Леонардо да Винчи в Лувре: «Мадонна Лиза улыбалась, слушая музыкантов»

Среди экспонатов выставки Леонардо да Винчи в Лувре есть портрет молодого мужчины. Посетители, спешащие к «Иоанну Крестителю» или «Святой Анне», перед этой работой не задерживаются. Между тем картина заслуживает внимания хотя бы потому, что это единственный мужской живописный портрет кисти Леонардо. А нас в первую очередь интересует профессия изображенного человека — перед нами музыкант. Музыкантом был и сам Леонардо, а еще изобретателем инструментов, исследователем звука и режиссером музыкальных спектаклей

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Музыкальные таланты принесли Леонардо и его первую славу. Еще во Флоренции, в годы ученичества, он был известен «обольстительным пением» и импровизациями. В 2015 году хранители музея в Кливленде обнаружили в архивах гравюру, на которой художник изображен в виде Орфея, услаждающего своей музыкой животных. Леонардо и был настоящим Орфеем — уверяли его биографы.

Прочнее всего была связана с музыкой жизнь да Винчи в Милане. Музыка даже стала предлогом переезда художника из Флоренции в столицу Ломбардии. Как о музыканте, а не о живописце, о нем уже говорили при дворе Медичи, и вот правитель Флоренции Лоренцо Великолепный решает отправить его к миланскому герцогу Лодовико Моро с подарком — необычным музыкальным инструментом.

Путь из Флоренции в Милан Леонардо проделал в компании с другим молодым музыкантом, Аталанте Мильоротти, который стал затем известным лирическим исполнителем.

Лютня-череп

Леонардо не просто посыльный, странный инструмент создал он сам. Это подобие лютни, сделанное «большей частью из серебра в форме лошадиного черепа, — вещь странная и невиданная, — чтобы придать ей полногласие большой трубы и более мощную звучность», как пишет Вазари в биографии художника. И он же говорит: «Некоторые усилия потратил он и на познание музыкальной науки, но вскоре решил научиться только игре на лире, и вот, как человек, от природы наделенный духом возвышенным и полным очарования, он божественно пел, импровизируя под ее сопровождение».

Жизнеописания» Вазари охотно цитирует Луи Франк, один из кураторов выставки — в течение десяти лет он заново перечитывал и переводил этот основной источник сведений о жизни да Винчи. В Лувре есть несколько рисунков рук, Леонардо интересовало движение, в том числе и движение пальцев музыкантов. Рассказывает Луи Франк:

Куратор выставки Луи Франк

Лютня-череп принесла Леонардо удачу. Сразу по приезде в Милан он сыграл на ней при дворе и заслужил расположение Моро, большого любителя музыки. В дневниках Леонардо, действительно, есть рисунок черепа, словно составленного из черепов разных животных, козла, лошади, попугая и волка. На его нижней части — на деке — расположены три струны, есть и линии, указывающие, где зажимать струны пальцами.

Лира. Рисунок пером Леонардо да Винчи. Библиотека Института Франции. Codex Ashburnham DR

Лютня была одним из самых распространенных музыкальных инструментов эпохи. Но и другие, довольно странные инструменты были в большой моде при ломбардском дворе. Например, liradabraccio («ручная лира»). Подобно античному предку, «ручной» вариант обладал семью струнами, но только на пяти из них играли смычком, а две защипывали большим пальцем, что позволяло отмечать ритм. На такой лире, внешне отчасти напоминающей альт, играли выгнутым смычком. Именно на таком инструменте играют ангелы на картинах Беллини, Карпаччо, Рафаэля, Мантеньи и других художников.

Вот как звучит ручная лира:

Ручная лира

Леонардо скорее всего и сам умел играть на этой ручной лире. Играл на музыкальных инструментах и его учитель Веррокьо, в мастерскую которого Леонардо вошел в возрасте примерно пятнадцати лет. Скорее всего, и странный серебряный инструмент в виде черепа был создан не без участия учителя, известного ювелира.

Чертеж походного барабана. Леонардо да Винчи. Ок.1493 (Ambrosiana), Wikipedia

Походный барабан и скрипка

Иногда говорят, что и современную скрипку изобрел да Винчи, как приписывают ему множество других чужих изобретений. Вокруг рождения скрипки ходит много легенд, но Леонардо точно не был ее изобретателем. Однако настоящий изобретатель, возможно, принадлежал к его кругу. Иногда считают, что автором знакомого нам инструмента был человек со странным именем Гаспаро Диуффопругкар, которого пригласил во Францию король Франциск I. Пригласил по совету да Винчи. Еще одна версия отдает авторство сыну Джероламо Кардано, математика и изобретателя названного в его честь карданного вала. Леонардо дружил с Кардано, и очень хочется поверить, что именно он подсказал одному из сыновей конструкцию скрипки. Но доказательств тому нет, а судьба братьев Кардано сложилась печально. Старший попал в тюрьму за убийство жены, а младший украл у отца деньги и был изгнан из родной Болоньи.

Зато в дневниках Леонардо есть чертежи других, выдуманных им совершенно новых инструментов, а также попытки усовершенствования уже существующих. Среди них – «автоматический» барабан с пятью палочками, приводимыми в движение несколькими шестеренками, в свою очередь соединенными с движущейся платформой. Как только эта тележка приходила в движение, барабан отбивал музыкальный ритм.

