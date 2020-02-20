Венсан Перани: На аккордеоне могу играть все — у меня нет границ

На фестивале Minsk Winter Jazz 2020 было много интересных артистов, но Венсан Перани — особый гость, французский джаз-аккордеонист легко меняет жанры, проявляя, как отмечают критики, «импрессионистскую чувствительность к звукам».

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Сегодня Венсан Перани — обладатель множества музыкальных премий, в том числе таких, как «Инструментальное откровение» на Victoires du Jazz (2014) и ECHO Jazz за дуэт с Михаэлем Вольным (2015). Несколько альбомов — с Дени Коленом, Франсуа Жанно, Эмилем Паризьеном — вошли в число лучших джазовых релизов Европы. Эмиль Паризьен, кстати, уже выступал в Минске при содействии посольства Франции, приезд аккордеониста также организован дипмиссией. Венсан Перани поработал и в кино — автор музыки к фильму Матье Амальрика «Барбара», который получил премию «Поэзия кино» в Каннах в 2017-м.

Признанный мэтр, кавалер ордена Искусств и литературы (2016), начал учиться аккордеону в 11 лет, параллельно обучаясь классическому кларнету. Обратился к джазу в 1998 году, первый альбом вышел только в 2010-м.

Французский джаз-аккордеонист Венсан Перани на фестивале в Минске

Накануне концерта Венсан Перани в интервью RFI рассказал, что минский концерт — «не рядовой из тура, это особенный концерт, сольное выступление из хорошо известных пьес и множества импровизаций». «На меня, безусловно, влияют путешествия, меня вдохновляют новые места и люди, моя публика, да и атмосфера фестиваля — это особенная вещь», — сказал музыкант.

Разброс интересов Перани впечатляет — это и версии рок-классики, и традиционный шансон, работа с наследием Джанго Рейнхардта и Антониу Джобима и эксперименты с фолк-джазом. «Это все из-за жестких рамок обучения», — иронично замечает музыкант.

Венсан Перани: Я всегда был в поиске. Вообще-то, я мало сплю, и по ночам, чтобы заполнить время, сижу в интернете, ищу разные вещички — все время в поиске интересной музыки. Но весь этот поиск, думаю, исходит из моего детства. Что ж, когда я ребенком начал учиться игре на аккордеоне — отец, это мой первый учитель, сказал, что на аккордеоне можно играть только это и это, у тебя есть границы. И мне это очень не понравилось, стало грустно и обидно, ну как же так — я люблю рок, я люблю Led Zeppelin, как же я без них? Я сел в своей комнате, поставил пластинку, взял аккордеон и решил — а я буду играть, хотите вы этого или нет, а я буду играть на аккордеоне все. Наверное, этим действием я тогда и снял все ограничения, запреты, рамки. Я не останавливаюсь и вряд ли когда-нибудь остановлюсь. Но поиск ли это своего стиля? Скорее всего, я бы сравнил это с дегустацией, но такой — ты пробуешь все, но этим же и питаешься, живешь. Всегда иду вперед.

Французский джаз-аккордеонист Венсан Перани и трио Анатолия Тарана на фестивале Minsk Winter Jazz 2020 G.Sharypkin/RFI

Совместные проекты с известными и не очень музыкантами — это любопытство. На минском концерте также была предусмотрена коллаборация с трио Анатолия Тарана.

Венсан Перани: Прежде всего, это все та же любознательность и поиск как ее следствие. Да я бы и не сказал, что коллабораций много, на мой взгляд, не хватит всей моей жизни, чтобы сыграть со всеми теми, с кем бы я хотел. Играю как с именитыми — тем же Эмилем Паризьеном, Михаэлем Вольным, с классическими музыкантами, так и с экспериментаторами, еще не получившими мировой успех. Тут еще многое зависит от времени, получится у всех — сыграем, нет — так тоже бывает. Каких-то рецептов и правил нет у меня. Очень часто это просто случай. Три года назад на фестивале в Германии я услышал игру кубинского пианиста Арольда Лопеса-Нусса, классно — мне очень понравилось. Через некоторое время мы снова увиделись на одном из фестивалей. Еще через какое-то время на фестивале мне дали карт-бланш — приглашай кого хочешь на совместное выступление, и очень важно, что это был фестиваль-калейдоскоп — музыка со всех уголков мира. И все получилось, мы сыграли — это было великолепно! Сегодняшний концерт тоже — посмотрим, как получится с Анатолием Тараном, но думаю, что будет классно.

Как признался Венсан Перани, музыку он иногда ищет в снах.

Венсан Перани: Два пути. Либо ищу музыку в интернете, по советам и так далее. Либо — только не удивляйтесь — мне снятся сны с музыкой. Ну, например, некоторое время тому назад мне приснилась исландская музыка. Все это очень странно, учитывая, что я ничего не знал ни об Исландии, ни о ее музыке. И так — благодаря этому сну — я начинаю поиски, я узнаю дополнительно шведскую, норвежскую, скандинавскую вообще музыку. Я обзванивал знакомых музыкантов с просьбой о рекомендациях — кого послушать в этих странах. Или как получилось с центрально-европейским проектом — мне позвонили незнакомые музыканты из Румынии, они играют клезмер, румынскую, венгерскую музыку, — и предложили сыграть вместе. Я удивился и отказался — ничего не знал об этой музыке, не играл и не интересовался. Но они настояли — и у нас все получилось. Видимо, это говорит о том, что мне нравится множество стилей, мне нравится вся музыка, нет такого, чтобы мне категорически что-то не пошло.

Аккордеонист Анатолий Таран и его трио на фестивале Minsk Winter Jazz 2020 G.Sharypkin/RFI

Белорусский аккордеонист Анатолий Таран тоже не новичок в джазе, были концерты в Польше, Италии, Франции, но предложение Инги Бухваловой, организатора Minsk Winter Jazz, выступить вместе с мировой звездой аккордеона, как он говорит, ошеломило.

Анатолий Таран: Наш диалог полгода назад начался именно с этого, Инга позвонила и говорит: «А не хотел ли бы ты, Анатолий, сыграть с Венсаном Перани?» Я тут же сел. Потому что это музыкант, который сейчас № 1. Все что можно в интернете, в YouTube пересмотрел, и когда такое предлагают — я немножко был удивлен и озадачен. Вот и все. А дальше нас связали и мы уже договорились, какие композиции будем играть. Как это происходит? Мы выбрали произведения, джазовые стандарты, где есть форма — каждый знает свое место, где есть [возможность] импровизации. Как для музыканта, то это моя мечта была — сыграть с таким человеком. Он оказался таким милым, приятным в общении, дружелюбным. Не говорю уже о том, как он играет, как взаимодействует. Мы взяли такие произведения, где можно много импровизировать, где есть свобода, каждому можно высказаться — я получил удовольствие, мне не было дискомфортно, сложно. Я получал удовольствие.

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