Artprice: в 2019 году с молотка ушло рекордное количество произведений искусства

Рекорд был установлен несмотря на то, что в целом объем рынка произведений искусства сократился на 14%.

2019 год стал рекордным по количеству произведений искусства, проданных на аукционах. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщило в своем ежегодном докладе французское агентство Artprice, занимающееся мониторингом обстановке на арт-рынке.

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Авторы доклада учитывали результаты публичных торгов. По данным агентства, во всем мире в 2019 году с молотка ушли рекордные 550 тысяч произведений искусства на общую сумму около 13,3 миллиардов долларов. Агентство France-Presse напоминает, что в 2018 году на аукционах было продано 539 тысяч арт-объектов.

В 550 тысяч произведений входят скульптуры, живопись, рисунки, гравюры, фотографии, текстиль, инсталляции, видео. При подсчете не учитывались предметы античного искусства и мебель.

Наибольшее количество лотов было продано аукционным домом Sotheby’s (32,9% от общего количества продаж), за ним следует Christie’s (25,4%), на третьем месте — Phillips (11,9%).

В докладе, опубликованном экспертами Artprice, особо отмечается, что годовой рекорд был установлен несмотря на то, что в целом объем рынка произведений искусства сократился на 14%.

Лидерами в этой сфере являются Франция, США и Китай — на них приходится около 82% арт-рынка. При этом главными «аукционными столицами» остаются Нью-Йорк, Лондон и Гонконг.

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