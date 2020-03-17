В Армении перенесли референдум и ввели ЧП из-за коронавируса

Власти Армении ввели режим чрезвычайного положения с 18:30 вечера 16 марта по 09:00 утра 14 апреля. Намеченный на 5 апреля референдум об отставке большинства членов Конституционного суда переносится, как минимум, на 50 дней. В этот вторник Армения ввела запрет на въезд граждан 16 стран, в том числе Китая, Ирана и ведущих стран ЕС.

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Из-за распространения коронавируса COVID-19 правительство Армении ввело режим чрезвычайного положения (ЧП) сроком на месяц. По последним данным минздрава, ко вторнику в стране было выявлено 72 случая этого заболевания, более 25 из них в одном городе — Эчмиадзине.

Во вторник, 17 марта, власти Армении ввели запрет на въезд граждан 16 стран.Возвращающиеся их этих государств граждане Армении будут помещены на 14-дневный карантин. Об этом сообщил действующий в условиях ЧП Армянский единый информационный центр. Среди стран, на которые распространяется запрет, Китай, — Иран, Южная Корея, Япония, Италия, Испания, Франция, Германия, Швейцария, Дания, Австрия, Бельгия, Норвегия, Швеция Нидерланды и Великобритания.

Решение о введении режима ЧП было принято на внеочередном заседании кабинета министров, которое местные телеканалы транслировали в режиме реального времени. Согласно Конституции Армении, после решения правительства об объявлении ЧП его должен одобрить парламент на специальном заседании. Правовой режим чрезвычайного положения должен быть установлен законом, который принимается большинством голосов от общего числа депутатов.



Как сообщил после заседания кабмина премьер-министр Никол Пашинян, Россия и Армения договорились прекратить пассажироперевозки на 14 дней из-за коронавируса. Грузоперевозки сохраняются в прежнем режиме.

Действие чрезвычайного положения делает невозможным проведение конституционного референдума, который был запланирован на 5 апреля. Согласно Конституции Армении, «референдум не может проводиться во время чрезвычайного или военного положения, независимо от размера территории, которую охватывает чрезвычайное или военное положение». При этом голосование должно все же состояться «не ранее чем через 50 и не более чем через 65 дней после окончания военного или чрезвычайного положения».

На референдуме граждане Армении должны решить вопрос об отставке большинства членов Конституционного суда страны во главе с председателем Грайром Товмасяном. Провести референдум предложил премьер-министр страны Никол Пашинян.

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