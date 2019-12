Кинособытие: 15 лучших фильмов 2019 года (часть II)

В четверг 26 декабря была опубликована первая часть рейтинга: лучшие картины года по субъективной версии кинокритика Юрия Гладильщикова. Сегодня — вторая и главная часть списка. Фильмы, занявшие места с восьмого по первое.

8. «Как отмыть миллион»

La chute de l'empire américain, Канада, режиссер Дени Аркан

О ЧЕМ ЭТО. Молодой интеллектуал с философской степенью, вынужденный работать курьером, приезжает с очередным заказом, и тут на его глазах убивают грабителя в маске, а другого ранят, и тот скрывается за углом. Оба роняют сумки, но заваливают охранника. Прежде чем герой успевает сообразить, что делает, он хватает обе сумки, доверху напичканные купюрами, и прячет их в своем фургоне. Зрители часто спрашивают меня о каком-либо фильме: это интересно? Обычно я отвечаю: откуда мне знать, что именно вам интересно? Но в случае с картиной Аркана смело подтверждаю: да! Там столько интригующих поворотов!.. Достаточно упомянуть, что похищенное — не миллион, а десятки миллионов — общак мафии.

Трейлер фильма «Закат американской империи» (на французском языке)

ЧТО В ЭТОМ ХОРОШЕГО. Наши прокатчики присвоили фильму имя «Как отмыть миллион» — намек на любимую картину детства «Как украсть миллион» с Одри Хёпберн и Питером О'Тулом. Но оригинальное название - «Падение американской империи», и это последняя пока часть знаменитой, отмеченной «Оскарами» тетралогии Дени Аркана о судьбах канадских интеллектуалов, начатой картиной 1986 года «Закат американской империи».

В фильме полно радикальных выводов, на которые не решились бы создатели современного кино из России. Как вам такой — из уст второстепенного персонажа: не верь полиции. Полиция — это правительство. А правительство нас дурит. Впрочем, и главный герой не отстает: пророчит Канаде революцию.

И этот бессребреник, критик общества, не сумевший найти себя в жизни, становится обладателем гигантских денег. На этом ставлю точку. Скажу только, что не впервые удивляюсь: как же все-таки в таких фильмах сочувствуешь симпатичным ворам! Тем более, что они украли деньги у других — настоящих - воров.

Тем не менее фильм «Как отмыть миллион», а точнее «Падение американской империи» — о начале деградации интеллектуалов, многие из которых вообще перестали находить себе место в жизни и почти отчаялись. Деньги в этом фильме значимы. Интеллектуалы 1960-2000-х ни за что не присвоили бы себе чужого. Герой нового фильма — присвоил. Это уже не закат, это действительно падение, поскольку без интеллигенции империи обречены. Заканчивается все лицами бездомных, которых, по фильму, в Монреале все больше. Революционный фильм Аркана.

РЕЗОНАНС. Номинация на звание лучшего канадского фильма на главном фестивале Северной Америки в Торонто.

7. «Мертвые не умирают»

TheDeadDon'tDie, Швеция—США, режиссер Джим Джармуш

О ЧЕМ ЭТО. В американском захолустье с неслучайным названием Центрвилль — типа центр всего сущего — вдруг наступает зомби-апокалипсис. Причиной эпидемии становится арктический разлом, в появлении которого (левак и отчасти анархист Джим Джармуш не мог удержаться от колкости) виноваты правительство и нефтяники. В городке всего 783 жителя — еще меньше, чем указано на плакатике другого монструозного штатовского городка Твин Пикс. О том, что «Мертвые не умирают» — важный фильм для Джармуша, говорит подбор актеров. Тут через одного любимые артисты Джармуша: Билл Мюррей, Адам Драйвер, Тильда Суинтон, Стив Бушеми, музыканты и кинематографисты Том Уэйтс, Игги Поп, RZA и др.

ЧТО В ЭТОМ ХОРОШЕГО. Джармуш — не только любимец киноманов разных возрастов. Но и один из самых человечных человеков. Он всегда с сочувствием относится к своим героям. Несмотря на человечность, вполне логично (учитывая его склонность к иронии), что после философского фильма про вампиров «Выживут только любовники» он сделал концептуальную картину про зомби «Мертвые не умирают». И, пожалуй, эти две работы, пусть и переполненные хохмами, содержат его наиболее суровые высказывания о человечестве.

Достаточно уже того, что в городке Центрвилль с населением в 783 человека есть два постоянно действующих учреждения: похоронное бюро и исправительная колония для малолетних.

