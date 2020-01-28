В Грузии принимают чрезвычайные меры в связи с риском распространения коронавируса

Министерство здравоохранения Грузии не подтвердило информацию местных СМИ о первом случае заражения коронавирусом nCoV у грузинского гражданина, недавно вернувшегося на родину из Китая. Тем временем, власти страны усилили контроль в аэропортах, запретили чартерное авиасообщение с Китаем, регулярно проверяют китайских граждан, живущих в Грузии и готовятся к эвакуации грузин из «поднебесной».

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«Гражданин Грузии, обследованный по подозрению в заражении новым коронавирусом, не инфицирован», — заявил в интервью RFI заместитель директора Национального центра по контролю над заболеваниями (НЦКЗ) профессор Паата Имнадзе, комментируя сообщения местных СМИ о том, что гражданин Грузии, недавно вернувшийся из Китая, обратился в одну из клиник региона Кахети с соответствующими симптомами.

По словам Пааты Имнадзе, гражданин, имя которого не называется по этическим соображениям, «вернулся из Китая ещё до вспышки заражения коронавирусом в городе Ухань». Причём, он проживал в другом китайском городе, «находящемся в сотнях километрах от эпицентра заражения».

В самом Ухане и провинции Хубей Китайской народной республики (КНР) проживают немало грузинских граждан. Это студенты и работники местных предприятий. Во вторник, 28 января, министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе сообщила журналистам о готовности правительства страны эвакуировать грузин из КНР.

Одновременно власти запретили чартерные рейсы из Китая и ввели особые меры предосторожности во всех трех международных аэропортах: Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Там дежурят специальные группы медиков с соответствующей аппаратурой для проверки гостей, в первую очередь китайцев, прибывающих стыковочными рейсами.

Сейчас в ряде регионов Грузии проживают несколько тысяч китайцев. Это мелкие предприниматели и рабочие, занятые на строительстве крупных инфраструктурных объектов. В течении последних нескольких дней сотрудники Минздрава вручили им специальные анкеты, предписав сообщать о контактах с соотечественниками и принимать меры предосторожности.

Глава НЦКЗ Амиран Гамкрелидзе всячески пытается успокоить общественность, утверждая, что пока никаких оснований для паники нет. Тем не менее, продажи респираторных масок в местных аптеках возрослы в разы. Жители Грузии внимательно следят за сообщениями местных и мировых СМИ о распространении смертельно опасного вируса и усилиях по выработке спасительной вакцины: уже несколько дней эта тема является главной на грузинских телеканалах, — затмив политические события, в том числе продолжающееся противостояние власти и оппозиции.

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