Кинособытие: 15 лучших фильмов 2019 года

24-й декабрь подряд кинообозреватель Юрий Гладильщиков составляет свои субъективные рейтинги наиболее интересных фильмов года. Авторский список 15 новых мировых, европейских и российских картин, которые стоит посмотреть, — в обзоре для RFI. Как и год назад, начинаем «обратный отсчет».

Принципы отбора. В список попали картины, появившиеся в России, Франции и остальной Европе в 2019 году. В прокате либо легальном онлайне. Не учитывались англоязычные фавориты прошлой оскаровской гонки: для киномира это ленты ушедшего сезона. А вот один из неанглоязычных номинантов прошлого «Оскара», который может остаться несправедливо не замеченным публикой, в список попал.

В рейтинге 15 позиций плюс бонус. Для удобства зрителей и дополнительной интриги рейтинг разделен на две части. По традиции автора этих строк он составлен как обратный отсчет: от фильма, которому отдано 15-е место, к фильму № 1.

Русский трейлер фильма Люка Бессона «Анна» (2019)

15. «Анна»

Anna, Франция, режиссер Люк Бессон

О ЧЕМ ЭТО. В последние месяцы СССР парижский модельный агент находит в России супердевушку, которая быстро становится звездой модных журналов — ее играет русская топ-модель Саша Лусс. Во вспомогательных ролях — мировые звезды Киллиан Мёрфи и Хелен Миррен (в фильме почти не узнаваемая) и популярный Люк Эванс. Большая роль и у Александра Петрова.

В героиню влюбляется представитель нового русского клана олигархов — торговец оружием. И вот тут — печаль для критика. Об «Анне», крутейшим шпионском боевике, почти ничего рассказать нельзя, дабы не выдать сюжет. Главный ход «Анны»: после каждого ударного события возникает титр «три месяца назад», «три года назад», «пять лет назад». И мы пересматриваем уже увиденное другими глазами, наконец-то понимая, что же и почему творилось на самом деле. Приоткрою еще кое-что. Героиня оказывается между представителями двух главных спецслужб прошлой, но не последней Холодной войны: КГБ и ЦРУ. Высокие начальники обеих — ее любовники. Оба гарантируют ей безопасность после выполнения заданий: «Мы своих не бросаем!» Ага! Посмотрите триллер о ЦРУ «Шпионские игры» покончившего с собой замечательного Тони Скотта.

ЧТО В ЭТОМ ХОРОШЕГО. На Люке Бессоне критики поставили крест. На мой взгляд, это пижонство. Я никогда не предам режиссера, чьи фильмы потрясли меня в молодости, прежде всего «Подземка», «Никита» и «Леон». В «Анне» лидер европейского кинобизнеса Люк Бессон, создатель студии Europa Corp., которая делает такие феноменальные картины в любимом им жанре боевика, какие американцам и не снились, попытался вернуться в молодость. И небезуспешно.

«Анна» — второй боевик Бессона, названный женским именем («Жанну Д’Арк» или «Люси», сделанные в иных жанрах, не учитываем). Первым была «Никита». Как и в «Никите», мужчины пытаются эксплуатировать героиню. Одна из коронных фраз фильма, которую произносит большая начальница КГБ: «Хватит этим мужикам нами командовать!». Героиня поддерживает ее, когда мочит сильный пол десятками. Очередная в последние годы феминистская картина, сотворенная мужчиной.

РЕЗОНАНС. Отсутствие призов у «Анны» не помешает возрадоваться поклонникам классического Бессона.

«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» — Русский трейлер (2019)

14. «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» и «Матиас и Максим»

The Death and Life of John F. Donovan, Великобритания-Канада, Matthias et Maxime, Канада, режиссер Ксавье Долан

О ЧЕМ ЭТО. Логично объединить две картины вчерашнего главного киновундеркинда современности 30-летнего квебекца Ксавье Долана. Они вызвали равно скептическую реакцию киносообщества, хотя это работы мастера. «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» — первый и последний на сегодняшний день не франко-, а англоязычный фильм Долана с рядом голливудских звезд: Натали Портман, Сьюзен Сарандон, Тенди Ньютон, Кит Харингтон, Майкл Гэмбон, Кэти Бейтс. В «Смерти и жизни» молодой киностар вспоминает о своей давней переписке, когда он был мальчиком, с другой суперзвездой. Тайная переписка получила огласку. Суперзвезду обвинили в педофилии, хотя и намека на нее не было. Просто два одиночества, несмотря на разницу в возрасте, случайно нашли друг друга.

