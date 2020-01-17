Найденная в стене в Италии картина Климта оказалась подлинной

Украденная двадцать три года назад из галереи Риччи Одди в итальянском городе Пьяченца картина Густава Климта оказалась подлинником. Об этом в пятницу, 17 января, сообщает AFP со ссылкой на следователя, ведущую это дело, Орнеллу Чикку.

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Картина Густава Климта «Женский портрет» была украдена из галереи Риччи Одди в Пьяченце на севере Италии в феврале 1997 года. Музей тогда был закрыт на ремонтные работы и пропажу картины заметили лишь через несколько дней.

10 декабря 2019 года садовники, которые чистили фасад музея от плюща, случайно уронили крышку от вентиляционного отверстия. В стене они обнаружили черный пакет, в котором лежала пропавшая более двадцати лет назад картина.

Директор музея Массимо Феррари заявил после обнаружения картины, что есть все основания полагать, что речь идет о подлиннике. Суд назначил трех экспертов, которые за месяц установили подлинность картины.

Как заявила следователь Орнелла Чикка, расследование продолжится — в частности, чтобы установить, как долго картина пролежала в стене галереи. «Пока мы не можем утверждать, что портрет был здесь все это время», — отметила она.

«Женский портрет» считался одним из самых разыскиваемых произведений искусства в мире. Его стоимость Феррари оценил в сумму от 60 до 100 млн евро.

Об этой картине, написанной Климтом в 1916-1917 годах, заговорили за год до ее исчезновения. В 1996 году 18-летняя студентка факультета истории искусств Клаудия Мага, листая каталог работ Климта, заметила другой женский портрет, который после 1912 года никто не видел. Экспертиза установила, что Климт переписал эту, более раннюю, работу. В 1925 году картину купил итальянский коллекционер из Пьяченцы Риччи Одди.