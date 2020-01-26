Музыка вместо сумбура. На Роттердамском фестивале прошла премьера фильма Андрея Хржановского «Нос, или заговор «не таких»

Эта история началась так давно, что уже кажется выдумкой. В 1969 году молодой Андрей Хржановский, узнав о том, что Дмитрию Шостаковичу понравился его мультипликационный дебют «Жил-был Козявин», набрался смелости и написал композитору письмо. В письме он попросил разрешения экранизировать оперу Шостаковича «Нос» — ту самую, которая стала отправной точкой «дискуссии» о формализме в музыке, вылившейся в вердикт «Сумбур вместо о музыки». «Катерина Измайлова» была уже последней каплей, переполнившей чашу музыкального терпения Сталина. В ответ Хржановский получил открытку от Дмитрия Шостаковича: «Буду рад, если вы используете мою музыку».

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Хржановский летал от счастья, но приступить к работе в тот момент не мог — во-первых, это был заведомо «непроходной» проект, во-вторых, художник тогда служил в армии, куда был «сослан» после запрета его фильма «Стеклянная гармоника». Но замысел прочно угнездился и готов был давать ростки. Хржановский попросил Николая Эрдмана написать сценарий мультфильма, пообещав взяться за работу над картиной сразу по возвращении из морской пехоты. Но в 1970 году Эрдман умер. Стало ясно, что «Нос» ждет долгая извилистая судьба. Но кто бы мог предположить, что фильм будет рождаться 50 лет?

Все эти годы Хржановский мечтал о «Носе», менял замысел, добавлял, додумывал, до-чувствовал, допереживал. Первоначальная идея превратилась в крохотную отправную точку, дав жизнь новым направлениям и героям. Кроме майора Ковалева, в умозрительном пространстве «Носа» появились сам Гоголь с Шостаковичем, Пушкин, Мейерхольд, Булгаков, Сталин с камарильей, Эйзенштейн… Придуманный изначально как история великого композитора Шостаковича, униженного и оболганного властью, фильм постепенно вырос в сюрреалистическую историю преследуемых художников, получив название «Нос, или заговор «не таких». И весь фильм — музыка Шостаковича, резкая, странная, не похожая ни на какую другую и тем прекрасная, а заодно и так разозлившая Сталина.

Трейлер фильма «Нос, или заговор «не таких», показанного на Роттердамском фестивале

Фильм состоит из трех частей-снов. Первая часть — непосредственно «Нос» со всеми узнаваемыми персонажами и при живом участии самого Николая Васильевича. Причудливым, но в руках Хржановского — поразительно естественным образом, гоголевский сюжет выруливает на современность, в которой чиновники сидят за компьютерами, а Нос разъезжает в шикарном автомобиле в сопровождении охранников-мордоворотов. Осовременивание классиков мы встречаем сплошь и рядом, но сделать это изящно, с умом и так, чтобы прием работал не сам на себя, а на авторский замысел, не нарушая при этом рисунка первоисточника, — с этим справляются единицы. Хржановский не просто справляется — в его руках Гоголь, взяв в соавторы Шостаковича, словно разговаривает с нами на своем, гоголевском, языке под странную музыку, создавая при этом современный, понятный диалог.

Вторая часть — история отношений Сталина и Булгакова. Сталин, прочитав письмо к нему Булгакова, в котором писатель жалуется, что его пьес не ставят и денег не платят, вызывает к себе Михаила Афанасьевича, а заодно и ближайшую свиту — Молотова, Кагановича, Микояна, Ворошилова, Буденного. Отобрав у них сапоги и отдав их нищему писателю, Сталин распоряжается поставить во МХАТе булгаковскую пьесу, а потом и вовсе проникается нежной любовью к Булгакову. Почувствовав себя меценатом, Сталин, набив камарильей свою машину, отправляется в Большой театр на «Нос». Тут-то его «меценатство» дает сбой, и на свет рождается печально знаменитое «сумбур вместо музыки».

Последняя часть триптиха — история человека, много сделавшего для Шостаковича, — Всеволода Мейерхольда. Его кошмарная судьба и судьба его жены Зинаиды Райх становятся логическим продолжением и апофеозом гоголевского «Носа», трагическим подтверждением правоты Николая Васильевича, видевшим под микроскопом своего гения всех паразитов, все болезни и пороки России. Все началось не вчера, утверждает Хржановский. Сталин возник не сам по себе, как не сами по себе возникли трагедии, репрессии и убийства на одной шестой части суши. Гоголь все знал еще без малого двести лет назад, но кто прислушивается к гениям? Нет пророка в своем отечестве.

Начавшись с веселых приключений носа майора Ковалева, фильм выходит на трагические обобщения об отношениях художника и власти. Эти отношения, как показал отечественный опыт, могут быть смертельно трагическими, и режиссер в качестве заключительного эпизода дает сначала портреты художников, уже ставших зеками: анфас и в профиль — Мейерхольд, Мандельштам, Бабель. Потом камера отъезжает, и мы видим, что художники — лишь часть большого полотна, заполненного десятками анфас-профилей — Вавилов, Флоренский, Введенский… Камера отъезжает дальше, анфасы-профили становятся неразличимы, их сотни, за ними — история «великой державы». Музыка Шостаковича, перемежаясь с музыкой Верди, Россини и многих других, служит одновременно траурным сопровождением и неожиданным источником надежды на возрождение.

«Нос, или заговор «не таких» — не анимация в строгом смысле этого слова: здесь множество документальных кадров (есть даже беседа Путина с Мединским), которые то обработаны под анимацию, то даны в «чистом» виде. Хржановский широко и отважно экспериментирует со всей русской культурой: вот репинские бурлаки впрягаются в автомобиль Носа, а вот Эйзенштейн внимательно наблюдает, как катится по ступенькам инвалидное кресло того же Носа, и запоминает этот эпизод, чтобы аналогичный вставить потом в «Броненосец «Потемкин». А вот старуха на коленях с посохом с суриковской «Боярыни Морозовой» мелькнула в толпе. Разменявший в прошлом году девятый десяток Андрей Юрьевич Хржановский, как видим, по сей день не просто молод профессионально — его отвага художника сметает все представления о возрасте. Наверное, у таланта нет возраста, как не бывает возраста у души — он разве что может немного устать, но это уж точно не случай Хржановского.

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