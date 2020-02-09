На досрочных парламентских выборах в Азербайджане снова победила партия президента

На одном из избирательных участков в Баку. 9 февраля 2020 г.

В Азербайджане в воскресенье, 9 января, состоялись досрочные парламентские выборы. За 125 депутатских кресел Милли Меджлиса боролись 1560 кандидатов. Согласно данным экзит-полов по итогам голосования, большинство мест получила пропрезидентская партия «Новый Азербайджан», а также другие провластные кандидаты. Как сообщает агентство «Туран», оппозиция может рассчитывать только на одно место.

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Опросы на выходе из избирательных участков проводили американский центр Arthur J. Finkelstein & Associates и французское агентство OpinionWay. По подсчетам OpinionWay, «Новый Азербайджан» может рассчитывать на 66 депутатов в новом парламенте. Согласно данным американских аналитиков, правящая партия получит в новом парламенте 69 мест, 41 мандат получают беспартийные кандидаты.

По три места получат партия Гражданской солидарности и партия «Единый Азербайджан». По одному кандидату прошло от партии Демократических реформ, партии «Великое созидание», партии «Народного фронта Единого Азербайджана» и партии «Отечество». Все эти партии также как и «Новый Азербайджан» выступают в поддержку политики президента Ильхама Алиева. В новый состав парламента пройдет большинство депутатов прошлого созыва, выдвинувших свои кандидатуры.

Согласно данным экзит-полов, единственным оппозиционером в новом парламенте может стать кандидат от партии «Республиканская альтернатива» Эркин Гадирли. Также Из оппозиционных сил в выборах участвовали партии Musavat («Равенство») и Umid («Надежда»), а также молодежное гражданское движение Nida («Возглас»). Самая массовая оппозиционная партия «Народный фронт Азербайджана» (ПНФА) выборы бойкотировала.

Представители оппозиции заявили о массовых нарушениях в ходе голосования. На некоторых участках сообщалось о нападениях на журналистов и наблюдателей. «Выборы полностью сфальсифицированы», — заявил журналистам лидер партии «Мусават» Ариф Гаджилы. За выборами наблюдали также 350 наблюдателей ОБСЕ. Ранее ОБСЕ не признала ни одни выборы в Азербайджане свободными и демократическими с момента прихода к власти Ильхама Алиева в 2003 году.

Как ранее писала Русская служба RFI, власти Азербайджана решили провести досрочные выборы из-за возрастающего недовольства в обществе, связанного с ухудшением уровня жизни населения, а также отсутствием политических свобод. Кроме того, по мнению экспертов, Ильхам Алиев проводит ротацию чиновников, желая добиться полного контроля и лояльности во всех ветвях власти.

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