Как положено фильму про зомби, «Мертвые не умирают» - кровавый и натуралистический. Хотя сходу улавливаешь элементы пародии и типичные шуточки Джармуша. Например, когда героя-полицейского Билла Мюррея достают надоедливые пророчества его напарника, персонажа Адама Драйвера, что ничем хорошим это не закончится, он зло спрашивает: «Да откуда ты знаешь? — Так Джим (Джармуш) дал мне почитать сценарий». Персонаж Мюррея замыкается, потом бормочет: «А мне дал прочесть лишь сцены с нашим участием. И это после того, сколько я для него в кино сделал! Вот мерзавец!».

Но — к концепции. У Джармуша она очевидна. Зомби обуреваемы невероятным потребительским бумом. Еще в ленте «Выживут только любовники» вампиры-интеллектуалы являлись у Джармуша единственными носителями высокой человеческой культуры. Обычных тупых людей они называли зомби. Теперь философ-отшельник с лицом Тома Уэйтса, обитающий в фильме «Мертвые не умирают» вдали от общества, спрашивает себя: а может, эти шопоголики, которые теперь восстали из гробов, и при жизни были такими же зомби? Эти призрачные нелюди еще при бьющемся сердце продали свои души за престижные автомобили, уютные дома, игровые приставки, модные штаны. И им всё мало — даже после смерти.

РЕЗОНАНС. Участник конкурсной программы последнего Каннского фестиваля.

6. Yesterday

Великобритания—Россия—Китай—Япония, режиссер Денни Бойл

О ЧЕМ ЭТО. Двое знаменитых британских кинематографистов — «оскароносец» Денни Бойл (тут он режиссер) и создатель обожаемой публикой романтической комедии «Реальная любовь» Ричард Кёртис (тут он сценарист) - сотворили невероятный фильм Yesterday, названный по известной балладе «Битлз». Сегодня почти не бывает картин с небывалыми сюжетами. Продюсеры, а они трусы, не решаются вкладывать деньги в оригинальное: мало ли, как среагирует зритель?

Но пожалуйста: в наши дни музыкант-неудачник становится свидетелем и жертвой полного короткого земного блэкаута – отключения электричества. И вдруг оказывается, что после него мир забыл о нескольких людях, материальных сущностях (в частности, сигаретах), литературных персонажах вплоть до Гарри Поттера и ряде музыкальных групп, в том числе The Beatles.

В итоге, посомневавшись, герой фильма начинает по памяти воссоздавать песни «Битлз» и выдавать их за свои, отчасти оправдывая себя тем (кстати, вполне резонно), что эти песни должны вернуться к человечеству. А кроме него их вроде бы никто не помнит. Как потом обнаружится, это не совсем так. Один из ударных моментов фильма: как герой в кипящем энергией московском клубе хлестко исполняет суперхит Back in the USSR.

ЧТО В ЭТОМ ХОРОШЕГО. Всего за двенадцать лет выходит второй необычный фильм, основанный на песнях The Beatles. Первый — «Через вселенную» (Across the Universe — название знаменитой песни ливерпульской четверки с альбома Let It Be; впрочем, все их альбомы и песни знамениты) — был номинирован на «Оскар», но не окупил в мировом прокате и двух третей бюджета. Не удивительно: это не легкомысленная «Мамма миа!» на песни ABBA, а история молодежных движений в Европе 1960-70-х. Хотя тоже заодно история любви.

Yesterday — золотая середина между фильмами «Через Вселенную» и «Мамма миа!». Это легкая, почти рождественская картина. Но не безделушка. Там, например, высмеивается лживый шоу-бизнес со всеми его никчемными пиарщиками, которые готовы испоганить все, что угодно (вплоть до классических текстов «Битлз»), лишь бы показать, как они креативно влияют на итоговый творческий процесс и не зря получают свои огромные бессмысленные зарплаты.

Хотите свежий новогодний фильм? Смотрите этот. Уверяю: не получаю и не получу за его рекламу ни фига.

РЕЗОНАНС. Ряд номинаций на различные кинонаграды.

