Севрский фарфор: как сохраняют ремесло во Франции

Фарфор Севрской фабрики украшает столы и интерьеры с XVIII века. Шедевры французских мастеров хранятся в крупнейших музеях мира. Французские посольства, министерства и Елисейский дворец с гордостью подают обеды на севрских сервизах. Гелия Певзнер побывала на выставке и в мастерских Севрской мануфактуры.

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«Двери в соседний зал растворились настежь, и взорам гостей представились накрытые к ужину столы, украшенные цветами и уставленные драгоценной серебряной посудой, севрским фарфором и хрусталем, ослепительно сверкавшим при ярком освещении люстр» — описывает Жюль Верн прием в Большом Кремлевском дворце в своем романе о России «Мишель Строгов». Бальзак и Флобер, Толстой и Гончаров, Пруст и Лесков — стоит открыть любой роман XVIII-XX веков, и севрская чашка, тарелка, фарфоровая фигурка или синяя севрская ваза непременно окажутся украшением интерьера.

Севрская мануфактура — часть французской истории, но и ее настоящего. Ремесла по-прежнему живы. Современные мастера работают по старинным образцам. Как, например, в живописной мастерской.

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Мануфактура известна глубоким синим цветом своих произведений. Самый известный современный шедевр севрского фарфора — тоже синего цвета. Это спортивный трофей, который президент Франции вручает победителю велогонки «Тур де Франс». Ежегодно мануфактура изготавливает одну такую вазу.

Мастерские Севрской мануфактуры и ее музей неотделимы друг от друга. Когда мастерам поручают сделать копию уже существующего предмета, они обращаются к хранителям. Те выдают на время старинные произведения, давая мастерским возможность работать непосредственно с историческим образцом. В архивах мануфактуры есть целая библиотека гипсовых форм. Музею важно, чтобы мастера работали с его предметами — иногда только так можно понять, как они были созданы. Мастер описывает каждое свое действие, это техническое описание сохраняется для будущих поколений. Так, например, восстанавливают детали еще одной техники, которой всегда славилась Севрская мануфактура — работы с золотом.

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Пока фарфор не превратится из бесформенной глиняной массы в произведение искусства, он проходит более, чем через 25 пар рук. Как рассказала RFI заведующая выстовочным отделом музея Севрской мануфактуры, примерно 80% предметов, которые здесь производятся, обжигаются в гипсовых формах. А это требуют огромной подготовки. Сначала нужно сделать гипсовую модель и сами формы, а затем залить в них жидкую фарфоровую массу. При обжиге жидкий фарфор очень сильно уменьшается в размерах, на 16-20%. Это происходит непропорционально, то есть уменьшение по горизонтали не равно уменьшению по вертикали.

«Все это нужно рассчитывать заранее, — продолжает Лоранс Тийяр, — Формулу смеси составляет лаборатория, как и формулу цвета. Это очень сложные расчеты. Глина и пигменты должны встретиться при обжиге и дать нужный результат. Художники работают с цветами, которые имеют мало общего с конечным результатом. Настоящие цвета появляются только после обжига».

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250 тысяч предметов Севрской мануфактуры находятся в посольствах Франции, в министерствах и в Елисейском дворце. Их используют для парадных приемов и украшения интерьеров. Сейчас в Музее проходит выставка «Севрский фарфор, красота художественного жеста». Там можно увидеть последний сервиз, созданный для президентского стола. Его автор — известный французский художник Эварист Рише. Он создал в синей севрской гамме сервиз, рисунок которого основан на плане Елисейского дворца 1913 года. Сервиз состоит из 350 тарелок, по каждой проходят линии плана, и если их поставить рядом, то получится дворец целиком.

Несколько предметов из сервиза для Елисейского дворца Guélia Pevzner

Оригинальный план Еслисейского дворца тоже был выполнен в синем цвете. Но на выбор художника повлияла, в первую очередь, севрская традиция.

Президентский сервиз в виде плана Елисейского дворца Guélia Pevzner

«Мы не предоставляем музейные предметы по просьбе людей или организаций, — поясняет Лоранс Тийяр. — Но это не относится к тем 250 тысячам предметам, которые находятся во французских государственных учреждениях. Севрская мануфактура принадлежит государству, а значит, все, что вы видите, принадлежит нам, французам. У этих предметов особый статус, они переданы в пользование. Мы проверяем их состояние, иногда приходится заменять разбитые вещи. Человек, который случайно разбил тарелку или чашку, обычно сам страшно огорчается, но ведь всякое бывает. Иногда вещи возвращаются в музейную коллекцию потому, что достигли очень почтенного возраста».

На этой фотографии — фарфоровая статуэтка до обжига и после. Видно, насколько «усыхает» фарфор. На Всемирной выставке 1900 года Франция представила десять фигурок севрского бисквитного фарфора «Танец с шарфом». Впервые фарфор с такой точностью передавал драпировки тканей и движение. Скульптура стала символом искусства модерна. В 1901 году Франция подарила одну скульптуру императору Николаю II.

После обжига предметы уменьшаются в размере, причем уменьшение по горизонтали не равно уменьшению по вертикали. Мастер, изготавливающий форму, должне все рассчитать заранее. Guélia Pevzner

А здесь видна только часть гипсовых форм, необходимых для изготовления такой скульптуры.

Все эти формы необходимы для создания всего одной фарфоровой скульптуры Guélia Pevzner

В конце XIX века на Севрской мануфактуре установили новые дровяные печи для обжига. Современный фарфор обжигается в электрических печах, но старинное искусство сохраняют. Для этого каждый год печь специально разжигают. Обжиг длится 48 часов, а все предшествующие действия — две недели. Эти операции требуют чрезвычайно точных расчетов, в том числе и вычисления температур. Нужно также предохранить сами произведения от пепла и газа, который образуется во время обжига. Печь должна быть герметичной, ее полностью замазывают глиной. Рабочие в несколько смен подпитывают огонь дровами. Потом нужно еще недели две-три ждать, пока печь остынет. Иначе температурный шок может повредить фарфор или эмаль. Наконец, фарфор достают из печи. Этот день отмечают как настоящий праздник.

Дровяная печь Севрской мануфактуры Guélia Pevzner

С палитрой севрского синего цвета из тысячи оттенков, с севрскими узорами и формами работают современные художники. Ежегодно мануфактура принимает 15 стипендиатов. Чтобы знания и навыки передавались следующим поколениям, в 2019 году создали Школу севрского фарфора. Чтобы в нее поступить, нужно представить досье с работами. Выпускники получают диплом художника. Обучение сопровождается постоянными стажировками на мануфактуре. В первый год школа приняла девять учеников.

Частные лица могут попросить Севрскую мануфактуру изготовить для них новый предмет, копию уже существующего или дополнить сервиз. При мануфактуре есть галерея, где представлены предметы севрского фарфора, которые можно приобрести. По словам работников галереи, коллекционеры очень ценят, например, так называемый сервиз «Энциклопедия» начала XIX века, а также «Департаменты Франции» той же эпохи и, конечно, синие сервизы и вазы.

Выставка, которая проходит в музее, состоит из трех разделов. В первом представлены двадцать шедевров мануфактуры. Второй раздел — некоторое подобие мастерской, где посетители и сами могут поработать с глиной. Третий раздел предназначен для обсуждений и встреч с художниками и мастерами. Выставка открыта до 31 августа 2020 года.