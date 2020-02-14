Правление киноакадемии Франции подало в отставку в полном составе

Члены правления Академии киноискусства, присуждающей главную кинопремию Франции, приз «Сезар», подали в отставку в полном составе. Это решение, связанное, по официальной версии, с проектом модернизации Академии, было принято в контексте беспрецедентной полемики. Ранее на этой неделе было опубликовано открытое письмо за подписью 400 представителей мира кино, которые упрекнули Академию в недостаточной открытости и демократичности.

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Сообщение о коллективной отставке руководства киноакадемии Франции было опубликовано вечером в четверг, 13 февраля. В нем, среди прочего, говорится, что решение об отставке было единогласным и продиктовано объявленными ранее планами модернизации.

Академия должна провести церемонию вручения призов «Сезар», главный праздник года для французского кино, через две недели, 28 февраля. Свою отставку члены правления объяснили стремлением «вновь обрести умиротворение, чтобы праздник оставался праздником». Коллективная отставка 21 члена правления Академии, которая имеет юридический статус ассоциации, позволит обновить ее руководящие инстанции. Генеральная ассамблея Академии, которая включает 47 членов, сможет собраться 28 февраля и «полностью обновить» состав правления, говорится в сообщении.

«Отсутствие демократии» и «дело Полански»

Академия кинематографических искусств и технологий Франции насчитывает 4313 членов. Подобно членам академии киноискусства США все они участвуют в голосовании по выбору лауреатов в разных призовых категориях. Но в отличие от кинематографических институтов США, Великобритании или Европейской киноакадемии руководящие институты французской Академии избираются не прямым голосованием, а назначаются путем кооптации, т.е. назначаются сверху.

Такое «отсутствие демократии и открытости» раскритиковали авторы открытого письма, опубликованного на сайте Le Monde в этот понедельник, 10 февраля. «Почему члены Академии «Оскаров» или BAFTA избирают своих руководителей демократическим путем, а нами руководит какой-то закрытый клуб, состав которого обновлялся лишь считанные разы?» — спрашивают авторы.

В письме также приводятся конкретные случаи, когда руководство Академии принимало «непрозрачные решения», не допуская того или иного кинематографиста к различным событиям, организованным в рамках вручения премии «Сезар». Под этим пространным текстом, содержащем также упреки в финансовой непрозрачности, стоят подписи 400 членов Академии киноискусства Франции, режиссеров, актеров, операторов. В их числе Бертран Тавернье, Матье Амальрик, Кьяра Мастроянни, Беренис Бежо, Омар Си.

Французские комментаторы назвали публикацию этого письма «громом среди ясного неба», никогда еще главная ассоциация французских кинематографистов не подвергалась подобной системной критике. Отметим, что коллективная отставка членов правления главной ассоциации французских кинематографистов произошла в момент живейшей полемики вокруг присуждения рекордного числа номинаций фильму «Офицер и шпион» Романа Полански, против которого несколько женщин выдвинули обвинения в изнасилованиях, в том числе, совершенных в отношении несовершеннолетних.

В интернете в настоящее время циркулирует петиция, требующая отмены церемонии этого года в знак протеста Романа Полански в конкурсе. Церемония должна состояться в пятницу, 28 февраля.

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