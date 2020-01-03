В 2019 году Лувр посетили 9,6 миллиона человек

В 2019 году Лувр остался самым посещаемым музеем в мире, но не побил собственный рекорд 2018 года

В 2019 году Лувр остался самым посещаемым музеем в мире, но не побил собственный рекорд 2018 года, когда главный парижский музей посетили 10,2 млн человек. Цифры 2019 года — 9,6 млн посетителей — стали третьим лучшим результатом за всю историю музея.

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Как заявил директор Лувра Жан-Люк Мартинез в интервью агентству AFP, забастовка парижского транспорта в декабре почти не отразилась на количестве посещений музея — число посетителей осталось на том же уровне, что и в декабре 2018 года.

По словам Мартинеза снижение числа посетителей на 600 тысяч человек объясняется ремонтными работами в зале государств в Лувре, начавшимися в середине июля. Из-за работ «Джоконду» Леонардо да Винчи перенесли в другой зал, а в отдельных частях музея начались скопления людей, и впервые в истории музею пришлось отказывать посетителям.

«Летом 2019 года мы приняли на 20% меньше людей, чем летом 2018 года. Это было добровольное решение. Мы попытались ограничить поток, чтобы количество посетителей не переваливало за миллион в месяц, как это было в 2018 году», — рассказал Жан-Люк Мартинез.

Он посоветовал посетителям заранее бронировать билеты в интернете. «Мы не можем сделать бронирование билетов обязательным», — отметил директор Лувра.

Обязательной бронь стала только для главной временной экспозиции Лувра — крупнейшей в истории выставки работ Леонардо да Винчи, открывшейся в октябре. Как рассказали в музее радиостанции franceinfo, во вторник, 7 января, музей дополнительно выставит на продажу 20 тысяч билетов на выставку да Винчи — на вечерние посещения экспозиции начиная с 3 февраля.