5. «Боль и слава»

Dolor y gloria, Испания-Франция, режиссер Педро Альмодовар

О ЧЕМ ЭТО. ЧТО В ЭТОМ ХОРОШЕГО. Этот фильм отчего-то не хочется обсуждать во всех подробностях. Кто посмотрит — тот посмотрит. Но вот удивительно: с первых кадров видно, насколько это классная картина. И как высоко держит свою марку Альмодовар, сколько бы и кто не уверял нас в том, что он уже не тот. Заметно и то, какой отдельный кайф Альмодовар ловит от того, что вновь — и уже не впервые в последние годы — сотрудничает со своим идеальным актером Антонио Бандерасом.

Терейлер фильма "Боль и слава"

Банальнее всего сказать, что «Боль и слава» — это «Восемь с половиной» Альмодовара: саморефлексия великого (да что уж прибедняться: употребим наконец определение «великий») режиссера, который продолжает сомневаться в своем избранном пути. Но куда точнее сравнить этот фильм с более жесткой трактовкой «Восьми с половиной» — картиной Боба Фосса «Вся эта суета» (или, как у нас иногда переводят, «Весь этот джаз»). И у Фосса, и у Альмодовара значима тема близкой смерти творца. У Альмодовара на нее накладывается мотив отвратительных, пережитых в детстве во время учебы в мужской католической школе церковных унижений. Судя по другому фильму Альмодовара «Дурное воспитание», унижения были не только церковными. Извращенцев среди братьев-католиков было немало. В «Боле и славе» вообще много очевидных автобиографических мотивов.

Но самое удивительное в фильме, конечно, то, что он дает надежду и выход. И избавление от смерти, которая уже, казалось бы, нагрянула. И надежду опять-таки в воспоминаниях, о которых Альмодовар в своих фильмах уже говорил: как его пестовали, но и учили жизнестойкости фантастические женщины, какие бывают только в испанских и, полагаю, русских селеньях: от матери до сестер, теток, бабушек и вообще близких родственниц. Слава женщинам!

РЕЗОНАНС. Призы за лучшую мужскую роль Антонио Бандерасу и композитору Альберту Иглесиасу на Каннском фестивале-2019, два Еврооскара все тому же Бандерасу и художнику фильма Antxón Gómez, две номинации на «Золотые глобусы», в том числе на лучший неанглоязычный фильм, ряд других испанских и международных наград.

4. «Работа без авторства»

Werk ohne Autor, Германия — Италия, режиссер Флориан Хенкель фон Доннерсмарк

О ЧЕМ ЭТО. Кинороман о становлении талантливого художника сначала в фашистской Германии, затем в ГДР и ФРГ. Все страны были тоталитарными, хотя последняя навязывала лишь эстетическую идеологию. Но жесткую: что есть подлинное искусство. Фильм охватывает более четверти века, примерно с 1935-го, когда герой был мальчиком, по примерно 1962-й. Любопытно, что в самой Германии, несмотря на международное признание, его задвинули. Боюсь, он поднимает неприятные национальные проблемы.

Флориан Хенкель фон Доннерсмарк «Работа без авторства» — Трейлер (2019)

ЧТО В ЭТОМ ХОРОШЕГО. Как всякий кинороман, фильм Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка многопланов и объемен. В нем есть, например, тема фашистских врачей-убийц. В Германии, в отличие от СССР, они действительно существовали, действуя во благо арийской расы и евгеники – псевдонауки об улучшении человеческой породы (и вот согласитесь: как ни сравнивай гитлеровский и сталинский режимы, но ради улучшения человеческой породы у нас все же не казнили).

Но главная проблема в фильме — искусство. В Академии художеств ГДР герою внушают то же, что внедрял в его юное сознание фашистский экскурсовод: что формализм — антинароден. Став в ГДР успешным художником-монументалистом в духе Диего Риверы, он эмигрирует на Запад, поступив в оплот авангарда — Дюссельдорфскую академию. И тут оказывается, что он не вписывается в ее каноны тупого формализма. Героя зомбировали, будто формализм — гадость. Теперь он сталкивается с ситуацией, когда только формализм и ценится. Рисуй хоть коленками — но чтобы до тебя никто подобного не делал.

Удивительно, но «Работа без авторства» — всего третья полнометражная картина Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка, который сначала получил диплом преподавателя русского как иностранного в Ленинграде (именно там, хотя родом не из ГДР, а из ФРГ). Затем в Оксфорде — ученые степени по политологии, философии и экономике. И лишь затем поступил в знаменитый Мюнхенский университет кино и телевидения. При этом его первый же фильм «Жизнь других» с гениальным, рано умершим Ульрихом Мюэ (о психологическом сломе, который незадолго до никем не предвиденной перестройки переживает капитан «Штази» - восточногерманского КГБ), подарил ему «Оскар», главные призы Европейской киноакадемии, восторг пользователей сайта imdb.com и приглашение в Голливуд. Там он снял неплохой, но уступающий оригиналу фильм «Турист» с Джонни Деппом и Анджелиной Джоли — ремейк французского детективного триллера «Энтони Циммер» с Иваном Атталем, Софи Марсо и Даниэлем Ольбрыхским.

