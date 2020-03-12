«Не всех пачками суют в тюрьмы»: оппозиция и власть в Азербайджане

9 февраля в Азербайджане прошли внеочередные парламентские выборы. Большинство мест в новом составе парламента снова получила президентская партия «Ени Азербайджан», а также лояльные ей политические силы. Единственным оппозиционным депутатом в Милли Меджлисе стал представитель незарегистрированной партии «Республиканская Альтернатива» Эркин Гадирли. Накануне выборов Русская служба RFI встретилась с представителями оппозиции и депутатом от правящей партии, чтобы узнать, есть ли в азербайджанской политике место для критики власти и почему большинство оппозиционеров оказываются в тюрьме.

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«Навальный» из Баку

«Я знал, что могу выдержать напряжение, но не знал, что смогу выдержать столько напряжения, столько давления. Давление на меня было очень сильное, несколько раз избивали, было давление на семью. Я открыл себя с другой стороны», — вспоминает 49-летний оппозиционер Ильгар Мамедов. Мамедов пришел в политику в 1998 году, в 2008-м вместе с единомышленниками основал партию «Республиканская Альтернатива». В 2013 году партия выдвинула его кандидатом на президентские выборы, но за восемь месяцев до выборов Мамедова арестовали, и следующие 5,5 лет он провел в тюрьме.

Выйдя из тюрьмы, Мамедов вернулся к политической деятельности. В маленькой квартире в панельной многоэтажке спального района недалеко от центра Баку он вместе с соратниками по незарегистрированной партии «РаАл» готовится к внеочередным парламентским выборам. «„Республиканская альтернатива“ — это альтернатива монархическим тенденциям, которые наметились в азербайджанском обществе с 2000-х годов, когда произошла передача власти от отца к сыну», — объясняет Мамедов идеологию партии.

«Наша идеологическая позиция — проевропейская, прозападная. [Нынешние власти] поставили европейский выбор Азербайджана под вопрос: хотим мы оставаться европейской страной под защитой Европейской конвенции по правам человека или не хотим? Мы трезво оцениваем историю страны и считаем, что культурные связи с нашими соседями, Россией должны оставаться. У нас в правлении большинство получили образование на русском языке. Но нужно делать исторический выбор, как властям, так и азербайджанскому обществу», — говорит Мамедов, выпускник исторического факультета Московского госуниверситета, который он закончил уже после распада СССР в 1993 году.

Лидер партии "Республиканская альтернатива" Ильгар Мамедов facebook.com/pg/realilgarmammadov

«Эта власть не идеологическая, это власть семьи. Политическая система — можно ее называть и диктатурой, и монархией, и чем угодно, — но вся эта система держится на одном: высокая цена на нефть, — объясняет оппозиционер. — Второе, что их удерживает у руля, — это репрессивная машина в виде прокуратуры, полиции и других силовых органов. Вот на таком фундаменте основана современная политическая система, которая управляет нашей страной».

Зарубежные СМИ сравнивают Ильгара Мамедова с российским оппозиционером Алексеем Навальным и бывшим грузинским президентом Михаилом Саакашвили. Сам Мамедов ничего общего с Саакашвили не видит, а сравнение с Навальным не оспаривает, однако, уточняет: «если бы Азербайджан был больше, чем Россия, то Навального сравнивали бы со мной». Однако в отличие от главы российского Фонда борьбы с коррупцией «Республиканская альтернатива» антикоррупционными расследованиями не занимается. «Всем и так все понятно. Понятно, что воруют. Всем понятно, что система неэффективная. Мы пытаемся предложить большую идею стране в противовес отсутствию идеи у власти», — говорит Мамедов.

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В партии сейчас числятся три тысячи зарегистрированных членов. Однако реальное число сторонников намного больше, уверяет оппозиционер. Большинство — молодые, образованные, проевропейски настроенные азербайджанцы. «Структура такая же как у наших подписчиков в фейсбуке: в основном, это люди от 25 до 45 лет. Это самая экономически активная часть общества. Но также люди от 18 до 24 — просто их меньше в фейсбуке, они на других платформах. Средний возраст наших кандидатов — 35 лет», — рассказывает о партийной социологии Мамедов.

Несмотря на отсутствие регистрации, партия выдвигает на выборы независимых кандидатов, проводит встречи с избирателями, ведет активную агитацию в социальных сетях. «Буквально два дня назад мы запустили предвыборный ролик и только на моей странице его посмотрели 75 тысяч человек», — рассказывает Мамедов. «Потребность [в переменах] у людей есть, но вопрос, на что люди готовы ради этих перемен? Все понимают, что так больше жить нельзя. Без политических изменений и реформ власть точно все потеряет. Как долго это продлится? Я не думаю, что в историческом смысле долго, в лучшем для властей случае — несколько лет».

