«Дылда» Балагова попала в шорт-лист иностранных Оскаров

Фильм российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда» попал в шорт-лист претендентов на приз «Оскар» лучшему иностранному фильму. Академия киноискусства США опубликовала во вторник, 17 декабря, предварительные списки кандидатов по девяти категориям. Работы двух других российских авторов, Константина Бронзита и Виктора Косаковского, фигурируют в категориях «лучший анимационный короткометражный фильм» и «лучший документальный фильм».

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Академия киноискусства США публикует свои декабрьские шорт-листы по девяти категориям: в каждой фигурирует от 10 до 15 претендентов, из которых в начале января будут отобраны пятерки номинантов.

На этом этапе отбора фильмы из России представлены в трех категориях – «лучший иностранный фильм», «лучший короткометражный анимационный фильм» и «лучший документальный фильм».

В категорию «лучший анимационный фильм» в третий раз попадает работа петербургского мэтра анимации Константина Бронзита («Он не может жить без космоса»).

В шорт-лист категории «лучший документальный фильм» попала новаторская работа другого петербуржца, 58-летнего Александра Косаковского, «Акварель». Это первый фильм, снятый в формате 96 кадров в секунду, он был представлен в Венеции и уже заслужил восторженные отзывы коллег режиссера и операторов от Энга Ли до Эммануэля Любецки.

Лучший иностранный «Оскар» оспорит «Дылда», каннский фильм 28-летнего Кантемира Балагова. Эта вторая режиссерская работа ученика Александра Сокурова получила приз за лучшую режиссуру программы «Особый взгляд» прошлого фестиваля в Каннах. В центре повествования две молодые женщины-фронтовички, которые пытаются вернуться к мирной жизни в послевоенном Ленинграде.

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Помимо «Дылды» в шорт-лист иностранного Оскара попали другие призеры 72-го Каннского фестиваля. Это обладатель Золотой пальмовой ветви корейский фильм «Паразиты», который был очень тепло встречен в Каннах и наверняка станет фаворитом и на Оскарах.

Францию будет представлять социальная драма «Отверженные» (Приз жюри каннского фестиваля), это первый полнометражный фильм молодого режиссера Ладжа Ли, который обыгрывает название романа Виктора Гюго и рассказывает о новых отверженных – жителях трудных пригородов.

Фильм, получивший второй по значению приз Каннского фестиваля, Гран-при, «Атлантика», молодой франко-сенегальской кинематографистки Мати Диоп также попал в декабрьский шорт-лист. За всю историю Оскаров Сенегал лишь во второй раз участвует в борьбе за иностранный Оскар, причем в первый раз два года назад сенегальская лента была лишь в шорт-листе, но не в пятерке номинантов. На этот раз у Мати Диоп есть все шансы получить номинацию.

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Наконец, разочарование, которое постигло всех поклонников Педро Альмодовара в Каннах, возможно, будет скорректировано на Оскарах. Его последний фильм «Боль и слава» был фаворитом кинокритиков в конкурсе на «Золотую пальмовую ветвь», но в итоге довольствовался призом лучшему актеру (Антонио Бандерас). «Боль и слава» фигурирует в декабрьском шорт-листе Киноакадемии США и несомненно войдет в пятерку официальных номинантов на Оскары-2020, список которых будет опубликован 7 января.