Один из самых звездных актеров Голливуда, Брэд Питт, получил свой первый актерский «Оскар». Получая награду в воскресенье, 9 февраля, актер сообщил, что ему дали на выступление 45 секунд и это «ровно на 45 секунд больше, чем Сенат дал Джону Болтону».

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Брэд Питт таким образом намекнул на отказ республиканского большинства в Сенате США вызвать для дачи свидетельских показаний экс-советника президента по национальной безопасности Джона Болтона в рамках рассмотрения процедуры импичмента против президента Трампа. Американские СМИ отмечают, что краткая речь Брэда Питта на «Оскарах» была политической.

Брэд Питт четырежды номинировался на актерский «Оскар», но никогда его не получал. Свой первый приз он получил за роль второго плана в последнем фильме Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде», который был показан на прошлом Каннском фестивале.

Поблагодарив Тарантино, актер выразил предположение, что, возможно, Тарантино однажды снимет фильм о происходящем ныне в Америке.

В прошлом Брэд Питт как продюсер получал «Оскара» за фильм «12 лет рабства», который был признан лучшим в 2014 году.

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