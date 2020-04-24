Верховный суд Азербайджана оправдал бывших политзаключенных Мамедова и Джафарова

Верховный суд Азербайджана пересмотрел дела оппозиционного политика Ильгара Мамедова и правозащитника Расула Джафарова. Суд отменил обвинительные приговоры и постановил выплатить им компенсации за тюремное заключение. Об этом в четверг, 23 апреля сообщило агентство «Туран».

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Пленум Верховного суда Азербайджана отменил все предыдущие судебные решения и постановил выплатить компенсацию за моральный ущерб и за годы, проведенные оппозиционерами в тюрьме.

Правозащитник Расул Джафаров провел в тюрьме около двух лет и получил от суда компенсацию в 57 400 манатов (31 тысяча евро). Лидер партии «Республиканская альтернатива» Ильгар Мамедов провел в тюрьме пять лет, ему была присуждена компенсация в размере 234 000 манатов (127 тысяч евро).

«Я в полной мере удовлетворен решением Пленума Верховного суда. Потому что, это редкий случай, когда Верховный суд оправдывает гражданина после решения ЕСПЧ», — цитирует Джафарова «Кавказский узел».

16 ноября 2017 года ЕСПЧ признал нарушение права Мамедова на справедливое судебное разбирательство и постановил выплатить ему компенсацию в 10 тысяч евро. В августе 2018 года суд освободил его, заменив реальный срок на условное наказание.

При этом Европейский суд по правам человека признал нарушение прав в отношении восьми азербайджанских политзаключенных, так называемой группы Мамедова. Таким образом, Пленум Верховного суда Азербайджана не полностью исполнил решение ЕСПЧ.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич приветствовала решение Верховного суда Азербайджана. «Этот шаг будет рассмотрен Комитетом министров в рамках надзора за исполнением постановлений Суда. Совет Европы готов к дальнейшему сотрудничеству с Азербайджаном», —заявила она.

«Европейский союз ожидает, что Азербайджан выполнит свои международные обязательства и продолжит выполнение оставшихся решений Европейского суда по правам человека», — прокомментировали решение Верховного суда в Службе внешних связей Евросоюза.

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