Скончался известный дирижер Марис Янсонс

Дирижер Марис Янсонс во время новогоднего концерта с Венским симфоническим оркестром 1 января 2016 г.

В ночь на воскресенье, 1 декабря, в Санкт-Петербурге в возрасте 76 лет скончался советский и российский дирижер, уроженец Латвии Марис Янсонс. Об этом сообщили близкие дирижера. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

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Марис Янсонс — сын известного скрипача и дирижера Арвида Янсонса и оперной певицы Ираиды Янсонс. Учился в Петербургской консерватории, стажировался у Ханса Сваровски и Герберта фон Карояна. Был ассистентом Евгения Мравинского.

С 1979 по 2000 год занимал место музыкального руководителя оркестра филармонии Осло. Работал с Бердинским симфоническим оркестром, симфоническим оркестром Баварского радио, Чикагским, Кливлендским и Питтсбургским симфоническими оркестрами. Был руководителем Латвийского национального оркестра. В 2004–2016 являлся главным дирижером нидерландского Концертгебау. В настоящее время возглавлял симфонический оркестр Баварского теле- и радиовещания, его контракт был заключен до 2024 года.

Марис Янсонс являлся почетным членом Королевской Академии музыки в Лондоне и Общества друзей музыки в Вене. Среди наград музыканта Орден трех звезд Латвии, Королевский орден за заслуги Норвегии, премия Эрнста фон Сименса, которую еще называют «Нобелевской премией для музыкантов». Симфонический оркестр Баварского теле- и радиовещания под руководством Янсонса получил в 2013 году музыкальную премию «Грэмми» за исполнение Тринадцатой симфонии Шостаковича.

Свои соболезнования по поводу смерти Мариса Янсонса выразили президент Латвии Эгилс Левитс и многие известные музыканты.