил 46,17%.

В пятницу, 10 января, Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии отменила решение ЦИК республики признать победителем президентских выборов Рауля Хаджимбу. В пресс-службе президента заявили, что суд принял решение в нарушение закона, и оно будет оспорено.

Перед этим в республике прошли массовые акции оппозиции, потребовавшей от президента уйти в отставку, а также сторонников действующего главы государства.

Абхазия объявила о своей независимости в 2008 году. МИД Франции считает республику частью Грузии.