«Матиас и Максим» — отстраненный взгляд Долана на себя, свое поколение и тех, кто идет следом. Когда тебе 30, а не 19 (в этом возрасте Долан сделал свою первую знаменитую картину «Я убил свою маму»), ты впервые замечаешь, что тебе наступает на пятки племя младое, незнакомое и абсолютно чужое.

ЧТО В ЭТОМ ХОРОШЕГО. Хорошо уже то, что у «Матиаса и Максима» в России был достаточно широкий прокат: его признали киноискусством, хотя еще недавно загнали бы в резервацию «только для ЛГБТ-сообщества». Кстати, я согласен с Доланом, когда он утверждает, что снимает фильмы на вечные темы. И не он сам, а общественное мнение загоняет его картины в особую резервацию.

Отчего тем не менее Долана любили-любили, да вдруг разлюбили? Все тупо и просто. Когда режиссера постоянно превозносят, ему сложнее поддерживать реноме. От него ведь требует, чтобы каждый его следующий фильм вызывал все большие ахи. Если же режиссер снимает просто хорошую картину, его начинают гнобить. С подобным в свое время столкнулся Ларс фон Триер, но в более зрелом возрасте, когда был внутренне защищен — а Долан признается, что читает критику, и как бы это его ни сломало.

Для меня лично во время просмотра любых картин — от коммерческих до маргинальных — важен только один вопрос: кино это или не кино? Фильмы Долана — кино.

РЕЗОНАНС. «Смерть и жизнь» в киносреде почти не заметили. «Матиас и Максим», как и большинство фильмов Долана, был отобран в конкурсную программу Каннского фестиваля, но, в отличие от прежних его картин, впервые остался там без призов.

13. «Шедевр»

Mi obra maestra, Аргентина-Испания, режиссер Гастон Дюпра

О ЧЕМ ЭТО. Живопись классика-старика Ренцо Нерви давно не продается. Его готовы выселить из престижной мастерской. Но верный друг-галерист обеспечивает ему корпоративный заказ: главную офисную картину для крутой компании, которую возглавляют нефтяные аргентинские норвежцы. Полотно должны открыть и представить на юбилее компании в присутствии богатеньких буратино. Ренцо Нерви пишет картину: друг-галерист счастлив. Но когда ее открывают во время презентации, нефтяные гости падают в обморок: Ренцо за ночь дорисовал посреди полотна гордо возвышающийся мужской орган. Друг-галерист не учел, что Ренцо ненавидит буржуев и вообще нонкоформист.

А вскоре художника сбивает машина. И он теряет память. Тут-то в фильме «Шедевр» начинается такое, что, уверяю вас, предскажет разве что один опытный зритель из ста. Это фильм об искусной афере. Вариантов афер в мире не так много, и все они интересны.

ЧТО В ЭТОМ ХОРОШЕГО. Аргентинское кино на подъеме. И вот доказательство: уроженец Буэнос-Айреса с французскими корнями Гастон Дюпра соорудил хитроумную сатиру на современное искусство и одновременно детектив об изумительной арт-разводке. Под art'ом сейчас понимают не искусство как таковое, а исключительно мир живописи, скульптуры и инсталляций, музеев и галерей. Над нынешним артом в кино издевались многие. Например, один из моих любимых французских режиссеров Франсуа Озон — смотрите фильм «В доме». Там в галерее, которой нужен успех, устраивают выставку художника, который придал надувным куклам из секс-шопа лица главных диктаторов XX века (а что? На мой взгляд, радикальная идея!).

Другой знаменитый режиссер японец Такеси Китано в ленте «Ахиллес и черепаха» изобразил художника, которого играет сам (а он действительно живописец — его картины можно увидеть в его же знаменитом «Фейерверке»), постоянно на полшага отстающего от арт-рынка и арт-моды. Что бы он ни творил — разбрызгивал краску на холсты или рисовал свежеокрашенными шинами, — он отставал. Другие делали это вчера, чтобы завтра об этом забыть и внедрить на рынок нечто новое: например, картины с отпечатками собственной задницы. Все диктуют раскрученность и мода.

