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Музыка вместо сумбура. На Роттердамском фестивале прошла премьера фильма Андрея Хржановского «Нос, или заговор «не таких»

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Кадр из анимационной картины Андрея Хржановского «Нос, или заговор «не таких»
Кадр из анимационной картины Андрея Хржановского «Нос, или заговор «не таких» screenshot Youtube
Екатерина Барабаш (Москва)

Эта история началась так давно, что уже кажется выдумкой. В 1969 году молодой Андрей Хржановский, узнав о том, что Дмитрию Шостаковичу понравился его мультипликационный дебют «Жил-был Козявин», набрался смелости и написал композитору письмо. В письме он попросил разрешения экранизировать оперу Шостаковича «Нос» — ту самую, которая стала отправной точкой «дискуссии» о формализме в музыке, вылившейся в вердикт «Сумбур вместо о музыки». «Катерина Измайлова» была уже последней каплей, переполнившей чашу музыкального терпения Сталина. В ответ Хржановский получил открытку от Дмитрия Шостаковича: «Буду рад, если вы используете мою музыку».

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Хржановский летал от счастья, но приступить к работе в тот момент не мог — во-первых, это был заведомо «непроходной» проект, во-вторых, художник тогда служил в армии, куда был «сослан» после запрета его фильма «Стеклянная гармоника». Но замысел прочно угнездился и готов был давать ростки. Хржановский попросил Николая Эрдмана написать сценарий мультфильма, пообещав взяться за работу над картиной сразу по возвращении из морской пехоты. Но в 1970 году Эрдман умер. Стало ясно, что «Нос» ждет долгая извилистая судьба. Но кто бы мог предположить, что фильм будет рождаться 50 лет?

Все эти годы Хржановский мечтал о «Носе», менял замысел, добавлял, додумывал, до-чувствовал, допереживал. Первоначальная идея превратилась в крохотную отправную точку, дав жизнь новым направлениям и героям. Кроме майора Ковалева, в умозрительном пространстве «Носа» появились сам Гоголь с Шостаковичем, Пушкин, Мейерхольд, Булгаков, Сталин с камарильей, Эйзенштейн… Придуманный изначально как история великого композитора Шостаковича, униженного и оболганного властью, фильм постепенно вырос в сюрреалистическую историю преследуемых художников, получив название «Нос, или заговор «не таких». И весь фильм — музыка Шостаковича, резкая, странная, не похожая ни на какую другую и тем прекрасная, а заодно и так разозлившая Сталина.

Трейлер фильма «Нос, или заговор «не таких», показанного на Роттердамском фестивале

Фильм состоит из трех частей-снов. Первая часть — непосредственно «Нос» со всеми узнаваемыми персонажами и при живом участии самого Николая Васильевича. Причудливым, но в руках Хржановского — поразительно естественным образом, гоголевский сюжет выруливает на современность, в которой чиновники сидят за компьютерами, а Нос разъезжает в шикарном автомобиле в сопровождении охранников-мордоворотов. Осовременивание классиков мы встречаем сплошь и рядом, но сделать это изящно, с умом и так, чтобы прием работал не сам на себя, а на авторский замысел, не нарушая при этом рисунка первоисточника, — с этим справляются единицы. Хржановский не просто справляется — в его руках Гоголь, взяв в соавторы Шостаковича, словно разговаривает с нами на своем, гоголевском, языке под странную музыку, создавая при этом современный, понятный диалог.

Вторая часть — история отношений Сталина и Булгакова. Сталин, прочитав письмо к нему Булгакова, в котором писатель жалуется, что его пьес не ставят и денег не платят, вызывает к себе Михаила Афанасьевича, а заодно и ближайшую свиту — Молотова, Кагановича, Микояна, Ворошилова, Буденного. Отобрав у них сапоги и отдав их нищему писателю, Сталин распоряжается поставить во МХАТе булгаковскую пьесу, а потом и вовсе проникается нежной любовью к Булгакову. Почувствовав себя меценатом, Сталин, набив камарильей свою машину, отправляется в Большой театр на «Нос». Тут-то его «меценатство» дает сбой, и на свет рождается печально знаменитое «сумбур вместо музыки».

Последняя часть триптиха — история человека, много сделавшего для Шостаковича, — Всеволода Мейерхольда. Его кошмарная судьба и судьба его жены Зинаиды Райх становятся логическим продолжением и апофеозом гоголевского «Носа», трагическим подтверждением правоты Николая Васильевича, видевшим под микроскопом своего гения всех паразитов, все болезни и пороки России. Все началось не вчера, утверждает Хржановский. Сталин возник не сам по себе, как не сами по себе возникли трагедии, репрессии и убийства на одной шестой части суши. Гоголь все знал еще без малого двести лет назад, но кто прислушивается к гениям? Нет пророка в своем отечестве.

Начавшись с веселых приключений носа майора Ковалева, фильм выходит на трагические обобщения об отношениях художника и власти. Эти отношения, как показал отечественный опыт, могут быть смертельно трагическими, и режиссер в качестве заключительного эпизода дает сначала портреты художников, уже ставших зеками: анфас и в профиль — Мейерхольд, Мандельштам, Бабель. Потом камера отъезжает, и мы видим, что художники — лишь часть большого полотна, заполненного десятками анфас-профилей — Вавилов, Флоренский, Введенский… Камера отъезжает дальше, анфасы-профили становятся неразличимы, их сотни, за ними — история «великой державы». Музыка Шостаковича, перемежаясь с музыкой Верди, Россини и многих других, служит одновременно траурным сопровождением и неожиданным источником надежды на возрождение.

«Нос, или заговор «не таких» — не анимация в строгом смысле этого слова: здесь множество документальных кадров (есть даже беседа Путина с Мединским), которые то обработаны под анимацию, то даны в «чистом» виде. Хржановский широко и отважно экспериментирует со всей русской культурой: вот репинские бурлаки впрягаются в автомобиль Носа, а вот Эйзенштейн внимательно наблюдает, как катится по ступенькам инвалидное кресло того же Носа, и запоминает этот эпизод, чтобы аналогичный вставить потом в «Броненосец «Потемкин». А вот старуха на коленях с посохом с суриковской «Боярыни Морозовой» мелькнула в толпе. Разменявший в прошлом году девятый десяток Андрей Юрьевич Хржановский, как видим, по сей день не просто молод профессионально — его отвага художника сметает все представления о возрасте. Наверное, у таланта нет возраста, как не бывает возраста у души — он разве что может немного устать, но это уж точно не случай Хржановского.

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