Сэму — от дяди Сэма: в Лос-Анжелесе вручены «Золотые глобусы»

В Лос-Анджелесе состоялась 77-я церемония вручения кинопремии «Золотой глобус». Свои ежегодные награды 6 января раздала Голливудская ассоциация иностранной прессы. Итоги церемонии — предсказуемые и неожиданные — подвела критик Екатерина Барабаш.

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Нынешний «Золотой глобус» прошел как-то особенно весело. Ну еще бы — в главной роли опять Рики Джервейс, известный британский комик, уже в пятый раз. Он был неизменным ведущим с 2010 по 2014, а потом ненадолго впал в немилость — в основном из-за слишком острых шуточек. Но, как оказалось, именно их и не хватало, так что он опять на манеже. А начал он свой стэндап и вовсе на грани фола. «Если вы получите Золотой Глобус, не превращайте свою речь в политическую арену. Вы не в том положении, чтобы учить нас жизни. Вы понятия не имеете о реальности. Большинство из вас в школе провели меньше времени, чем Грета Тунберг. Короче, если вы выиграете сегодня, поднимайтесь на сцену, получайте свою маленькую награду, благодарите своего агента, своего Бога и валите отсюда. Это все и так занимает часа три как минимум», — обратился ведущий к будущим счастливчикам.

Феминисткам на заметку: в главных номинациях на это раз не было женщин. Вероятнее всего, это потому, что в этом году женщины ничего выдающегося не сняли, но радикальные феминистки наверняка думают иначе.

Сначала о предсказуемом. Самыми предсказуемыми оказались актерские награды. Рене Зелвеггер обошла конкуренток и получила «глобус» за роль Джуди Гарленд в фильме «Джуди». Для Рене это, наверное, лучшая роль, к тому же актриса после множества косметических и пластических экспериментов совершенно преобразилась и больше не напоминает ту пухловатую Рене, которую мы так полюбили за «Дневник Бриджит Джонс». Теперь Зеллвегер — женщина-вамп с порочным взором, и такой она некоторым полюбилась больше. А ее перевоплощение в Джуди Гарленд оказалось действительно сногсшибательным. Хотя той тонкости и полутонов, что осветили игру Сарлетт Йоханссон в «Брачной истории», у нее не было и в помине. Ну да что поделать — «что «Глобус», что «Оскар» любят лицедейство, прохладно принимая тонкости профессии.

Русский трейлер фильма «Джуди» 2019 года

Мужской «глобус» так же предсказуемо отошел к Хоакину Фениксу за главную роль в «Джокере». Очень яркая роль — психопат, прошедший путь от маленького закомплексованного маменькина сынка до воплощения мирового зла. Впервые герой подобного рода завоевывает настоящее сочувствие зрителя, к тому же не будем забывать, что это первый опыт фильма по комиксам Марвел, так что революционности в фильме хоть отбавляй. Другое дело, что, как это часто бывает, многие увидели в картине больше, чем есть на самом деле, приписав ей какие-то совсем уж невиданные философские глубины. Ну было бы желание…

«Джокер» (трейлер)

Теперь о менее очевидном, но все-таки ожидаемом. «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино стала триумфатором нынешнего «Глобуса», получив приз за сценарий и как лучшая комедия/мюзикл, а также обеспечившая Брэду Питту награду как лучшему актеру второго плана. Отвязные фантазии Тарантино снискали фильму повальные восторги, к которым вопросов больше, чем к самому Тарантино. Что касается «глобуса» Питту, то он более чем заслужен, а сам Питт с каждым фильмом все больше укрепляет свою репутацию выдающегося актера.

«Однажды в Голливуде» (трейлер)

Главным актером в части комедии/мюзикла стал Тэрон Эджертон, сыгравший Элтона Джона в картине «Рокетмен» — и слава богу, что наградили — он и правда хорош, как хорош и сам фильм. Его «коллегой» в номинации стала рэп-исполнительница Awkwafina за главную роль в фильме «Прощание».

В победе корейских «Паразитов» Пон Чжун-Хо в номинации «лучший фильм на иностранном языке» тоже мало кто сомневался. Победитель последних Канн промчался по международным фестивалям с триумфом, который был настолько шумным, что позволил проигнорировать менее шумные, но более интересные и тонкие фильмы вроде «Боли и славы» Педро Альмодовара.

Жаль также, что за бортом остались французские «Отверженные» Ладжа Ли. Вот типичный пример того, как политкорректность бьет оттуда, откуда не ждали. Картина Ладжа Ли, выходца из семьи мигрантов-сенегальцев, рассказывает о противостоянии полиции и юных арабов-мигрантов в парижском пригороде Монферей, воспетом в знаменитом романе Виктора Гюго как место полицейского произвола и обиталище отбросов общества. Как выясняется, за 200 лет тут почти ничего не изменилось — разве что дома стали выше да воздух загазованнее. Жесткая, прямолинейная картина, в которой звучит не только извечный вопрос «Кто виноват?», но и сразу два, казалось бы, взаимоисключающих ответа на него — «Все» и «Никто». Но боязнь прослыть политкорректным, помноженная на подозрения в политической конъюнктуре, явно дает о себе знать — и хорошие работы остаются незамеченными. И все-таки: где кончается актуальность и начинается конъюнктура?

Кстати, специально для пугливых: несмотря на жесткий тренд, еще одну французскую картину прокатили по всем статьям, несмотря на то, что она — результат женских трудов. Речь о «Портрете девушки в огне» Селин Сьямма, французского режиссера. Фильм — история отношений двух девушек, происходившая в конце 18-го века на маленьком острове в Бретани. Отношения, начавшиеся с позирования одной девушки другой, постепенно развиваются в полноценную любовную связь, что, по мнению многих, плюс женщина-режиссер, должно было обеспечить фильму хоть какие-то награды. Но — не обеспечили, и это говорит о том, что приверженность модным трендам все-таки дает сбои, а они в свою очередь дают надежду.

Из неожиданного — полная победа Сэма Мендеса. Два главных «Золотых глобуса» — за фильм-драму и за режиссуру — достались этому британскому режиссеру за картину «1917». Мендес, что называется, вскочил в последний вагон — его фильм был принят буквально накануне голосования, и про него особо вообще никто ничего не знает. До российского проката фильм пока не добрался, а в американский вышел месяц назад и собрал уже около двух миллионов долларов. Действие происходит, как можно догадаться, в 1917 году, в самом разгаре — Первая мировая. Два солдата пробираются через вражескую территорию, чтобы передать своим донесение, которое спасет целый полк. У одного из солдат там, среди своих, — родной брат, и итог миссии для него особенно важен.

«1917» Сэма Мендеса (трейлер)

Если раньше среди наиболее вероятного кандидата на главного «Оскара» называли «Джокера» Тодда Филиппса, то теперь, похоже, у него появился более реальный конкурент.