Родственники любого художника, добившегося успеха при жизни, заинтересованы в том, чтобы он как можно быстрее сыграл в ящик. Тогда те его картины, которые стоили тысячи, начнут стоить миллионы. Так что «Шедевр» — еще и про то, что художник несвободен. Он несвободен при жизни от рынка, вкусов, удачи, собственного характера и даже своих друзей. Но оказывается несвободным, заложником какого-то молодого козла и после смерти.

РЕЗОНАНС. И вновь скромные фестивальные призы. Ну почему?..

Ия, по прозвищу "Дылда". Кадр из фильма Кантемира Балагова DR

12. «Дылда»

Россия, режиссер Кантемир Балагов

О ЧЕМ ЭТО. Первая послевоенная ленинградская осень. 4-летний мальчик главной героини не знает, что такое собака и какие звуки она издает. А откуда ему знать, если всех домашних животных в блокадном Ленинграде съели? Один из главных вопросов, продолжающий мучить меня уже после просмотра: а был ли мальчик? Или он — фантазия главной героини и ее приехавшей после войны и поселившейся в ее коммунальной комнатке фронтовой подруги-зенитчицы (чьим сыном мальчик якобы и был?). Главная героиня была комиссована раньше из-за страшной контузии. Жажда обеих героинь — родить нового мальчика: для продолжения жизни.

ЧТО В ЭТОМ ХОРОШЕГО. Не думал, что 28-летний выпускник Кабардино-Балкарской творческой мастерской Александра Сокурова осмелится сделать фильм не о родных краях — каковой стала его первая знаменитая «Теснота», — а о совсем далеком от него Ленинграде после блокады.

Фильм о том, насколько страшно люди были травмированы войной и блокадой. Особенно женщины. При этом их бросили после победы без всякой материальной и психологической помощи. Он о любви, о нежности двух девушек. Это не то, о чем вы подумали, как выражаются в телекомедиях. Совсем не о том. Это просто о девичьей дружбе. Но как еще выражать девушкам потребность в нежности и ласке в ситуации, когда мужчин после войны почти не осталось. Невоевавший либо освобожденный влиятельными папами и мамами от фронта молодняк — попросту свиньи. А есть нечего. И главное — в госпиталях, где до сих пор лежат тяжелораненные (и куда теперь устроились девушки), иногда ради милосердия приходится идти на убийства (понятия «эвтаназия» тогда, полагаю, не было).

А страной заправляют циничные партийные негодяи, которые обитают в дворцах, у которых горничные, повара, водители, личные швеи и царские сервизы. Преимущество после войны получили те, кто не воевал и обеспечил себе за счет воевавших мафиозную безбедность — об этом первым написал еще Юрий Бондарев в романе «Тишина». Он был когда-то очень хорошим писателем.

РЕЗОНАНС. Приз за лучшую режиссуру во второй по значимости программе «Особый взгляд» и награда международной прессы ФИПРЕССИ на последнем Каннском фестивале, номинации за лучшую работу года и лучшую режиссуру главной премии российской кинокритики «Белый слон». Фильм включен в расширенный лист номинантов на «Оскар» за лучший неанглоязычный фильм 2019-го.

11. «Ирланцец»

The Irishman, США, режиссер Мартин Скорсезе

О ЧЕМ ЭТО. На интернет-платформе Netflix — эпическая драма классика Мартина Скорсезе «Ирландец». Поклонники Скорсезе, у которого итальянская кровь, знают, что при всем разнообразии его картин одна тема звучит у него регулярно: судьба итальянской мафии в Америке. «Славные парни», «Казино», «Отступники». Но, видимо, мэтру хотелось подвести итоги. Так и появился «Ирландец» длиной в три с половиной часа.

ЧТО В ЭТОМ ХОРОШЕГО. Скорсезе сделал свой самый грандиозный фильм про итальянскую мафию в Америке. Тут все любимые великие актеры Скорсезе: Роберт Де Ниро, Джо Пеши, Харви Кейтель. Тут у него впервые снялся великий Аль Пачино, без которого непредставимы фильмы об итальянской мафии. Персонаж Де Ниро Фрэнк «Ирландец» Ширан в доме престарелых вспоминает как познакомился с мафиозным боссом Расселом Буффалино — Джо Пеши — и стал работать на него киллером. А заодно стал другом самого знаменитого профсоюзного деятеля в истории США Джеймса Ридли «Джимми» Хоффы — это роль Аль Пачино.