Леонардо также придумал колокол, по которому ударяли четыре молотка, управляемых с клавиатуры. И сам с удовлетворением писал, что колокол всего один, «а звучит как четыре».

Пытался он усовершенствовать и орган, а также другие инструменты. Его viola organista была смесью смычкового инструмента с древним клавишным органиструмом. Леонардо так и не построил эту конструкцию, но на его рисунках механизм разработан в деталях. Так что уже в наше время поклонники творчества Леонардо сумели создать его по этим чертежам.

Viola organista Леонардо да Винчи. Codex Atlanticus, 1493–1495 гг. Wikipedia

В Польше на реконструированном местным изобретателем инструменте был устроен концерт:

Viola Organista

Достоверно известно, что да Винчи дружил с уроженцем Павии Лоренцо Гуньяско, торговцем и изготовителем органов, органетто, клавесинов, лютней, виол и ручных лир. Возможно, художник даже помогал мастеру в создании одного из этих инструментов.

Единственный существующий экземпляр Viola organista хранится в Брюссельском музее музыкальных инструментов CC BY-SA 4.0 via Wikimedia

Музыкант

Можно подумать, что Леонардо интересовали сами инструменты и их конструкция, а не музыка. Но это не так. Он сам играл на лютне и лире, а также умел писать и читать партитуры, которые называл «представлением невидимых вещей». До нашего времени ни одно из его сочинений не дошло, но ноты и нотный стан встречаются в составленных им ребусах. Эти головоломки пользовались успехом, и Леонардо развлекал ребусами двор. Например, из нарисованных нот состоит фраза Amore sol la mi fa remirare, la sol mi fa sollecita «(только любовь навевает мне воспоминания, только она движет мною»). Она и на слух звучит как мелодия или распевка гамм, в ней слышатся многочисленные «соль», «ре», «ми» и «фа».

А своих дневниках, отстаивая высокое предназначение мастерства живописца, одним из главных его преимуществ да Винчи называл возможность работать в окружении музыкантов. Живописец, по его словам, «живет в очень чистом доме и часто просит сопровождать его работу музыкой». Многие художники позднее считали, что так было и на самом деле, и изображали Леонардо в мастерской словно государя — окруженным музыкантами, а саму мастерскую — словно музыкальный салон.

Вот и Вазари подхватывает этот образ и утверждает, что да Винчи призвал музыкантов, чтобы вызвать знаменитую улыбку у Моны Лизы: «Прибег он также и к следующей уловке: так как мадонна Лиза была очень красива, то во время писания портрета он держал при ней певцов, музыкантов и постоянно шутов, поддерживавших в ней веселость, чтобы избежать той унылости, которую живопись обычно придает портретам, тогда как в этом портрете Леонардо была улыбка, настолько приятная, что он казался чем-то скорее божественным, чем человеческим, и почитался произведением чудесным, ибо сама жизнь не могла быть иной».

Исследователь звука

В дневниках Леонардо есть и наблюдения, которые сегодня мы назвали бы исследованием звука и акустики. Звук интересовал его в сравнении со светом — Леонардо почти догадался, что он распространяется волнами. Но и с практической стороны звук был не последней областью его исследований. Ведь значительную часть жалованья Лодовико Моро платил ему за организацию музыкальных спектаклей.

Так, 13 января 1490 года в замке Сфорца он устроил знаменитый Бал Планет. Планеты с актерами двигались по орбитам, а в это время «поднимались многочисленные мягкие и гармоничные мелодии и голоса», покрывавшие шум невидимого механизма. Да Винчи сам ставил и танцы, один из его более поздних рисунков изображает нечто вроде органа, управляемого водой. Такие инструменты художник собирался расставлять в садах.

Леонардо да Винчи. Портрет молодого человека с нотами в руках (портрет музыканта). 1490-1492 Veneranda Biblioteca Ambrosiana

Портрет музыканта

Кто же изображен на портрете, который приехал на выставку в Лувр из Пинакотеки Амброзианы? Во времена Леонардо в Милане жили и творили известные музыканты. Например, француз Жоскен де Пре. Нет доказательств тому, что Леонардо был с ним знаком, но трудно представить себе, что они не пересекались при дворе. По предположениям, это он может быть музыкантом на портрете. В этой балладе Жоскена де Пре рассказывается о самой страшной земной беде: отсутствии денег.

Баллада Жоскена де Пре

В руках изображенный на портрете человек держит нотный лист. Кроме самой партитуры на нем видны слова CANT. ANG. Тогда человек на портрете— капельмейстер Миланского собора Франкино Гафури, а в руках он держит свое сочинение CanticumAngelicum, где впервые развитопонятие гармонии. Гафури и Леонардо — одного возраста и они, скорее всего, были знакомы. Возможно даже, что да Винчи нарисовал иллюстрации к трактату Гафури. Но Cant. Ang. может означать и Cantor Angelo, а в Милане во времена художника преподавал пение Анжело Тестагросса. Он, например, научил играть на лютне Изабеллу д’Эсте, «примадонну Возрождения». Ее портрет руки Леонардо тоже выставлен в Лувре, так что выставка — рассказ не только о его живописном наследии, но и о музыкальном.

Выставка Леонардо да Винчи в Лувре продлится до 24 февраля 2020 г.

https://www.louvre.fr/expositions/leonard-de-vinci