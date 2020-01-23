В Париже установили памятник автору комиксов об Астериксе и маленьком Николя

В Париже в четверг, 23 января, открыли памятник автору комиксов Рене Госинни. Бронзовая статуя была установлена в парке в XVI округе, недалеко от дома, где он жил.

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Рене Госинни родился в 1926 году в семье польских эмигрантов. В конце 1940-х годов он стал работать художником в издательстве «Kunen Publishers», где опубликовал несколько книг для детей. Там он познакомился со многими известными авторами комиксов, с которыми впоследствии сотрудничал. Более 20 лет он писал тексты для комикса «Счастливчик Люк», но наибольшую славу ему принесла серия книг о маленьком Николя, проиллюстрированных художником Жан-Жаком Семпе. В конце 1950-х Госинни начал вместе с художником Альбером Удерзо выпускать серию комиксов об Астериксе. В 1977 году сердечный приступ оборвал жизнь автора.

Открытая 23 января статуя — первый в Париже монумент, посвященный автору комиксов. Скульптор Себастьян Ланглуа поместил вокруг фигуры Госинни четверых созданных им культовых персонажей. Астерикс сидит на его ладони, маленький Николя — на плече, из кармана пиджака выглядывает фигурка Изноугуда, придуманного вместе с художником Табари. Наконец, возле ног бронзового Госинни примостился Счастливчик Люк. Напомним, также имя Рене Госинни носит улица недалеко от Национальной библиотеки Франции в XIII округе.

Министерство культуры Франции объявило 2020 год годом комиксов. Открытие статуи Рене Госинни прошло за неделю до открытия крупнейшего Международного фестиваля комиксов в Ангулеме.

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