В Грузии задержали россиянина по обвинению в покушении на журналиста, оскорбившего Путина

В Грузии в результате спецоперации задержали гражданина России, которого подозревают в подготовке покушения на журналиста Георгия Габуния, оскорбившего в прямом эфире грузинского телевидения Владимира Путина. Утверждается, что заказчиком покушения является глава Чечни Рамзан Кадыров.

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Задержанный является уроженцем Ингушетии. В СМИ сообщают, что его имя Васамбег Боков, по одним данным ему 37 лет, по другим — 38. Его задержание произошло еще несколько дней назад. Об этом во вторник, 16 июня, рассказала директор телеканала «Мтавари Архи» Ника Гварамия. По ее словам, задержанием занимался контртеррористический департамент, информацию о подготовке убийства в Тбилиси получили от властей Украины.

7 июля 2019 года ведущий Георгий Габуния в своей передаче «Постскриптум» на телеканале «Рустави-2» выступил с оскорблениями в адрес Владимира Путина с использованием обсценной лексики. Поводом стало очередное обострение в российско-грузинских отношениях после изгнания российской делегации из грузинского парламента.

После выступления Габуния был отстранен от эфира. А глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что журналист «не является ни сыном Кавказа, ни мужчиной, ни горцем» и потребовал от него извинений.

Информацию о готовящемся покушении прокомментировал и сам Георгий Габуния. «Может быть, я совершил ошибку, сделал что-либо ужасное. Но соседнее государство отправляет убийцу с целью моей ликвидации. Как после такого можно вообще говорить с Россией? Государство действует средневековыми методами», — заявил журналист.

В Службе государственной безопасности Грузии заявили о том, что ведется расследование и проводятся экспертизы, и призвали воздержаться от распространения подтвержденной и неподтвержденной информации. Ни в Грозном, ни в Москве также пока никак не прокомментировали новость.

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