«Работа без авторства» — возвращение фон Доннерсмарка в серьезное кино.

РЕЗОНАНС. Номинации на прошлогодний «Оскар» за лучший иноязычный фильм года и операторское мастерство плюс ряд других престижных номинаций и наград.

3. «Одесса»

Россия, режиссер Валерий Тодоровский

О ЧЕМ ЭТО. Один из самых известных режиссеров русского кино Валерий Тодоровский всегда делал фильмы, которые были европейскими: по стилю, настроению. Хотя их действие — вспомним о «Любви», «Стране глухих», «Любовнике», «Стилягах», «Большом», сериале «Оттепель» — всегда происходило у нас. «Одесса» — тот же, но и не тот Тодоровский. Картина про одесситов 1970-х снята уроженцем самого знаменитого в СССР приморского города без нарочитого комикования, в котором обыгрываются затертые до дыр одесские шуточки, говор и тамошняя привычка отвечать вопросом на вопрос. Он об одесских характере, чувстве семьи и способах выживания.

ЧТО В ЭТОМ ХОРОШЕГО. «Одесса» — «Амаркорд» Валерия Тодоровского. Тут я не оригинален. «Амаркорд» упоминал сам Тодоровский. Он не сравнивал фильмы: Феллини и свой. Он выразился так: каждый режиссер когда-то снимает свой «Амаркорд». Но если искать родственников «Одессы» в истории, то это безусловно итальянский неореализм.

В центре событий — большая еврейская семья, обитающая в знакомом по многим лентам классическом одесском дворике. Деревянные двухэтажные дома с обшарпанными лестницами сходятся фасадами на общую площадь. Шум, гам, гаммы, которые вечно кто-то разучивает на пианино. Старики, дети, семейные пары, все наступают друг другу на ноги, но все дружны, хотя регулярно собачатся. Сначала кажется, что большая еврейская семья так вся вместе и живет. Но нет: дети, зятья, внуки приехали погостить из разных городов к бабке и дедке. Те обитают в коммуналке, продав когда-то роскошную квартиру, чтобы помочь устроиться детям в других — центральных — городах.

Сюжетный поворот в том, что Одессу закрывают. Говорят: кишечная палочка, дизентерия. Но слухи разносятся: холера. В 1970-м она захватила многие приморские города, но, слава богу, не обернулась эпидемией. Но в Одессе все же ввели карантин. Примерно через месяц его отменили. Но пока: ни выехать, не въехать. Карантин обостряет отношения между собравшимися родственниками. Но вместе с тем порождает необычайное чувство свободы, отпущения грехов, освобождения от обязательств. Люди идут на откровения, на какие не пошли бы прежде. Пир во время чумы, но по-одесски. Нельзя купаться? Мы будем купаться! Нельзя ловить рыбу? Мы будем ловить ее сетями, да еще и отстреливаться от армейских патрулей.

Дальнейшее — молчание. Скажу только о главной мысли фильма: что бы ни происходило, надо заботиться о семье. Семья — защита от политической дряни времени. Надо жить ради детей, в частности, оберегая их от прошлого. Так жили и мои родители.

РЕЗОНАНС. Ряд номинаций на отечественные призы, которые пока не распределены.

2. «Паразиты»

Gisaengchung, Южная Корея, режиссер Пон Чжун Хо

О ЧЕМ ЭТО. Семья из четырех человек: пожилые отец и мать, их сын и дочь в возрасте 20+, — обитает в бедном районе в полуподвальной квартирке, на окна которой вечно мочится какой-нибудь перепивший. Семья — талантлива. Сын, четырежды не поступивший в университет, получает предложение от друга-выпускника временно, на время отпуска, занять его место престижного преподавателя в богатой семье. На вопрос сына другу: отчего ты выбрал имнно меня? — тот отвечает: ты знаешь английский в сто раз лучше, чем все универские бездельники-алкаши. Для преподавания нужен диплом об образовании. Его подделывает сестра, опытная рисовальщица. Видя ее работу, отец восхищенно говорит: «Существуй университет по подделке документов, ты получила бы красный диплом». Короче, они все, конечно, жулики. Но от нищеты.

