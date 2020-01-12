Президент Абхазии ушел в отставку
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В воскресенье вечером, 12 января, президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба ушел в отставку.
Как сообщает ТАСС, заявление Хаджимбы об отставке зачитал собравшимся у «государственной дачи» президента бывший премьер-министр самопровозглашенной республики Сергей Шамба.
«Ставлю вас в известность, что я слагаю полномочия президента во имя сохранения стабильности в стране», — говорится в заявлении.
Шамба заявил, что, согласно конституции Абхазии, обязанности главы республики временно должен исполнять премьер-министр, сообщает «Новая газета». Должность премьера сейчас занимает Валерий Бганба.
Ранее в этот же день российское государственное телевидение
сообщило, что в Сухуми прилетел помощник президента России Владислав Сурков.
Также стало известно, что Центральная избирательная комиссия Абхазии назначила повторные выборы президента республики на 22 марта.
В предыдущий раз президентские выборы в Абхазии прошли летом 2019 года. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Рауль Хаджимба, набрав 47,39%, а представитель оппозиции Алахас Квинциния получил 46,17%.
В пятницу, 10 января, Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии отменила решение ЦИК признать победителем выборов Хаджимбу.
Перед этим в Абхазии прошли массовые акции протеста оппозиции, требовавшей от президента уйти в отставку.
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