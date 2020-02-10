Лувр предложил посетить выставку Леонардо ночью и бесплатно

На выставке леонардо да Винчи в Лувре, перед «Витрувианским человеком» из коллекции галереи Академии в Венеции. 2019 г.

В воскресенье, 9 февраля руководство Лувра объявило о своем решении сделать бесплатным вход на выставку Леонардо да Винчи в последние три ночи перед ее закрытием. Выставка будет открыта для бесплатного посещения с 21-00 до 8-30 с 21 по 23 февраля. Таким образом музей намерен привлечь дополнительно 30 000 посетителей.

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Бронирование билетов на выставку остается обязательным, заказать бронь на эти три ночи можно начиная со вторника, 11 февраля.

Такое решение руководство музея вынесло впервые. Выставка, приуроченная к 500-летию со дня смерти художника, стала самым заметным и посещаемым художественным мероприятием года во французской столице. Еще до ее открытия музей продал 260 000 билетов.

Подготовка выставки длилась десять лет. Впервые в истории было единовременно собрано такое значительное количество работ художника. В общей сложности не более девятнадцати полотен в мире могут быть атрибутированы как картины да Винчи. Из них пятнадцать были представлены на выставке. Лувр обладает пятью картинами Леонардо да Винчи, другие работы, а также рукописи и рисунки были предоставлены Британским музеем, королевой Елизаветой II, Ватиканом, музеями Италии и других стран и частными коллекционерами.

«Джоконда» представлена не в выставочном пространстве, а в ее обычном зале, в постоянной экспозиции. Детально произведение можно рассмотреть также в специально организованном компьютерном зале с помощью очков добавленной реальности.

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