«Мошенники и криминальные элементы»

Самого Ильгара Мамедова к участию в выборах 9 февраля не допустили из-за непогашенной судимости. Но «Реальная альтернатива» смогла провести в парламент одного своего представителя. Для несистемной азербайджанской оппозиции — это большой успех. А большинство мест в Милли Меджлисе снова получила партия «Ени (новый) Азербайджан».

Штаб партии «Ени Азербайджан» находится в огромном новом здании. На первом этаже у входа скучают полицейские. В длинных пустых коридорах слышно только эхо редких шагов. «Все разъехались по округам, вести предвыборную кампанию», — объяснят Севиндж Фаталиева. Фаталиевой 40 лет, 10 из которых она является депутатом азербайджанского парламента. Она впервые участвовала в выборах в 2010, став тогда самым молодым парламентарием, а 9 февраля переизбралась уже на третий срок, получив в своем округе 63% голосов. За годы работы в парламенте Фаталиева стала опытным лоббистом политики Алиева за пределами Азербайджана, она — глава отдела международных связей партии «Ени Азербайджан», председатель межпарламентской группы Азербайджан-Дания, заместитель председателя комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, член азербайджанской делегации в ПАСЕ.

Главным достижением нынешних властей Фаталиева называет стабильность. «Мы спокойно можем выходить на улицу, и днем, и ночью, — говорит депутат. — Вопросы безопасности полностью обеспечены, вопросы мирного сосуществования различных народов, — не это ли является той ценностью, которая для мира большая проблема, особенно в этом регионе, где есть проблема борьбы с терроризмом?». А из проблем ее избирателей волнуют недочеты в законодательстве и благоустройство: «много предложений по законодательству поступает, поступают предложения по благоустройству каких-то пространств, дорог. В плане образования есть пожелания, по поводу многодетных семей», — перечисляет депутат.

Депутаты Милли Меджлиса Севиндж Фаталиева (слева) и Сахиба Гафарова facebook.com/sevinj.fataliyeva

Тот факт, что азербайджанская оппозиция не допускается до выборов, а если допускается, то постоянно проигрывает, Фаталиева считает виной самой оппозиции. «Никаких ограничений на деятельность оппозиции в предвыборной кампании нет. Если кто-то не смог зарегистрироваться, то на это есть определенные причины в рамках закона, — уверена депутат. — К сожалению, те политические силы, которые позиционируют себя как крупные оппозиционные партии, не выносят на повестку дня свое видение будущего и не предлагают никакие пути развития, а исключительно занимаются критикой правящей партии. Я думаю, это не совсем правильный подход. Безусловно, критика нужна, но одновременно они должны показать свою готовность создать лучшие условия жизни в стране».

Проблем с независимыми СМИ в Азербайджане тоже нет. «Людей же не всех прям пачками суют в тюрьмы, за то, что они что-то не так говорят, — рассуждает депутат. — Абсолютно это неправильное представление фактов. Безусловно, есть определенные проблемы, но давайте говорить и о позитивных шагах, которые были сделаны. У нас есть огромное количество частных каналов. Я телевизор мало смотрю, но что касается интернет-ресурсов, то, кажется, там только негатив и пишется. Откройте посмотрите — есть какие-то ограничения? Очень много критики власти там, обоснованной, необоснованной — все что хотите там можете встретить и никого за это не преследуют и не сажают в тюрьму».

А недавний доклад ПАСЕ, в котором утверждается, что в стране больше 120 политзаключенных, Фаталиева называет происками врагов Азербайджана. «Сегодня мы живем в век информационной войны. Я участвовала в сессии ПАСЕ и я категорически не согласна с этим докладом, — говорит Фаталиева. — Я думаю, доклад Совета Европы является результатом заказа для создания определенного имиджа Азербайджана. Тут необходимо говорить о том, насколько все эти люди являются действительно политиками, оппозиционерами, а не просто мошенниками и какими-то криминальными элементами».

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Еще одной попыткой опорочить имидж руководства страны стала, по мнению Фаталиевой, публикация расследования «Азербайджанский ландромат (прачечная)»,. По данным журналистов международного консорциума OCCRP, руководство Азербайджана систематически подкупало чиновников Евросоюза, ПАСЕ, ЮНЕСКО, а также западных журналистов и политиков. Через датские, британские и азербайджанские банки и офшорные финансовые компании прошло 2,9 миллиарда долларов. Публикация привела к громкому политическому скандалу в европейских странах. Уголовные дела были возбуждены в Дании, Эстонии (по данным OCCRP значительная часть денег была «отмыта» через эстонское подразделение Danske Bank). К расследованию подключились правоохранительные органы Италии, Германии, Бельгии.

Однако в самом Азерабайджане расследование не привело ни к каким последствиям. Все дело в заговоре против Баку, считает Фаталиева. «Документы, о которых вы говорите, все это основано на том, что на пороге каких-то знаковых событий в Азербайджане, будь то Европейские игры или Евровидение, или подписание какого-то нефтяного, или энергетического проекта, обязательно такого рода обсуждение и критика появляются в зарубежных СМИ, в международных структурах, — объясняет депутат. — Все это направлено на подрыв имиджа Азербайджана. Мы не говорим о конкретных странах, а об определенных кругах, которые не хотят развития Азербайджана, которые действуют по указке армянского лобби и пытаются оказать на нас определенное давление. Во-первых, армянское лобби, а во-вторых, мы живем во времена исламофобии. И такое развитие нашей страны оно раздражает определенные круги».