Актеры, даже второстепенные, изображают реально существовавших мафиози. «Ирландцец» содержит аргументированные утверждения, кто и почему убил Хоффу и даже — кто и почему Джона Кеннеди. Одно из откровений «Ираландца»: Скорсезе рассматривает мафию как сообщество инфантильных подростков — примерно как в «Повелителе мух» Голдинга. Дети в подвале играли в гестапо, насмерть замучен сантехник Потапов. Они явно уверены, будто устанавливают в мире некий новый порядок — на века. Но попросту умирают. И их выстроенные на песке империи, во имя которых было совершенно столько кровавых преступлений, быстро рушатся. Это актуально и для политиков-диктаторов.

РЕЗОНАНС. Уже сейчас понятно, что «Ирландец» станет одним из претендентов на главные «Оскары» за лучший фильм года и лучшую режиссуру. Фильм Скорсезе — один из фаворитов американских критических премий, которых немало. На главном мировом киноманском сайте www.imdb.com фильм достиг 189 места в списке топ-250 лучших киноработ всех времен.

10. «Француз»

Россия, режиссер Андрей Смирнов

О ЧЕМ ЭТО. Мэтр советского кино Андрей Смирнов, создатель такой классики, как «Белорусский вокзал» и «Осень», в 2010-е вернулся в режиссуру. Сначала сделал фильм «Жила-была одна баба» о жизни тамбовской деревни в годы до и во время Первой мировой войны, Октябрьской революции, Гражданской войны и жестоко подавленного большевиками Тамбовского восстания. Теперь — фильм «Француз». Смирнов — революционер, часто разделяющий в своих речах черное и белое, что иногда вызывает неприязнь к нему. При этом во «Французе», который кто-то наверняка сочтет антисоветским, разделение на черное и белое, наших и ненаших если и существует, то смягчено удивительно переданной атмосферой времени, обаянием героев, а также деталями, психологическими и бытовыми, многие из которых вызывают в зале то слезы, то хохот. Зрительский прием фильма вообще очень позитивный. На раннем сеансе в одном из московских мультиплексов зал был полон — и аплодировал, что для дневного просмотра необычно.

«Француз» — история годичной учебы в МГУ в 1957-58 годах (вскоре после легендарного, считающегося теперь символом свободы, Московского фестиваля молодежи и студентов) парижского парня, выпускника престижнейшего вуза Эколь Нормаль. Он изучает русскую литературу XIX века и творчество хореографа Мариуса Петипа. Он едет в Россию не только учиться и копаться в архивах, но и для того, чтобы разыскать канувшего в сталинских лагерях родственника-дворянина с громкой фамилией Татищев. Ведь его мать — тоже русская дворянка. Молодой герой фильма, кстати, коммунист. В Москве он посещает как поклонник Петипа мастер-класс Большого театра, где влюбляется в статистку кордебалета — роль реальной примы Большого Евгении Образцовой. И открывает для себя, как стали выражаться позже, столичный андерграунд.

Герой проходит через разные слои общества. Его ждет ряд встреч, поражающих стоицизмом и талантом интеллигенции. Одновременно он все сильнее разочаровывается в первой стране победившего социализма.

ЧТО В ЭТОМ ХОРОШЕГО. Андрей Смирнов сделал жесткий фильм о самом мифологизированном времени в истории СССР — страны периодической, но весьма непостоянной оттепели. Один из выводов:Россия – страна непобедимых гениев, стремящихся даже в лагерях к самым высоким исследованиям (например, выводя математическую формулу существования Бога). Россия, даже теряя основной генофонд, способна возрождаться. В этом оптимизм фильма.

РЕЗОНАНС. Зрительская реакция — отличная. Реакция клинических идиотов, выплескивающих эмоции на сайте Кинопоиск, ожидаемо кислая.

Трейлер фильма «Джокер»

9. «Джокер»

Joker, США-Канада, режиссер Тодд Филлипс

О ЧЕМ ЭТО. История Джокера — одного из самых омерзительных комиксовых персонажей в истории. Новаторство уже в том, что о Джокере сделана психологическая картина. Впрочем, о его антиподе Бэтмене реалистические фильмы появились еще раньше, когда за дело взялись режиссер Кристофер Нолан и актер Кристиан Бейл.

