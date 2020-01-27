Российские журналисты выступили в поддержку редактора газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева

«Его обвинили в том, что он финансировал террористическую организацию просто потому, что когда-то взял интервью у человека, которого впоследствии обвинили в терроризме». Российские журналисты выпустили видео с требованием освободить редактора дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева. Ролик появился 26 января на Youtube-канале журналиста «Новой газеты» Ильи Азара.

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В поддержку Гаджиева выступил корреспондент «Медузы» Иван Голунов, журналисты Катерина Гордеева, Олег Кашин, Максим Шевченко, главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов, журналист «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и другие.

27 января Верховный суд Дагестана отклонил апелляцию на продление ареста Гаджиева. Он останется под стражей до 13 марта.

35-летний редактор «Черновика» Абдулмамин Гаджиев был задержан 14 июня по подозрению в том, что он вместе с еще десятью фигурантами дела через благотворительные фонды переводил деньги дагестанскому проповеднику Исраилу Ахмеднабиеву (более известному как Абу Умар Саситлинский), которого ФСБ подозревает в связях с «Исламским государством».

В «Черновике» заявили, что обвинение строится на показаниях предпринимателя из Москвы Камиля Тамбиева, которые он дал утром того же дня. В суде Тамбиев утверждал, что к нему применяли насилие, чтобы получить показания. Сам Абдулмумин Гаджиев все обвинения в свой адрес отрицает.

«Никаких доказательств того, что Гаджиев кого-то финансировал, в деле нет», — говорит главный редактор «Медузы» Иван Колпаков.

«Нужно понимать, что для Дагестана обвинение в финансировании терроризма равносильно подбрасыванию наркотиков условному Ивану Голунову где-нибудь в Москве, Барнауле или Новосибирске», — добавляет спецкор «Новой газеты» Ирина Гордиенко.

Правозащитный центр «Мемориал» признал Гаджиева политзаключенным.

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