«Сегодня Азербайджан ничем не отличается от многих европейских государств, и в плане ценностей, и в плане демократического развития, и обеспечения политического консенсуса в стране. — с уверенностью заявляет Фаталиева, делая при этом оговорку об особенном пути. — Мы молодое государство, мы должны думать о том, что у каждой страны свой демократический путь развития. То, что происходит в Германии, Америке, во Франции — это не обязательно под копирку можно поставить на Азербайджан или на какую-то другую страну — Россию или Турцию. У нас это, может быть, работает по-другому, но работает. Я думаю, и во Франции есть определенные слои населения, которые чем-то недовольны».

Молодежь: между эмиграцией и оппозицией

«Политикой в Азербайджане заниматься нелегко. Тебя могут посадить, избить, оклеветать, уволить с работы», — говорит еще один кандидат в депутаты на досрочных парламентских выборах Тургут Гамбар. Накануне парламентских выборов Тургут вместе с единомышленниками создал предвыборный блок «Движение», который объединил 18 представителей гражданского общества разных политических направлений, в том числе блогера Мехмана Гусейнова, активистку гендерного движения Рабию Мамедову. «У нас народ был очень политизирован. Но как начались репрессии, а с другой стороны пришли нефтедоллары, то политический процесс затих, стабилизировался», — объясняет молодой политик.

«Точного ответа на вопрос, зачем нужны эти выборы, ни у кого нет, потому что власти у нас не общаются с обществом», — говорит оппозиционер. Предвыборный период блок «Движение» использует для «хождения в народ». «В обычное время вести агитацию бывает либо сложно, либо невозможно. Сейчас мы ходим по дверям, общаемся с гражданами, избирателями. А в другое время, если ты пойдешь по дверям, то на третьей двери какой-нибудь агент вызовет полицию и всё. А сейчас — 20 дней возможности общаться напрямую с избирателями, рассказать о себе, о нашей платформе, узнать реальное отношение людей к происходящему, к оппозиции лично. Это дает возможность мобилизовать, привести новых людей в политический процесс», — рассказывает Гамбар.

Тургут Гамбар (в центре) и его соратники по блоку "Движение" facebook.com/turgut.gambar

Тургут — член правления молодежного движения Nida («Возглас») и сын известного оппозиционера, одного из основателей Народного фронта Азербайджана Исы Гамбара. «Я вырос в политической среде и уже в 16 лет пошел на первый свой протест. Никто ничего мне не говорил, не заставлял. На протест я пошел со своими друзьями, и с тех пор я скорее в молодежных организациях, а не в партии, — рассказывает оппозиционер. — Интерес молодежи к политике повысился. На наши протестные акции очень много молодежи приходит. Сейчас у нас возникает феминистическое движение, общество защиты прав животных, ЛГБТ-сообщество».

Рост интереса к политике он объясняет нарастающими проблемами в обществе и отсутствием перспектив. «Низкие зарплаты, пенсии, безработица, коррупция, общая стагнация — ничего не меняется, плохое качество здравоохранения, образования, — перечисляет Тургут причины для недовольства. — Как результат: общая апатия и неверие ни во что. Рост влияния религиозных сил. Очень много людей уезжает из страны. Люди учатся за рубежом и потом очень многие не возвращаются. Потому что ты знаешь, что если хочешь хорошую карьеру, то в какой-то момент тебе придется выказать свою лояльность властям. Очень многие молодые люди этого не хотят, поэтому либо остаются в стороне, либо уезжают из страны».

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Социальное недовольство не может накапливаться бесконечно, уверен Тургут. «Есть все предпосылки, все симптомы недовольства, которые могут перерасти в социальный взрыв, в протесты, — предупреждает оппозиционер. — У властей есть два выбора: или они начинают реальный процесс трансформации и начинают диалог с оппозиционными силами, или продолжают делать то, что делали — репрессировать, фальсифицировать и надеяться на то, что так и будет продолжаться. Но, смотря на историю, мы понимаем, что так долго продолжаться не может».

Все разговоры о молодом государстве, у которого свой, отличный от западного, путь к демократии, по мнению Гамбара, несостоятельны. «Есть какие-то базовые фундаментальные принципы, без которых ничего работать не будет: выборы, суды, разделение властей, — перечисляет политик. — Многие пытаются доказать, что некоторые народы к этому не готовы. Я лично так не считаю. Это не ядерная физика, здесь нет ничего сложного. Мы доказывали, что можем проводить свободные выборы. Это просто результат того, что есть определенная группа людей у власти, которая мешает этому процессу».

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