ЧТО В ЭТОМ ХОРОШЕГО. Первый случай саморефлексии отрицательного персонажа комикса. Общество ужасается появлению монстров и вопрошает небеса: откуда же они взялись? А монстров порождают само общество и социальная несправедливость. Обычного закомплексованного психопата-неудачника, который ничего из себя не представлял, общество, при глупости собственного поведения, способно запросто превратить в глобальную угрозу. Еще: богатые — бойтесь. Вам не всё сойдет с рук. В том числе и в странах, где всё вроде бы вами схвачено и находится под контролем. Где можно пировать и борзеть, не заботясь о том, что разрыв между богатыми и бедными все возрастает, и надо хоть чуть-чуть поделиться.

Удивительно, но экранизация детства-отрочества-юности едва ли не самого отрицательного персонажа мировых комиксов оказалась самым политически актуальным фильмом года. И если те, кому было предназначено его предупреждение, его не восприняли, делает его еще более актуальным.

Но фильм интересен и артистически. Это как интерпретация «Гамлета» с точки зрения Розенкранца и Гильденстерна, когда датский королевский замок — и впрямь сумасшедший дом. Или версия «Трех мушкетеров» с позиции Миледи.

РЕЗОНАНС. Один из главных фаворитов оскаровской гонки, которая, впрочем, начнется лишь в январе после об'явления номинантов. Обладатель главного приза — «Золотого Льва» последнего Венецианского кинофестиваля — одного из самых престижных в мире. Фильм № 21 на главном киноманском сайте мира imdb.com. Впрочем стоит отметить, что еще недавно он занимал на этом сайте место № 13.

БОНУС: «По воле божьей»

Grâce à Dieu, Франция-Бельгия, режиссер Франсуа Озон

О ЧЕМ ЭТО. Французского семьянина, отца пятерых мальчиков возмущает факт, что священник-педофил, который приставал к нему, когда он был малолетним, все еще работает с детьми. Интересно, что у Озона, сделавшего массу комедий и артистических детективов, всегда в той или иной мере абсурдных, есть два безусловно мрачных фильма: «Время прощания» о молодом талантливом фотографе, который выясняет, что смертельно болен. И — этот. В обоих главные роли сыграл Мельвиль Пупо.

Герой начинает борьбу против священника. И вроде бы побеждает: его принимает сам кардинал. Но заверяет, будто за давностью лет к священнику-педофилу нельзя предъявить судебные иски. И он по-прежнему лапает детей.

А герой-то требует своего: чтобы священник покаялся прилюдно, и его отлучили от церкви. Поэтому не сдается. Начинает разыскивать других жертв давнего насилия. И в результате находит человека, которого святоша-извращенец пытался соблазнить и испортить в годы, не столь отдаленные. Так что давность лет его уже не спасет.

Далее просто процитирую официальный пресс-релиз фильма: «он рассказывает о реальной истории католического священника Бернара Прейно из Лиона, в 2017 году обвиненного в растлении несовершеннолетних прихожан (по его собственному признанию, их было тринадцать, свидетели заявляли о более семидесяти жертвах)».

ЧТО В ЭТОМ ХОРОШЕГО. Франсуа Озон, все работы которого непохожи, сделал совсем уже неожиданную для себя остросоциальную, почти публицистическую картину. Не случайно наше министерство культуры, в котором всяк боится потерять свое кресло, отложило его прокат в России, уже выдав прокатное удостоверение, на четыре дня с 25 на 29 апреля. Подумаешь, на четыре дня? Но том-то и дело, что показы фильма перенесли на дни после православной Пасхи. Министерство, очевидно, испугалось, что кто-то углядит в фильме критику церкви. Но там нет покушения ни на веру, ни на религию, ни на закон божий — там критикуются конкретные пакости, свойственные исключительно католическим священникам. Про которых, кстати, снято немало разоблачительных картин.

Комментируя свой фильм, Озон произнес значимую фразу: я сделал много фильмов о сильных женщинах. Но на сей раз решил сделать картину об уязвимости мужчин.

РЕЗОНАНС. Гран-при жюри – второй по значению приз — последнего Берлинского кинофестиваля. Как ни странно, на сей день это наивысшая кинонаграда знаменитого Озона.

Продолжение следует.