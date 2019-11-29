Лев в прыжке: о фильме «Яшин. Вратарь моей мечты»

Фильм о легендарном вратаре Льве Яшине был заявлен несколько лет назад. Но задержались с производством, и фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» вышел только сейчас. Зато к 90-летию героя. Ни к 80-летию, ни к 70-летию легенду советского спорта никто не вспомнил, а сейчас он попал в тренд.

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На пафосной премьере фильма в Москве продюсер фильма Олег Капанец, основатель компании «Кремлин филмз», создавшей «Яшина…», заявил со сцены, что просвещение великой страны немыслимо без спорта. Не будем углубляться в смысл изречения, хотя, конечно, было бы интересно расспросить продюсера, что он понимает под словом «просвещение». Но поскольку мы все-таки примерно понимаем, то перейдем сразу к фильму.

Режиссер Василий Чигинский, до этого отметившийся в сериалах, кажется, поставил перед собой задачу собрать максимум сериальных штампов, расставить их по фильму в виде меток и сыграть с самим собой в игру «кто больше заденет меток». И выиграл. То количество и качество штампов, что использовано в «Яшине», даже в последних пафосно-скрепных российских фильмах поискать да собрать вместе — и то столько не наберется. Арсенал штампов задействован идеально. Отсылы в детство, когда Леве Яшину дворовый тренер объясняет, почему вратарь не менее важен, чем нападающий. Беседа с отцом, уговаривающим сына взяться за ум и пойти на завод. Знакомство с будущей женой — тонкая лапка, кудряшки, наивно распахнутые глаза. Добрый наставник, в роли которого тут знаменитый голкипер Алексей Хомич (Алексей Кравченко), чье место после его травмы занял Яшин. Победы за победой. Поражение и — травля, упадок духа. Обязательный приход домой «на рогах». Снова взлет. Жена продолжает любить в горе и в радости. Вместе состарились. Яшин с костылем идет на стадион погладить штангу. Всем спасибо — все свободны.

«Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

На роль главного героя взяли начинающего актера, хотя пробовались звезды вроде Евгения Цыганова. Но у Александра Фокина рост и неплохая энергетика, хотя видно, что режиссеру этого за глаза хватило. На такие мелочи, как психологические обертоны характера, он решил не обращать внимания. А ведь Фокин, судя по всему, актер многообещающий, с ним бы поработать — и был бы безоговорочно хорошо. Но режиссер не дает ему играть не то в полную силу — он словно обрубает все попытки создать какой-никакой образ. Справедливости ради — не только Фокину. Вся актерская братия, в том числе и коллеги постарше, сбились в унылый фон, на котором разворачивается успешная жизнь героя. Алексей Гуськов, Алексей Кравченко, Евгений Дятлов, Виталий Хаев, Александр Самойленко, Владимир Андреев — каждый торчит из фильма функцией без намека на минимальное художественное осмысление. Гуськов — умный внимательный тренер. Кравченко — благородный наставник. Самойленко — собирательный образ тупого чиновника-бюрократа-вредителя. Самым занятным получился Николай Озеров в исполнении Андрея Леонова — может, потому, что просто похож, хоть и карикатурен.

Если бы их всех оттенял мощный яркий образ главного героя — не беда. Но главный герой мил — и не более того. До такой степени мил, что очень быстрое перестает быть интересен. Как начал жить на экране пушистой душкой — так и закончил. Говорят, что Яшин примерно таким и был — положительным, бесконфликтным. И что теперь — кино про него должно быть положительным и бесконфликтным? Весь путь Яшина от первого его пойманного мяча до ностальгического выхода на поле с костылем выглядит на экране ровным и не слишком трудным. Если не считать, конечно, знаменитой истории с травлей любимого вратаря со стороны болельщиков после пропущенного им на матче в Чили гола и соответственно — поражения сборной СССР. Но авторы так трогательно скромно подают эту ситуацию, между делом — ну расстроился человек, ну напился один раз, — а потом все опять пошло гладко, — что для тех, кто не знает, вся чудовищная история кажется маленьким прыщиком на теле стерильной биографии. А между тем история была и правда кошмарная. Это в фильме она прошла почти незаметно для героя, а в жизни-то его возвращение к нормальной жизни шло очень долго и мучительно.

Законы массового кино в принципе довольно бесхитростны. У биографических фильмов всегда один общий драматургический механизм, который и становится движителем зрительского интереса, — это обязательная тема преодоления. Череда неудач и препон, титанические усилия по их преодолению и заслуженный триумф в конце — вот главный шампур, на который нанизывается действие, характеры, сюжет. Когда преодоления не видно — качественного биографического продукта не случится. В случае с «Яшиным» вся его биография, его жизнь оказались приглаженными и скучными.

Главным консультантом фильма выступила вдова знаменитого вратаря Валентина Яшина. Она вносила правки, переписывала, ревностно следила, чтобы все ее замечания учитывались, а пожелания выполнялись. Как изменился сценарий с того момента, когда его написал блистательный сценарист Владимир Валуцкий, — мы уже вряд ли узнаем. Валуцкого нет на свете четыре года. Желание вдовы не допустить вранья в фильме о муже вполне понятно, но готовность авторов снимать кино под ее диктовку необъяснимо. Кто захочет когда-нибудь впустить в свою работу дилетанта — посмотрите фильм «Яшин. Вратарь моей мечты».

В последние годы российское кино буквально помешалось на спорте. Спорт — необычайно удобная национальная идея, или «скрепа», как теперь принято выражаться. Спорт любят в народе. Спорт объединяет. Для спорта не нужны мозги. Спорт — это стремление к победе и сами победы, а значит, может стать отличным поводом для гордости. В нашем отечестве со спортом всегда было хорошо — именно потому, что лицемерное советское государство всегда ценило фасад. Правопреемница СССР — современная Россия пошла даже дальше, избрав фасад единственной своей ценностью. Поэтому «Легенда № 17», «Движение вверх», «Лед», «Тренер», «Яшин. Вратарь моей мечты» очень неплохо осваивают наши налоги, за наши же деньги регулярно добавляя мазков к раскраске фасада.