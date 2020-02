Корейский фильм «Паразиты» стал триумфатором церемонии «Оскаров»

Фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо стал главным призером 92-й церемонии «Оскаров». Картина получила призы в четырех категориях, «лучший фильм», «лучший режиссер», «лучший сценарий» и «лучший иностранный фильм года». Впервые фильм, снятый не на английском языке, получил главный приз академии киноискусства США.

92-я церемония вручения «Оскаров», состоявшаяся в воскресенье, 9 февраля, в Лос-Анджелесе обещала быть предсказуемой и лишенной всякой интриги. Голливудские букмекерские сайты единогласно прочили победу военной драме режиссера Сэма Мендеса «1917». Триумф «Паразитов» сделал эту церемонию беспрецедентной.

Впервые в истории существования «Оскаров» приз в главной категории получил фильм, снятый не на английском языке. До сих пор неанглоязычные ленты получали лишь номинации на «Оскар» лучшему фильму, начиная с «Великой иллюзии» Жана Ренуара. В 2012 году был прецедент, когда «Оскар» в главной категории получил французский фильм «Артист», но в этой картине, пародии на кинематограф немой эпохи, не было диалогов.

На «Оскарах»-2020 «Паразиты» установили еще один исторический рекорд: Пон Чжун Хо стал первым корейским кинематографистом, получившим американский «Оскар» лучшему режиссеру. Картина была также отмечена призами за лучший сценарий и лучшему международному фильму. В этом году категория «лучший иностранный фильм» была переименована. «Я рад, что я стал первым обладателем приза с этим новым наименованием, лучший международный фильм», — сказал режиссер.

Звездные новички

После «Паразитов», завоевавших четыре «Оскара», на второе место по числу наград вышла картина-фаворит, «1917» Сэма Мендеса. Фильм, рассказывающий историю двух солдат в течение одного дня Первой мировой, получил призы лучшему оператору, за лучшие звук и спецэффекты.

По два приза получили «Однажды… в Голливуде» Квентина Тарантино, «Ford против Ferrari» Джеймса Мэнголда и «Джокер» Тодда Филлипса, бывший лидером по числу номинаций. Призы лучшему актеру и актрисе достались Хоакину Фениксу («Джокер») и Рене Зеллвегер («Джуди»). Зеллвегер в прошлом дважды получала «Оскаров», а для Хоакина Феникса, бывшего фаворитом церемонии, это была первая награда Киноакадмии США. Получая свой приз он произнес эмоциональную речь, в которой говорил, в частности, о правах животных, а также извинился за то, что был «невыносимым» на съемках. «Джокер» получил также приз за лучшую музыку, он был вручен исландке Хильдур Гуднадоуттир.

Роль в фильме Тарантино принесла первый актерский «Оскар» (лучшему актеру второго плана) Брэду Питту, а лучшей актрисой второго плана была названа Лора Дерн за роль в драме «Брачная история» нью-йоркского режиссера Ноа Баумбаха.

Приз за лучший сценарий-экранизацию достался новозеландскому режиссеру Тайке Вайтити за картину «Кролик Джоджо». «Оскар» за лучшую песню был присужден картине «Рокетмен», его получили Элтон Джон и его давний соавтор Берни Топин.

Полный список призеров 92-й церемонии «Оскар»

Лучший фильм — «Паразиты» (продюсеры: Квак Син Э и Пон Чжун Хо)

Лучшая режиссёрская работа — Пон Чжун Хо, «Паразиты»

Лучший актёр — Хоакин Феникс, «Джокер» (за роль Артура Флека / Джокера)

Лучшая актриса — Рене Зеллвегер, «Джуди» (за роль Джуди Гарленд)

Лучший актёр второго плана — Брэд Питт, «Однажды в… Голливуде» (за роль Клиффа Бута)

Лучшая актриса второго плана — Лора Дерн, «Брачная история» (за роль Норы Фэншоу)

Лучший оригинальный сценарий — Пон Чжун Хо и Хан Джин Вон, «Паразиты»

Лучший адаптированный сценарий — Тайка Вайтити, «Кролик Джоджо»

Лучший анимационный полнометражный фильм — «История игрушек 4»

Лучший иностранный художественный фильм — «Паразиты» (Южная Корея), реж. Пон Чжун Хо

Лучшая музыка к фильму — Хильдур Гуднадоуттир, «Джокер»

Лучшая песня к фильму — (I'm Gonna) Love Me Again, «Рокетмен» — музыка: Элтон Джон, слова: Берни Топин

Лучший монтаж — Эндрю Бакленд и Майкл Маккаскер, «Ford против Ferrari»

Лучшая операторская работа — Роджер Дикинс , «1917»

Лучшая работа художника — Барбара Линг (постановщик), Нэнси Хэй (декоратор) — «Однажды в… Голливуде»

Лучший дизайн костюмов — Жаклин Дюрран, «Маленькие женщины»

Лучший звук — Марк Тейлор и Стюарт Уилсон, «1917»

Лучший звуковой монтаж — Дональд Сильвестр, «Ford против Ferrari»

Лучшие визуальные эффекты — Гийом Рошрон, Грег Батлер и Доминик Туи, «1917»

Лучший грим и причёски — Кадзу Хиро, Энн Морган и Вивиан Бейкер, «Скандал»

Лучший документальный полнометражный фильм — «Американская фабрика» (Стивен Богнар, Джулия Райхерт)

Лучший документальный короткометражный фильм — Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка) / Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl) (Кэрол Дайсингер и Елена Андрейчева)

Лучший игровой короткометражный фильм — Окно напротив / The Neighbor's Window (Маршалл Карри)

Лучший анимационный короткометражный фильм — Волосатая любовь / Hair Love (Мэттью А. Черри и Карен Руперт Толивер)