Вскоре сын пристраивает в богатый дом всю свою семью, подставив прежних шофера и экономку, чтобы хозяева их уволили. При этом хозяева не подозревают, что наняли членов одной семьи. Те притворяются незнакомыми.

ЧТО В ЭТОМ ХОРОШЕГО. Фильм — социальном неравенстве. Даже не так: о своего рода Берлинской стене, разделяющей разные классы корейского общества. Богачам при этом наплевать, как живет голытьба. Они рады проливному ливню, который накануне праздника для элитной публики очистил их лужайку. А что ливень затопил полгорода, в том числе подвальную каморку их слуг — они про то даже не ведают. Они читают другие сайты и газеты. У них другой круг общения. Они обитают в ином, параллельном мире. В итоге во время праздника происходит социальный взрыв, оборачивающийся кровавой баней. «Паразиты» — фильм-предупреждение всем богатым мира. Социальная напряженность возрастает. Так что будьте скромнее. Делитесь. Хотя бы отдавайте себе отчет в том, что происходит. Иначе и вам не миновать.

Тут все в той или иной степени паразиты. Но и на них паразитируют тоже. При этом «Паразиты» — фильм легкий, смешной, проносится как миг. Его саундтрек –красивая классическая европейская музыка. И, кстати, какие все-таки красавицы встречаются среди кореянок.

РЕЗОНАНС. Главный приз Каннского фестиваля 2019 года. Более ста других номинаций и наград.

Once Upon a Time... in Hollywood, США-Великобритания-Китай, режиссер Квентин Тарантино

О ЧЕМ ЭТО. О Голливуде 1969-го. У знаменитого актера, спеца по отрицательным ролям в вестернах – это Леонардо Ди Каприо — уже лет девять есть постоянный дублер. Это Бред Питт. Он за него падает с лошади, проваливается сквозь несколько деревянных крыш и пр. Звезда при этом живет в шикарном доме в элитном районе. Рядом с ним недавно поселилась главная звездная пара Голливуда: наимоднейший после «Ребенка Розмари» Роман Поланский и его молодая жена, актриса с ангельской внешностью Шарон Тейт.

Рекламный ролик "Однажды.. в Голливуде"

Именно она выходит в фильме на авансцену. Легко подвозит хиппи-попутчиц и обнимается с ними на прощание. Через полчаса до меня дошло, что это те самые девушки из банды Мэнсона, которые через полгода, в отсутствие Поланского, вырежут гостей Шарон Тейт и ее саму — на девятом месяце беременности. Несколько странно, что Тарантино ненавидит хиппи. Члены банды Мэнсона были не хиппи, а сатанистами. Они совершили и ряд других ритуальных убийств. Впрочем, досмотрев фильм, вы с изумлением обнаружите, что он вообще-то о другом.

ЧТО В ЭТОМ ХОРОШЕГО. Тарантино опять деконструировал историю — как и в «Бесславных ублюдках». Не зря в кадре столь много Шарон Тейт.

А что, в фильме что-то переврано? Да в нём ВСЁ переврано. И переврано гениально, потому что лучшая ложь проходит тогда, когда в ней есть доля правды. Нет, право, Тарантино — по-настоящему гениальный сценарист и режиссер. Правда ли, что Брюс Ли, родившийся, кстати, в Сан-Франциско, тренировал голливудских актеров? Правда. Дрался ли он при этом, как в «Однажды в Голливуде», с персонажем Бреда Питта и проиграл? Думайте сами.

Как провели вечер накануне рокового нападения на них гости Шарон Тейт и она сама, в фильме почти задокументировано. Но дальше Тарантино затевает такие выкрутасы! Даже если бы сам Тарантино не попросил прессу не разглашать финал, я бы все равно ни в чем не признался. Хотя бы ради удовольствия обдурить вас лично. А я вас сейчас обдуриваю по первое число. Удивительно, но наша публика из-за своей необразованности в большинстве своем даже и не поймет, что ее на самом деле качественно поимели.

РЕЗОНАНС. Разноречивая реакцию на Каннском фестивале. Фильм получил только одну награду Palm Dog — она досталась питбультерьеру персонажа Бреда Питта за лучшее исполнение роли животного. Питбуль в картине и впрямь зачетный. Но позже фильм оценили. Сейчас у него более двухсот номинаций и наград.