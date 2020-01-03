Джонатан Литтелл снял фильм-оперу «Коронация Поппеи»

Главы исторического романа «Благоволительницы» Джонатана Литтелла носят названия средневековых танцев. Новое произведение автора самым прямым образом связано с музыкой. Это фильм-опера «Коронация Поппеи» на музыку Клаудио Монтеверди, опубликованный на онлайн-платформе Парижского оперного театра «Третья сцена». Здесь можно видеть короткометражные фильмы, связанные с миром оперы и балета и снятые известными режиссерами. Джонатан Литтелл ответил на вопросы русской службы RFI.

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Чья это была идея, создать фильм-оперу, ваша или руководства Парижской оперы?

О «Третьей сцене» мне рассказал Клеман Кожитор. Я тогда размышлял над идеями новых проектов, и мне показалось, что это интересно. Он представил меня продюсерской компании, я рассказал о своем замысле, и в результате получился фильм по опере Монтеверди «Коронация Поппеи».

Джонатан Литтелл Opera_national de Paris

Почему вы решили работать именно над этой оперой?

Потому что я очень ее люблю. И всегда любил. Я уже работал над ней в 2012 году с Кшиштофом Варликовским в Мадриде, так что знал ее хорошо. Да и до того много ее слушал, это одно из самых значительных произведений в истории оперной музыки.

Это новый опыт для писателя? Работа над фильмом и оперой очень отличается от работы над книгой?

Я до этого уже снял один документальный фильм. Но «быть писателем» ничего не предопределяет. Я написал книги, но не думаю, что это определяет глубинную натуру чего-либо. Меня интересует множество других форм. Это тоже новая форма, нужно было понять ее логику и правила, научиться ими управлять. К счастью, кино — совместный труд, и ты всегда окружен людьми, которые хорошо понимают, что делают. С ними можно многому научиться. Я довольно хорошо знал, к чему, между звуком и изображением, хочу прийти. Это все базировалось на опытах, которые я намерен был провести, мне хотелось проверить методы, выдуманные не обязательно мною. Эти методы существовали в истории кино, но не были приложены к опере. Что-то получилось, что-то — нет, и в результате вышел этот фильм.

Почему в вашем фильме зло торжествует?

Этот вопрос надо было бы задать Монтеверди и его либреттисту Джованни Бузенелло, который написал это либретто уже почти четыреста лет тому назад. Мне кажется, что в понимании людей той эпохи никакого триумфа не было. Те, кто смотрел и слушал эту оперу в 1643 году, наверняка хорошо знали книгу Тацита, по которой и написано либретто, знали продолжение истории. Через два года Нерон убивает беременную Поппею ударом ноги в живот. Я думаю, что Монтеверди и Бузенелло пользовались этим знанием исторических текстов и позволяли себе идти немного дальше в области классического построения оперы. Это был совершенно новый жанр, ведь «Коронация Поппеи» — одна из первых коммерческих опер в истории.

Вы видите в этой опере политический сюжет?

Я выбрал эту оперу не из-за этого, но это один из вопросов, которые меня особенно привлекали и которыми я занимался. Как именно Монтеверди и Бузенелло трактуют историю и отношения между историей и современной им политикой? Например, как показано коррумпированное папство с целью наилучшим образом представить преимущества Венецианской республики. То есть, политическая составляющая очень сильна. Она не обязательно чувствуется в опере, но меня она, несомненно, интересовала.

Вы работали в правозащитной организации, в вашем фильме людей используют как объекты. Как это сочетается?

Это формальное произведение. Я работал с темами той эпохи, с темами Древнего Рима. Но это игра. Это легкий фильм, не надо принимать это всерьез.

Готовы ли снова работать в этом жанре?

С оперой, наверное, нет, а с кино — да. Кинематографические проекты меня очень интересуют. Но кино — это длительные проекты и довольно тяжелые с экономической точки зрения. Поэтому мне бы не хотелось говорить о том, чего пока не существует. У меня есть проекты художественных фильмов, а там будет видно, будет ли возможно их сделать.

Недавно ваше имя упоминалось в связи с тем, что из издания «Благоволительниц» на русском языке были вырезаны фрагменты, в которых речь шла о сексе.

То, что я хотел сказать, я сказал в интервью, которое я дал «Горькому», и здесь, в общем-то, нечего добавить. Издатель вырезал несколько фрагментов рукописи «Благоволительниц», я узнал об этом слишком поздно. И несмотря на то, что они потом опубликовали еще один тираж, вернув эти фрагменты, то, как они говорят об этом в прессе, не слишком корректно.