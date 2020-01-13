Бывший вице-президент Абхазии сообщил об отказе Хаджимбы баллотироваться в президенты

Рауль Хаджимба отказался участвовать во внеочередных президентских выборах, назначенных на 22 марта 2020 года.

Рауль Хаджимба, сложивший с себя полномочия президента Абхазии, не будет участвовать во внеочередных президентских выборах 22 марта. Об этом заявил уже бывший вице-президент Абхазии Аслан Барциц, сообщает «Кавказский узел» 13 января.

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UPD: Рауль Хаджимба позже отметил, что пока не принял окончательного решения о своем участии или неучастии в повторных выборах, сообщает «Интерфакс».

Ранее стало известно, что сам Барциц сложил с себя полномочия вице-президента.

Накануне, 12 января, президент Абхазии Рауль Хаджимба направил депутатам Народного собрания заявление о своей отставке «во имя мира и сохранения стабильности». 13 января абхазский парламент должен назначить исполняющего обязанности президента.

Ранее стало известно, что в Сухуми прилетел помощник президента России Владислав Сурков. После начала протестов Рауль Хаджимба встречался с заместителем секретаря Совета безопасности России Рашидом Нургалиевым.

Внеочередные президентские выборы должны пройти в Абхазии 22 марта. Предыдущие состоялись летом 2019 года. По данным ЦИК, во втором туре на них победил Рауль Хаджимба, набрав 47,39%. Представитель оппозиции Алхас Квинциния получил 46,17%. Оппозиция настаивала, что поскольку Хаджимба получил меньше 50% голосов избирателей, то не может быть избран на второй срок.

9 января сотни человек собрались у администрации президента Абхазии и захватили здание. Они потребовали отставки Хаджимбы. На следующий день Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК признать победителем последних президентских выборов Рауля Хаджимбу.

Рауль Хаджимба баллотировался в президенты Абхазии пять раз, первую победу одержал с четвертой попытки в 2014 году.

Абхазия объявила о своей независимости по итогам российско-грузинской войны в августе 2008 года. Независимость республики признали Россия и еще четыре государства-члена ООН (Никарагуа, Венесуэла, Науру, Сирия). Абсолютное большинство государств мира считают Абхазию территорией Грузии.